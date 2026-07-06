– Foto: Graff / Nückel / Klos / S
Landesliga, Staffel 1: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 18:39 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Landesliga, Staffel 1, der Saison 2026/27 steht fest. Dieser ist bei FuPa online.
1. Spieltag
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr TSV Ilshofen - TSG Öhringen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Gaildorf
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - VfR Heilbronn
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - FC Union Heilbronn
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - FSV Waiblingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FV Löchgau - TSV Heimerdingen 1910
So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Oeffingen - SSV Schwäbisch Hall
2. Spieltag
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - TSV Crailsheim
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSV Ilshofen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - TV Oeffingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - SV Germania Bietigheim
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Gaildorf - FV Löchgau
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SV Allmersbach
So., 16.08.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - SG Weinstadt
3. Spieltag
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TSV Ilshofen - FC Union Heilbronn
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - TSG Öhringen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SG Schorndorf
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - TSV Heimerdingen 1910
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - TSV Gaildorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Löchgau - VfR Heilbronn
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - SSV Schwäbisch Hall
So., 23.08.26 15:00 Uhr TV Oeffingen - SV Leonberg/Eltingen
4. Spieltag
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - TV Oeffingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - SV Germania Bietigheim
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - FV Löchgau
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - SV Allmersbach
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr TSV Gaildorf - FSV Waiblingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - TSV Crailsheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - TSV Ilshofen
5. Spieltag
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr TSV Ilshofen - SG Weinstadt
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Germania Bietigheim - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - FC Union Heilbronn
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - VfR Heilbronn
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - SSV Schwäbisch Hall
So., 06.09.26 15:00 Uhr FV Löchgau - TSG Öhringen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TV Oeffingen - SG Schorndorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - TSV Gaildorf
6. Spieltag
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - SV Germania Bietigheim
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - FV Löchgau
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - SV Allmersbach
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - FSV Waiblingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - TSV Heimerdingen 1910
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - TSV Ilshofen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - TV Oeffingen
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - Sport-Union Neckarsulm
7. Spieltag
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr FV Löchgau - FC Union Heilbronn
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr SV Germania Bietigheim - SG Schorndorf
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SG Weinstadt
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr TV Oeffingen - TSV Crailsheim
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr TSV Gaildorf - VfR Heilbronn
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SSV Schwäbisch Hall
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr FSV Waiblingen - TSG Öhringen
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr SV Allmersbach - SV Leonberg/Eltingen
8. Spieltag
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr TSV Ilshofen - TV Oeffingen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - SV Allmersbach
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - FSV Waiblingen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - TSV Heimerdingen 1910
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSV Gaildorf
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - SV Germania Bietigheim
So., 20.09.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - FV Löchgau
9. Spieltag
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - TSV Ilshofen
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr TSV Gaildorf - TSG Öhringen
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - FC Union Heilbronn
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - SG Schorndorf
So., 27.09.26 15:00 Uhr FV Löchgau - SG Weinstadt
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Crailsheim
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SV Leonberg/Eltingen
10. Spieltag
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr TSV Ilshofen - SV Germania Bietigheim
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - TSV Heimerdingen 1910
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSV Gaildorf
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - VfR Heilbronn
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - FV Löchgau
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - SV Allmersbach
So., 04.10.26 15:00 Uhr TV Oeffingen - Sport-Union Neckarsulm
So., 04.10.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - FSV Waiblingen
11. Spieltag
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSG Öhringen
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr TSV Gaildorf - FC Union Heilbronn
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SG Weinstadt
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - TSV Crailsheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr FV Löchgau - TSV Ilshofen
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - TV Oeffingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SG Schorndorf
12. Spieltag
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr TSV Ilshofen - SV Allmersbach
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - VfR Heilbronn
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SV Germania Bietigheim
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - FSV Waiblingen
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - TSV Heimerdingen 1910
So., 18.10.26 15:00 Uhr TV Oeffingen - FV Löchgau
So., 18.10.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - TSV Gaildorf
13. Spieltag
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - FC Union Heilbronn
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - SG Schorndorf
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr TSV Gaildorf - SG Weinstadt
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - TSV Ilshofen
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - TV Oeffingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr FV Löchgau - Sport-Union Neckarsulm
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - TSV Crailsheim
14. Spieltag
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr TSV Ilshofen - TSV Heimerdingen 1910
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - TSG Öhringen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SV Allmersbach
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - TSV Gaildorf
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - VfR Heilbronn
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Germania Bietigheim - FV Löchgau
So., 01.11.26 14:30 Uhr TV Oeffingen - FSV Waiblingen
So., 01.11.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - SSV Schwäbisch Hall
15. Spieltag
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - FC Union Heilbronn
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - SG Schorndorf
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SG Weinstadt
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - TSV Crailsheim
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr TSV Gaildorf - TSV Ilshofen
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - SV Germania Bietigheim
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - TV Oeffingen
16. Spieltag
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr TSV Ilshofen - VfR Heilbronn
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - TSV Heimerdingen 1910
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - TSG Öhringen
So., 15.11.26 14:30 Uhr FV Löchgau - SV Allmersbach
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Germania Bietigheim - FSV Waiblingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr TV Oeffingen - TSV Gaildorf
So., 15.11.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - SV Leonberg/Eltingen
17. Spieltag
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - SG Schorndorf
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SG Weinstadt
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - TSV Crailsheim
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - TV Oeffingen
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr TSV Gaildorf - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - FV Löchgau
So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SV Germania Bietigheim
18. Spieltag
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr TSV Gaildorf - SV Germania Bietigheim
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TV Oeffingen
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - TSV Ilshofen
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSV Crailsheim
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - SG Weinstadt
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SV Allmersbach
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - FV Löchgau
19. Spieltag
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr TSV Ilshofen - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - FC Union Heilbronn
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - TSV Heimerdingen 1910
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - SG Schorndorf
So., 06.12.26 14:00 Uhr TV Oeffingen - TSG Öhringen
So., 06.12.26 14:00 Uhr SV Germania Bietigheim - VfR Heilbronn
So., 06.12.26 14:00 Uhr FV Löchgau - TSV Gaildorf
20. Spieltag
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr VfR Heilbronn - FV Löchgau
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SV Germania Bietigheim
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr TSG Öhringen - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TV Oeffingen
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - TSV Ilshofen
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr TSV Gaildorf - SV Allmersbach
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - FSV Waiblingen
So., 28.02.27 15:30 Uhr SG Schorndorf - TSV Crailsheim
21. Spieltag
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr TSV Ilshofen - SG Schorndorf
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr SV Allmersbach - VfR Heilbronn
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr FSV Waiblingen - TSV Gaildorf
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SG Weinstadt
So., 07.03.27 15:00 Uhr TV Oeffingen - FC Union Heilbronn
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - TSG Öhringen
So., 07.03.27 15:00 Uhr FV Löchgau - SSV Schwäbisch Hall
22. Spieltag
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr TSG Öhringen - FV Löchgau
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SV Germania Bietigheim
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SG Weinstadt - TSV Ilshofen
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr TSV Gaildorf - TSV Heimerdingen 1910
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr VfR Heilbronn - FSV Waiblingen
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SV Allmersbach
So., 14.03.27 15:30 Uhr SG Schorndorf - TV Oeffingen
23. Spieltag
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr TSV Ilshofen - TSV Crailsheim
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SV Allmersbach - TSG Öhringen
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SG Schorndorf
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - FC Union Heilbronn
So., 21.03.27 15:00 Uhr FV Löchgau - SV Leonberg/Eltingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - VfR Heilbronn
So., 21.03.27 15:00 Uhr TV Oeffingen - SG Weinstadt
24. Spieltag
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - FV Löchgau
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SG Weinstadt - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr TSV Crailsheim - TV Oeffingen
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr VfR Heilbronn - TSV Gaildorf
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSV Heimerdingen 1910
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr TSG Öhringen - FSV Waiblingen
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SV Allmersbach
So., 28.03.27 15:30 Uhr SG Schorndorf - SV Germania Bietigheim
25. Spieltag
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SV Allmersbach - FC Union Heilbronn
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr TSV Gaildorf - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - TSV Crailsheim
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - TSG Öhringen
So., 04.04.27 15:00 Uhr TV Oeffingen - TSV Ilshofen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - SG Weinstadt
So., 04.04.27 15:00 Uhr FV Löchgau - SG Schorndorf
26. Spieltag
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr TSV Ilshofen - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SG Weinstadt - FV Löchgau
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SV Germania Bietigheim
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - VfR Heilbronn
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr TSG Öhringen - TSV Gaildorf
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSV Heimerdingen 1910
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - FSV Waiblingen
So., 11.04.27 15:30 Uhr SG Schorndorf - SV Allmersbach
27. Spieltag
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr TSV Gaildorf - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr VfR Heilbronn - TSG Öhringen
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - TV Oeffingen
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SV Allmersbach - SG Weinstadt
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SG Schorndorf
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - FC Union Heilbronn
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Ilshofen
So., 18.04.27 15:00 Uhr FV Löchgau - TSV Crailsheim
28. Spieltag
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr TSV Ilshofen - FV Löchgau
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr TSG Öhringen - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - VfR Heilbronn
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - TSV Gaildorf
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SG Weinstadt - FSV Waiblingen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SV Allmersbach
So., 25.04.27 15:00 Uhr TV Oeffingen - SV Germania Bietigheim
So., 25.04.27 15:30 Uhr SG Schorndorf - TSV Heimerdingen 1910
29. Spieltag
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr VfR Heilbronn - FC Union Heilbronn
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SV Allmersbach - TSV Ilshofen
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr FSV Waiblingen - TSV Crailsheim
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr TSV Gaildorf - SG Schorndorf
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - Sport-Union Neckarsulm
So., 02.05.27 15:00 Uhr FV Löchgau - TV Oeffingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SG Weinstadt
30. Spieltag
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr TSV Ilshofen - FSV Waiblingen
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - FV Löchgau
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSG Öhringen
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SG Weinstadt - TSV Gaildorf
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr TSV Crailsheim - TSV Heimerdingen 1910
So., 09.05.27 15:00 Uhr TV Oeffingen - SV Allmersbach
So., 09.05.27 15:30 Uhr SG Schorndorf - VfR Heilbronn
31. Spieltag
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr TSG Öhringen - FC Union Heilbronn
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SV Allmersbach - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FSV Waiblingen - TV Oeffingen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr TSV Gaildorf - TSV Crailsheim
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr VfR Heilbronn - SG Weinstadt
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SG Schorndorf
So., 16.05.27 15:00 Uhr FV Löchgau - SV Germania Bietigheim
So., 16.05.27 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - TSV Ilshofen
32. Spieltag
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr TSV Ilshofen - TSV Gaildorf
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SG Weinstadt - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr TSV Crailsheim - VfR Heilbronn
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - FSV Waiblingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr TV Oeffingen - TSV Heimerdingen 1910
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - SV Allmersbach
So., 23.05.27 15:30 Uhr SG Schorndorf - TSG Öhringen
33. Spieltag
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SV Allmersbach - FV Löchgau
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SV Germania Bietigheim
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSV Gaildorf - TV Oeffingen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr VfR Heilbronn - TSV Ilshofen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSV Crailsheim
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSG Öhringen - SG Weinstadt
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SG Schorndorf
34. Spieltag
Sa., 05.06.27 14:00 Uhr TSV Ilshofen - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SG Schorndorf - FC Union Heilbronn
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SG Weinstadt - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Crailsheim - TSG Öhringen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TV Oeffingen - VfR Heilbronn
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - TSV Gaildorf
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Heimerdingen 1910
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr FV Löchgau - FSV Waiblingen