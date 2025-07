Landesliga, Staffel 1: Der Spielplan ist online

1. Spieltag

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim - TSG Öhringen

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf - SG Weinstadt

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSV Ilshofen

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SV Kaisersbach

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - TSV Heimerdingen 1910

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SG Schorndorf - TV Oeffingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr FV Löchgau - SSV Schwäbisch Hall

So., 17.08.25 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SKV Rutesheim



2. Spieltag

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr SKV Rutesheim - SV Leonberg/Eltingen

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr TSV Ilshofen - SpVgg Satteldorf

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr TSG Öhringen - SG Schorndorf

So., 24.08.25 15:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSV Crailsheim

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 24.08.25 15:00 Uhr TV Oeffingen - Sport-Union Neckarsulm

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - FV Löchgau

So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Weinstadt - GSV Pleidelsheim



3. Spieltag

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Ilshofen

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf - SKV Rutesheim

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SV Kaisersbach

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - TSG Öhringen

So., 31.08.25 15:00 Uhr FV Löchgau - TSV Crailsheim

So., 31.08.25 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SSV Schwäbisch Hall

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - TV Oeffingen

So., 31.08.25 15:30 Uhr SG Schorndorf - SG Weinstadt



4. Spieltag

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr SKV Rutesheim - GSV Pleidelsheim

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr TSV Ilshofen - SG Schorndorf

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr TSG Öhringen - TSV Heimerdingen 1910

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 07.09.25 15:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SV Leonberg/Eltingen

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SpVgg Satteldorf

So., 07.09.25 15:00 Uhr TV Oeffingen - FV Löchgau

So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Weinstadt - Sport-Union Neckarsulm



5. Spieltag

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim - SV Kaisersbach

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf - SSV Schwäbisch Hall

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSV Crailsheim

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - TSV Ilshofen

So., 14.09.25 15:00 Uhr FV Löchgau - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 14.09.25 15:00 Uhr TV Oeffingen - TSG Öhringen

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SG Weinstadt

So., 14.09.25 15:30 Uhr SG Schorndorf - SKV Rutesheim



6. Spieltag

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr SKV Rutesheim - Sport-Union Neckarsulm

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr TSV Ilshofen - TSV Heimerdingen 1910

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr TSG Öhringen - FV Löchgau

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SpVgg Satteldorf

So., 21.09.25 15:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - GSV Pleidelsheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SG Schorndorf

So., 21.09.25 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SV Leonberg/Eltingen

So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Weinstadt - TV Oeffingen



7. Spieltag

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Crailsheim

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf - SGM Krumme Ebene am Neckar

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr TSG Öhringen - SG Weinstadt

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SV Kaisersbach

So., 28.09.25 15:00 Uhr FV Löchgau - SV Leonberg/Eltingen

So., 28.09.25 15:00 Uhr TV Oeffingen - TSV Ilshofen

So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SKV Rutesheim

So., 28.09.25 15:30 Uhr SG Schorndorf - SSV Schwäbisch Hall



8. Spieltag

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TV Oeffingen

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr TSV Ilshofen - TSG Öhringen

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SpVgg Satteldorf

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SG Schorndorf

So., 05.10.25 15:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - Sport-Union Neckarsulm

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Kaisersbach - TSV Heimerdingen 1910

So., 05.10.25 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - GSV Pleidelsheim

So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Weinstadt - FV Löchgau



9. Spieltag

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim - SV Leonberg/Eltingen

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr TSG Öhringen - SKV Rutesheim

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - TSV Crailsheim

So., 12.10.25 15:00 Uhr FV Löchgau - SpVgg Satteldorf

So., 12.10.25 15:00 Uhr TV Oeffingen - SV Kaisersbach

So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SSV Schwäbisch Hall

So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Weinstadt - TSV Ilshofen

So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Schorndorf - SGM Krumme Ebene am Neckar



10. Spieltag

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr SKV Rutesheim - SG Weinstadt

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr TSV Ilshofen - FV Löchgau

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf - GSV Pleidelsheim

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SG Schorndorf

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr TSV Crailsheim - TSV Heimerdingen 1910

So., 19.10.25 15:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TV Oeffingen

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Kaisersbach - TSG Öhringen

So., 19.10.25 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - Sport-Union Neckarsulm



11. Spieltag

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr TSV Ilshofen - SKV Rutesheim

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr TSG Öhringen - SSV Schwäbisch Hall

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SV Leonberg/Eltingen

So., 26.10.25 15:00 Uhr FV Löchgau - GSV Pleidelsheim

So., 26.10.25 15:00 Uhr TV Oeffingen - TSV Crailsheim

So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Weinstadt - SV Kaisersbach

So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Schorndorf - SpVgg Satteldorf



12. Spieltag

Sa., 01.11.25 14:30 Uhr SKV Rutesheim - FV Löchgau

Sa., 01.11.25 14:30 Uhr GSV Pleidelsheim - SG Schorndorf

Sa., 01.11.25 14:30 Uhr SpVgg Satteldorf - Sport-Union Neckarsulm

Sa., 01.11.25 14:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSV Heimerdingen 1910

Sa., 01.11.25 14:30 Uhr TSV Crailsheim - TSG Öhringen

So., 02.11.25 14:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SG Weinstadt

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Kaisersbach - TSV Ilshofen

So., 02.11.25 14:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - TV Oeffingen



13. Spieltag

Sa., 08.11.25 14:30 Uhr SKV Rutesheim - SV Kaisersbach

Sa., 08.11.25 14:30 Uhr TSV Ilshofen - SSV Schwäbisch Hall

Sa., 08.11.25 14:30 Uhr TSG Öhringen - SGM Krumme Ebene am Neckar

Sa., 08.11.25 14:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - GSV Pleidelsheim

So., 09.11.25 14:30 Uhr SG Weinstadt - TSV Crailsheim

So., 09.11.25 14:30 Uhr TV Oeffingen - SV Leonberg/Eltingen

So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SpVgg Satteldorf

So., 09.11.25 15:00 Uhr FV Löchgau - SG Schorndorf



14. Spieltag

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Heimerdingen 1910

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr SpVgg Satteldorf - TV Oeffingen

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSG Öhringen

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr TSV Crailsheim - TSV Ilshofen

So., 16.11.25 14:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SKV Rutesheim

So., 16.11.25 14:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SG Weinstadt

So., 16.11.25 15:00 Uhr FV Löchgau - SV Kaisersbach

So., 16.11.25 15:30 Uhr SG Schorndorf - Sport-Union Neckarsulm



15. Spieltag

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr SKV Rutesheim - TSV Crailsheim

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr TSV Ilshofen - SGM Krumme Ebene am Neckar

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr TSG Öhringen - SpVgg Satteldorf

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - FV Löchgau

So., 23.11.25 14:30 Uhr SG Weinstadt - SV Leonberg/Eltingen

So., 23.11.25 14:30 Uhr SV Kaisersbach - SSV Schwäbisch Hall

So., 23.11.25 14:30 Uhr TV Oeffingen - GSV Pleidelsheim

So., 23.11.25 14:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SG Schorndorf



16. Spieltag

Sa., 29.11.25 14:30 Uhr TSG Öhringen - GSV Pleidelsheim

Sa., 29.11.25 14:30 Uhr TSV Ilshofen - SV Leonberg/Eltingen

Sa., 29.11.25 14:30 Uhr SKV Rutesheim - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 30.11.25 14:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - FV Löchgau

So., 30.11.25 14:30 Uhr SG Weinstadt - SpVgg Satteldorf

So., 30.11.25 14:30 Uhr TV Oeffingen - SG Schorndorf

So., 30.11.25 14:30 Uhr SV Kaisersbach - TSV Crailsheim

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - Sport-Union Neckarsulm



17. Spieltag

Sa., 07.03.26 14:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - TV Oeffingen

Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SKV Rutesheim

Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - TSV Ilshofen

Sa., 07.03.26 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - SG Weinstadt

Sa., 07.03.26 15:00 Uhr TSV Crailsheim - SSV Schwäbisch Hall

So., 08.03.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SV Kaisersbach

So., 08.03.26 15:00 Uhr FV Löchgau - TSV Heimerdingen 1910

So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - TSG Öhringen



18. Spieltag

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr TSV Crailsheim - FV Löchgau

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SG Weinstadt - SG Schorndorf

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr TSV Ilshofen - GSV Pleidelsheim

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SKV Rutesheim - SpVgg Satteldorf

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr TSG Öhringen - Sport-Union Neckarsulm

So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SV Leonberg/Eltingen

So., 15.03.26 15:00 Uhr TV Oeffingen - TSV Heimerdingen 1910



19. Spieltag

Sa., 21.03.26 14:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SG Weinstadt

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SpVgg Satteldorf - SV Kaisersbach

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - SKV Rutesheim

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SSV Schwäbisch Hall

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - TSG Öhringen

So., 22.03.26 15:00 Uhr FV Löchgau - TV Oeffingen

So., 22.03.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - TSV Crailsheim

So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - TSV Ilshofen



20. Spieltag

Sa., 28.03.26 15:00 Uhr SKV Rutesheim - SG Schorndorf

Sa., 28.03.26 15:00 Uhr TSV Crailsheim - SV Leonberg/Eltingen

Sa., 28.03.26 15:00 Uhr TSG Öhringen - TV Oeffingen

Sa., 28.03.26 15:00 Uhr SG Weinstadt - TSV Heimerdingen 1910

Sa., 28.03.26 15:00 Uhr TSV Ilshofen - Sport-Union Neckarsulm

So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SpVgg Satteldorf

So., 29.03.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - FV Löchgau

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Kaisersbach - GSV Pleidelsheim



21. Spieltag

Sa., 04.04.26 14:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SKV Rutesheim

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SGM Krumme Ebene am Neckar

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf - TSV Crailsheim

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim - SSV Schwäbisch Hall

So., 05.04.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - TSV Ilshofen

So., 05.04.26 15:00 Uhr TV Oeffingen - SG Weinstadt

So., 05.04.26 15:00 Uhr FV Löchgau - TSG Öhringen

So., 05.04.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - SV Kaisersbach



22. Spieltag

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - FV Löchgau

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - GSV Pleidelsheim

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - TSG Öhringen

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr TSV Ilshofen - TV Oeffingen

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TSV Heimerdingen 1910

So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SG Schorndorf

So., 12.04.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SpVgg Satteldorf

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Kaisersbach - Sport-Union Neckarsulm



23. Spieltag

Sa., 18.04.26 14:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SSV Schwäbisch Hall

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - TSV Ilshofen

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf - SV Leonberg/Eltingen

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SV Kaisersbach

So., 19.04.26 15:00 Uhr TV Oeffingen - SKV Rutesheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr FV Löchgau - SG Weinstadt

So., 19.04.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - TSV Crailsheim



24. Spieltag

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf - FV Löchgau

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - GSV Pleidelsheim

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr TSV Ilshofen - SG Weinstadt

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TSG Öhringen

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - Sport-Union Neckarsulm

So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSV Heimerdingen 1910

So., 26.04.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SG Schorndorf

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Kaisersbach - TV Oeffingen



25. Spieltag

Sa., 02.05.26 14:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SGM Krumme Ebene am Neckar

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - SV Kaisersbach

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - SKV Rutesheim

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim - SpVgg Satteldorf

So., 03.05.26 15:00 Uhr FV Löchgau - TSV Ilshofen

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - TSV Crailsheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr TV Oeffingen - SSV Schwäbisch Hall

So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - SV Leonberg/Eltingen



26. Spieltag

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim - FV Löchgau

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf - SG Schorndorf

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TSV Ilshofen

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - TV Oeffingen

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - Sport-Union Neckarsulm

So., 10.05.26 15:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSG Öhringen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SG Weinstadt

So., 10.05.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - TSV Heimerdingen 1910



27. Spieltag

Sa., 16.05.26 14:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SpVgg Satteldorf

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr TSV Ilshofen - SV Kaisersbach

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - TSV Crailsheim

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - SSV Schwäbisch Hall

So., 17.05.26 15:00 Uhr FV Löchgau - SKV Rutesheim

So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SV Leonberg/Eltingen

So., 17.05.26 15:00 Uhr TV Oeffingen - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - GSV Pleidelsheim



28. Spieltag

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SG Weinstadt

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TV Oeffingen

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf - TSV Heimerdingen 1910

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim - Sport-Union Neckarsulm

So., 24.05.26 15:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen

So., 24.05.26 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SKV Rutesheim

So., 24.05.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - TSG Öhringen

So., 24.05.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - FV Löchgau



29. Spieltag

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr SV Kaisersbach - FV Löchgau

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SG Schorndorf

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - GSV Pleidelsheim

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr TV Oeffingen - SpVgg Satteldorf

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - SV Leonberg/Eltingen

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - SGM Krumme Ebene am Neckar

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr TSV Ilshofen - TSV Crailsheim

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - SSV Schwäbisch Hall



30. Spieltag

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SV Kaisersbach

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SKV Rutesheim

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - TSV Ilshofen

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SG Weinstadt

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf - TSG Öhringen

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim - TV Oeffingen

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - TSV Heimerdingen 1910

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr FV Löchgau - Sport-Union Neckarsulm