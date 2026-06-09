Landesliga, Staffel 1: Das war der letzte Spieltag der Saison

Durch vier sieglose Partien in Serie verlor der SV Grün-Weiss Brauweiler den Anschluss an die Aufstiegsplätze und musste somit zusehen wie Hohenlind den Sprung in die Mittelrheinliga feierte. Nun feierte die Mannschaft von Cheftrainer Tuna Bilgin einen versöhnlichen Abschluss.

Niclas Hoppe (31.), Nick Brisevac (38.) und Matti Fiedler (41.) drehten das Duell noch vor der Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn komplettierte Brisevac (57., 71.) seinen Dreierpack, während Hoppe ebenfalls zum zweiten Mal einnetzte (67.). Den Schlusspunkt zum 7:2-Erfolg setzte Yusuf Tekin (81.).

Dabei begann das Spiel alles andere als gut für sein Team. "Gefühlt hatte das Spiel noch gar nicht richtig begonnen, da stand es schon 1:0 für Wiehl. Als wir gerade dabei waren, in die Partie zu finden, haben wir das 2:0 kassiert", erklärte Bilgin. Florian Liebelt (2.) und Collins Emeka Ihekaire (11.) brachten die Gastgeber in Front. "Aber die Jungs haben die Köpfe nicht hängen lassen und das Spiel noch vor der Halbzeit gedreht. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann befreit aufspielen. Fast alles hat funktioniert. Uns war es wichtig, uns mit einer ordentlichen Leistung aus der Saison zu verabschieden. Ich denke, das ist uns gelungen", sagte der Chefcoach des SV.

Es war eine Achterbahn-Spielzeit für Brauweiler. Lange sah es nach einem Aufstieg des SV aus - schlussendlich endete die Mannschaft von Bilgin auf Platz drei. "In den vergangenen Wochen mussten wir immer wieder Rückschläge einstecken und mit Widerständen umgehen. Wir hatten einige richtungsweisende Spiele, in denen wir nicht die Ergebnisse erzielen konnten, die wir uns gewünscht hatten. Natürlich hätten wir uns am letzten Spieltag ein Finale um den Aufstieg gewünscht", erklärte der Übungsleiter. Er fügte noch hinzu: "Dafür haben wir jedoch in der Rückrunde zu viele Punkte liegen gelassen. Da war unsere Konkurrenz einfach konstanter. Auch wenn die Enttäuschung über den verpassten Aufstieg da ist, dürfen wir stolz auf unsere Leistung in dieser Saison sein. Rein punktetechnisch war es die erfolgreichste Spielzeit der Vereinsgeschichte in der Landesliga."

Am kommenden Wochenende steht allerdings noch ein Highlight für seine Truppe an. Es geht im Pokalfinale gegen den SV Weiden. "Nach dem Pokalfinale am Sonntag gehen wir in die Sommerpause, ruhen uns aus und starten mit neuer Kraft in die Vorbereitung. Wir freuen uns schon auf die kommende Saison", sagte Bilgin abschließend.

Die weiteren Partien: