Landesliga, Staffel 1: Das war der letzte Spieltag der Saison

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Die Liga verabschiedete sich mit einigen Überraschungen und torreichen Partien. Die beiden Aufsteiger, FSV SW Neunkirchen-Seelscheid und der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind blieben ohne Sieg. Der SV Grün-Weiss Brauweiler, der TuS Mondorf und der SSV Homburg-Nümbrecht verabschiedeten sich mit Kantersiegen. Das war der 32. Spieltag:
Durch vier sieglose Partien in Serie verlor der SV Grün-Weiss Brauweiler den Anschluss an die Aufstiegsplätze und musste somit zusehen wie Hohenlind den Sprung in die Mittelrheinliga feierte. Nun feierte die Mannschaft von Cheftrainer Tuna Bilgin einen versöhnlichen Abschluss.
Dabei begann das Spiel alles andere als gut für sein Team. "Gefühlt hatte das Spiel noch gar nicht richtig begonnen, da stand es schon 1:0 für Wiehl. Als wir gerade dabei waren, in die Partie zu finden, haben wir das 2:0 kassiert", erklärte Bilgin. Florian Liebelt (2.) und Collins Emeka Ihekaire (11.) brachten die Gastgeber in Front. "Aber die Jungs haben die Köpfe nicht hängen lassen und das Spiel noch vor der Halbzeit gedreht. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann befreit aufspielen. Fast alles hat funktioniert. Uns war es wichtig, uns mit einer ordentlichen Leistung aus der Saison zu verabschieden. Ich denke, das ist uns gelungen", sagte der Chefcoach des SV.
Niclas Hoppe (31.), Nick Brisevac (38.) und Matti Fiedler (41.) drehten das Duell noch vor der Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn komplettierte Brisevac (57., 71.) seinen Dreierpack, während Hoppe ebenfalls zum zweiten Mal einnetzte (67.). Den Schlusspunkt zum 7:2-Erfolg setzte Yusuf Tekin (81.).
Es war eine Achterbahn-Spielzeit für Brauweiler. Lange sah es nach einem Aufstieg des SV aus - schlussendlich endete die Mannschaft von Bilgin auf Platz drei. "In den vergangenen Wochen mussten wir immer wieder Rückschläge einstecken und mit Widerständen umgehen. Wir hatten einige richtungsweisende Spiele, in denen wir nicht die Ergebnisse erzielen konnten, die wir uns gewünscht hatten. Natürlich hätten wir uns am letzten Spieltag ein Finale um den Aufstieg gewünscht", erklärte der Übungsleiter. Er fügte noch hinzu: "Dafür haben wir jedoch in der Rückrunde zu viele Punkte liegen gelassen. Da war unsere Konkurrenz einfach konstanter. Auch wenn die Enttäuschung über den verpassten Aufstieg da ist, dürfen wir stolz auf unsere Leistung in dieser Saison sein. Rein punktetechnisch war es die erfolgreichste Spielzeit der Vereinsgeschichte in der Landesliga."
Am kommenden Wochenende steht allerdings noch ein Highlight für seine Truppe an. Es geht im Pokalfinale gegen den SV Weiden. "Nach dem Pokalfinale am Sonntag gehen wir in die Sommerpause, ruhen uns aus und starten mit neuer Kraft in die Vorbereitung. Wir freuen uns schon auf die kommende Saison", sagte Bilgin abschließend.
Die weiteren Partien:
Bereits am Freitagabend empfing der FV Bonn-Endenich den SC Rheinbach. Nils-Simon Remagen (24.) brachte die Hausherren in Führung, ehe Elvin Jashari ausglich (37.). Kurz vor der Halbzeitpause brachte Ebrima Demba die Gastgeber wieder in Front, bevor Nick Maier kurz nach Wiederbeginn auf 3:1 erhöhte (48.). Der 2:3-Anschlusstreffer von Mohammed Bakkali änderte nichts am Heimerfolg der Bonner, die Platz fünf verteidigen konnten.
Nach dem erreichten Aufstieg musste der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind eine klare Pleite beim SSV Homburg-Nümbrecht hinnehmen. Niklas Clemens (29.), Mike Großberndt (54.), Felix Klein (81.) und Mouad Zaki (85.) trafen für die Hausherren, die die Spielzeit auf dem sechsten Rang beendeten. Den SC wird die Niederlage nicht weiter stören, denn den Aufstieg kann der Borussia keiner mehr nehmen.
Auch der FV Bad Honnef beendete eine starke Spielzeit mit einem Erfolg. Bryan Asonganyi Defang (11.), Philip Miermann (22.), Timo Balte (43.) und Ilias Lelo (48.) sorgten bereits nach 48 Minuten für eine 4:0-Führung und die damit eingehende Entscheidung. Murat Aydin konnte in der 70. Minute noch den 1:4-Ehrentreffer erzielen. Schlebusch rutschte durch die Niederlage noch auf den 13. Platz.
Zum Abschluss der Saison trennte sich Meister FSV SW Neunkirchen-Seelscheid mit einem 1:1-Remis vom 1. FC Spich. Christopher Mai brachte die Gastgeber in Führung (9.), ehe Mohamed Madaghri ausglich (42.). Durch den Punktgewinn kletterte Spich noch auf Platz zwölf.
Das Tabellenschlusslicht SC Fortuna Bonn verpasste einen letzten Punktgewinn. Dabei brachte Ege Emre Cetinkaya (61.) die Gäste in Führung. Doch ein Doppelschlag von Maik Spiekermann (67., 75.) sorgte für den knappen 2:1-Sieg des SC Blau-Weiß Köln, der somit auf Rang sieben sprang.
Der TuS Mondorf schnappte sich am letzten Spieltag durch einen klaren 5:1-Sieg gegen die Spielvereinigung Flittard den neunten Rang. Zakaria Harrach sorgte für das 1:0 des TuS, bevor Mustafa Kemal Demirbag ausglich (15.). Doch noch vor der Halbzeitpause schlugen Ioannis Simeonidis (30.) und Ilias Tazit auf Seiten der Hausherren zu (36.). Im zweiten Abschnitt erhöhte Maximilian Orth zunächst auf 4:1 (59.), ehe Gabriel Morais Hardt (85.) den 5:1-Schlusspunkt setzte.