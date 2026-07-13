Landesliga, Staffel 1: Das sind die Saisonstarts aller Teams

Der Spielplan für die neue Saison ist bereits bekannt, deshalb nimmt FuPa die ersten fünf Spieltage unter die Lupe.
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr TV Oeffingen - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - TV Oeffingen
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TV Oeffingen - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - TV Oeffingen
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr TV Oeffingen - SG Schorndorf
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr TV Oeffingen - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - Sport-Union Neckarsulm
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - FV Löchgau
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Allmersbach - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr TSV Ilshofen - TSG Öhringen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSV Ilshofen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSV Ilshofen - FC Union Heilbronn
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - TSV Ilshofen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSV Ilshofen - SG Weinstadt
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr TSV Ilshofen - TSG Öhringen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - TV Oeffingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - TSG Öhringen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - SV Germania Bietigheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr FV Löchgau - TSG Öhringen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Gaildorf
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - SV Germania Bietigheim
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - SV Germania Bietigheim
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Germania Bietigheim - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Gaildorf
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Gaildorf - FV Löchgau
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Allmersbach - TSV Gaildorf
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Gaildorf - FSV Waiblingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - TSV Gaildorf
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - VfR Heilbronn
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - TSG Öhringen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - FC Union Heilbronn
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - VfR Heilbronn
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - SV Germania Bietigheim
So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Löchgau - VfR Heilbronn
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - SV Allmersbach
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - VfR Heilbronn
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - TSV Crailsheim
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SG Schorndorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr SG Weinstadt - TSV Crailsheim
spielfrei
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSV Ilshofen
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TV Oeffingen - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Germania Bietigheim - SV Leonberg/Eltingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FV Löchgau - TSV Heimerdingen 1910
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Gaildorf - FV Löchgau
So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Löchgau - VfR Heilbronn
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - FV Löchgau
So., 06.09.26 15:00 Uhr FV Löchgau - TSG Öhringen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FV Löchgau - TSV Heimerdingen 1910
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SV Allmersbach
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - TSV Heimerdingen 1910
spielfrei
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - TSV Gaildorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Weinstadt - FC Union Heilbronn
So., 16.08.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - SG Weinstadt
spielfrei
So., 30.08.26 15:00 Uhr SG Weinstadt - TSV Crailsheim
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSV Ilshofen - SG Weinstadt
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Weinstadt - FC Union Heilbronn
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - TSV Crailsheim
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSV Ilshofen - FC Union Heilbronn
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - TV Oeffingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - FC Union Heilbronn
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Allmersbach - FSV Waiblingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - SV Allmersbach
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Allmersbach - TSV Gaildorf
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - SV Allmersbach
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Allmersbach - SSV Schwäbisch Hall
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Allmersbach - FSV Waiblingen
spielfrei
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - TSV Heimerdingen 1910
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Gaildorf - FSV Waiblingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - VfR Heilbronn
spielfrei
So., 16.08.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - SG Weinstadt
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SG Schorndorf
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Schorndorf - TSV Ilshofen
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr TV Oeffingen - SG Schorndorf