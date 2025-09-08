Landesliga, Staffel 1: Brauweiler mit Ausrufezeichen, SSV an Spitze

Tore, Tore, Tore: Der vierte Spieltag der Landesliga, Staffel 1 am Mittelrhein wurde insgesamt mit 28 Treffern und einigen Überraschungen geschmückt. Die Tabellenspitze eroberte der SSV Homburg-Nümbrecht. Zeitgleich setzten der SV Grün-Weiss Brauweiler und der SC Blau-Weiß 06 Köln Ausrufezeichen durch Kantersiege.

"Ich muss sagen, dass die Jungs eine super Leistung gezeigt haben. Von der ersten bis zur letzten Minute waren wir, meiner Meinung nach, die spielbestimmende Mannschaft", sagte der Übungsleiter des SV. Dabei startete seine Mannschaft sehr unglücklich in die Partie, denn Nick Brisevac verschoss nach gerade einmal zwei gespielten Minuten einen Elfmeter. "Wir haben schon vor dem 1:0 zwei bis drei sehr gute Chancen gehabt, wo der Torwart von Flittard zweimal sehr stark hält. Da können wir schon früher in Führung gehen", erklärte Bilgin.

Nach einem starken Kampf musste sich der SV Brauweiler am ersten Spieltag gegen den Absteiger FV Bonn-Endenich mit 1:2 geschlagen geben. Die Jungs von Cheftrainer Tuna Bilgin schossen sich ihren Frust allerdings im darauffolgenden Spiel gegen die Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard von der Seele. Mit 5:0 schlugen die Grün-Weißen die Kölner und setzten somit ein Zeichen in der Liga.

Seine Mannschaft blieb trotzdem dran und ging durch Amadeo Freericks in Führung (30.), bevor Prence Mvutu einen draufsetzte (37.). Mit der 2:0-Führung ging es dann in die Halbzeit. Taha Kökboyun brachte mit seinem Treffer die frühe Entscheidung (51.). Yusuf Tekin (71.) und Unglücksrabe Brisevac (87.) sorgten für den 5:0-Endstand.

"Alles in allem bin ich mit der Leistung sehr zufrieden und bin froh, dass wir die Punkte bei uns behalten konnten. Der Sieg war auch, meiner Meinung nach, in der Höhe absolut verdient. Wir haben sehr viele Chance gehabt, viele liegen gelassen auch, wenig zugelassen", verriet der Chefcoach des Siegers.

Auf der Gegenseite schaffte es die Spielvereinigung nicht nachzulegen nach dem 3:1-Erfolg im ersten Spiel. "Wir haben heute vieles vermissen lassen, das was uns eigentlich stark macht. Man kann verlieren, aber die Einstellung, die ich gefordert habe, haben wir leider nicht aufs Feld bekommen", äußerte Angelo Mazza, der Cheftrainer Flittards.

Auf den 3:1-Sieg über Rheinbach wollte seine Mannschaft aufbauen. Allerdings geriet sein Team unter die Räder in Brauweiler. Trotzdem bleibt Mazza positiv gestimmt mit Blick auf die weitere Zeit. "Wir haben heute sehr verdient verloren, da gibt es keine zwei Meinungen dazu. Wir werden aber die richtigen Lehren draus ziehen und uns kommende Woche akribisch auf Fortuna Bonn im Heimspiel vorbereiten" erklärte er. Er fügte hinzu: "Wir dürfen nicht vergessen, wir sind mitten im Umbruch und in zwei Spielen drei Punkte auf dem Konto zu haben sehe ich erstmal weiterhin positiv und die Mannschaft wird eine Reaktion zeigen, da bin ich sicher."

Mit drei Zählern nach zwei Begegnungen steht seine Truppe im gesicherten Tabellenmittelfeld. Abschließend betonte der Übungsleiter noch: "Aber die Leistung heute muss uns zu denken geben und auch klar sein, dass man so kein Fußballspiel gut bestreiten kann. Ich möchte das Ergebnis nicht schmälern sondern es liegt immer eine Wahrheit dort hinter."

Sowohl Brauweiler, als auch Flittard stehen mit drei Punkten im Tabellenmittelfeld. Durch den Kantersieg zog der SV allerdings an der Spielvereinigung vorbei in der Tabelle.

Drei Remis

SV Eintracht Hohkeppel II startete mit einer Niederlage in die neue Spielzeit, genau wie der Gegner FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Im direkten Duell wollten nun also beide Vereine den ersten Punktgewinn feiern. Den besseren Start erwischte der FSV, der durch Florian Diehl (37.) in Führung ging. Nach der Pause drückte die Eintracht auf den Ausgleich und schaffte diesen durch Kyrylo Mohylevets (58.). In der Folgezeit wollten sich beide Verein noch den ersten Dreier sichern, allerdings blieb es beim 1:1 und so mussten sich beide Teams mit einem Zähler zufrieden geben.

Der SC Fortuna Bonn und der FV Bonn-Endenich starteten jeweils mit einem 2:1-Sieg in die Spielzeit. Im direkten Duell wurde also ein spannendes und umkämpftes Aufeinandertreffen erwartet, das beide Mannschaften auch erbrachten. Die Gäste gingen per Elfmeter in Führung (8.), mussten jedoch noch vor der Halbzeitpause den 1:1-Ausgleich hinnehmen (30.). Nach der Unterbrechung kam der SC durch Dastit Bulliqi zur 2:1-Führung. Der Absteiger ließ sich nicht hängen und erzielte in Person von Jakub Merlan-Jarecki den 2:2-Ausgleichstreffer. Dies war zeitgleich auch der Endstand und somit stehen beiden Teams mit vier Punkten im oberen Tabellendrittel.