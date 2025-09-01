Landesliga, Staffel 1: Aufsteiger ohne Sieg, Bad Honnef an der Spitze

Die Landesliga, Staffel 1 am Mittelrhein legte wieder los und einige Mannschaften sorgten direkt für Dramen. Von Platzverweisen, über Aufholjagden, bis hin zu Überraschungserfolgen - der erste Spieltag hatte alles, was das Fußballherz höher schlagen lässt. Das war der erste Spieltag.

Auch nach der Unterbrechung war seine Mannschaft früh wieder offensiv da und erhöhte durch Philip Miermann auf 3:0 (49.). Kurz vor Ende der Partie bekam Honnef noch einen Strafstoß zugesprochen, der mit einem Platzverweis für den FSV verbunden war (86.). Den Elfmeter verwandelte Elhan Islamovic zum 4:0-Endstand (87.). Wir haben im Kollektiv hervorragend taktisch, als auch von der Intensität her verteidigt und immer wieder Nadelstiche setzen können", sagte der Übungsleiter Honnefs.

Der FV Bad Honnef traf im ersten Saisonspiel auf den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Nach dem knappen Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit, wollte Cheftrainer Benjamin Krayer eine bessere Saison mit seinem Team hinlegen. Im ersten Duell der neuen Saison war der FV von Beginn an wachsam und ging schon in der fünften Minute durch Asonganyi Defang in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte dann Timo Balte auf 2:0 (45+1.). "Wir haben als Mannschaft, das was wir uns vorgenommen hatten, zu Einhundert Prozent durchgesetzt. Hatten dann aber auch das nötige Spielglück auf unserer Seite", verriet Krayer.

Bis zum kommenden Spieltag steht seine Truppe an der Tabellenspitze. "Ich habe den Jungs gesagt, wir müssen die Feste feiern, wie sie fallen. Sind jetzt nun mal Tabellenführer, auch wenn das natürlich nach einem Spieltag nicht so aussagekräftig ist. Nichtsdestotrotz sollten wir es genießen, aber dann spätestens ab Dienstag uns auf die nächste Aufgabe konzentrieren", erklärte der Chefcoach.

Bad Honnef verweilt zumindest erstmal an der Tabellenspitze. Ob der FV diese Position auch nach dem kommenden Spieltag bekleidet, bleibt abzuwarten.

Aufsteiger ohne Dreier

Der TuS Mondorf hatte es mit dem SSV Homburg-Nümbrecht am ersten Spieltag zu tun. Zunächst lief es perfekt für den Aufsteiger, denn schon in der achten Minute ging der TuS durch Nico Schönborn in Führung. Doch Mitte der ersten Halbzeit glich der SSV aus (26.). Nach der Pause legte Homburg mit zwei Treffern (55., 64.) nach. Doch die Mondorfer glaubten weiterhin an einen Punktgewinn und kamen in der 74. Minute zum 2:3-Anschluss. Nur kurze Zeit später erzielte Haytam Bouskouchi den 3:3-Ausgleich (81.) und sorgte somit für den Endstand. Während Mondorf sich über einen Zähler freute, musste sich Nümbrecht nach einer Zwei-Tore-Führung mit nur einem Punkt zufrieden geben.

Für den zweiten Aufsteiger verlief die Partie ähnlich wie in Mondorf. Auch der SC Blau-Weiß 06 Köln ging gegen den 1. FC Spich früh in Front (10.). Allerdings hielt das 1:0 nicht lange und der FC glich durch Jonas Degenhart aus (21.). Noch in der ersten Halbzeit gelangen Spich zwei weitere Treffer (39., 44.) und so ging es mit einem 1:3-Rückstand für den Aufsteiger in die Pause. Nach der Unterbrechung brauchten die Kölner eine gewisse Zeit um zurück zu schlagen. In der 79. Minute traf dann Fabio Dopierala zum 2:3. Damit war allerdings noch nicht Schluss, denn der Angreifer erzielte den erlösenden Ausgleich in der Nachspielzeit und verhalf seiner Mannschaft somit zum Punktgewinn.