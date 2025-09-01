Landesliga, Staffel 1: Aufsteiger ohne Sieg, Bad Honnef an der Spitze

Die Landesliga, Staffel 1 am Mittelrhein legte wieder los und einige Mannschaften sorgten direkt für Dramen. Von Platzverweisen, über Aufholjagden, bis hin zu Überraschungserfolgen - der erste Spieltag hatte alles, was das Fußballherz höher schlagen lässt. Das war der erste Spieltag.
Der FV Bad Honnef traf im ersten Saisonspiel auf den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Nach dem knappen Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit, wollte Cheftrainer Benjamin
Krayer eine bessere Saison mit seinem Team hinlegen. Im ersten Duell der neuen Saison war der FV von Beginn an wachsam und ging schon in der fünften Minute durch Asonganyi
Defang in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte dann Timo Balte auf 2:0 (45+1.). "Wir haben als Mannschaft, das was wir uns vorgenommen hatten, zu Einhundert Prozent durchgesetzt. Hatten dann aber auch das nötige Spielglück auf unserer Seite", verriet Krayer.
Auch nach der Unterbrechung war seine Mannschaft früh wieder offensiv da und erhöhte durch Philip Miermann auf 3:0 (49.). Kurz vor Ende der Partie bekam Honnef noch einen Strafstoß zugesprochen, der mit einem Platzverweis für den FSV verbunden war (86.). Den Elfmeter verwandelte Elhan Islamovic zum 4:0-Endstand (87.). Wir haben im Kollektiv hervorragend taktisch, als auch von der Intensität her verteidigt und immer wieder Nadelstiche setzen können", sagte der Übungsleiter Honnefs.
Bis zum kommenden Spieltag steht seine Truppe an der Tabellenspitze. "Ich habe den Jungs gesagt, wir müssen die Feste feiern, wie sie fallen. Sind jetzt nun mal Tabellenführer, auch wenn das natürlich nach einem Spieltag nicht so aussagekräftig ist. Nichtsdestotrotz sollten wir es genießen, aber dann spätestens ab Dienstag uns auf die nächste Aufgabe konzentrieren", erklärte der Chefcoach.
Bad Honnef verweilt zumindest erstmal an der Tabellenspitze. Ob der FV diese Position auch nach dem kommenden Spieltag bekleidet, bleibt abzuwarten.
Der TuS Mondorf hatte es mit dem SSV Homburg-Nümbrecht am ersten Spieltag zu tun. Zunächst lief es perfekt für den Aufsteiger, denn schon in der achten Minute ging der TuS durch Nico Schönborn in Führung. Doch Mitte der ersten Halbzeit glich der SSV aus (26.). Nach der Pause legte Homburg mit zwei Treffern (55., 64.) nach. Doch die Mondorfer glaubten weiterhin an einen Punktgewinn und kamen in der 74. Minute zum 2:3-Anschluss. Nur kurze Zeit später erzielte Haytam Bouskouchi den 3:3-Ausgleich (81.) und sorgte somit für den Endstand. Während Mondorf sich über einen Zähler freute, musste sich Nümbrecht nach einer Zwei-Tore-Führung mit nur einem Punkt zufrieden geben.
Für den zweiten Aufsteiger verlief die Partie ähnlich wie in Mondorf. Auch der SC Blau-Weiß 06 Köln ging gegen den 1. FC Spich früh in Front (10.). Allerdings hielt das 1:0 nicht lange und der FC glich durch Jonas Degenhart aus (21.). Noch in der ersten Halbzeit gelangen Spich zwei weitere Treffer (39., 44.) und so ging es mit einem 1:3-Rückstand für den Aufsteiger in die Pause. Nach der Unterbrechung brauchten die Kölner eine gewisse Zeit um zurück zu schlagen. In der 79. Minute traf dann Fabio Dopierala zum 2:3. Damit war allerdings noch nicht Schluss, denn der Angreifer erzielte den erlösenden Ausgleich in der Nachspielzeit und verhalf seiner Mannschaft somit zum Punktgewinn.
Die letzte Mannschaft, die in der vergangenen Spielzeit den Sprung in die Landesliga schaffte war der SV Eintracht Hohkeppel II, der gegen den SV Schlebusch ran musste. In der 21. Minute musste der SV den ersten Gegentreffer der neuen Spielzeit hinnehmen. In einem lange spannenden Duell versuchte die Eintracht einen ersten Punktgewinn in der sechshöchsten Spielklasse Deutschlands zu holen, jedoch durchkreuzte Yaakoub Ouahim die Pläne mit dem Treffer zum 2:0-Endstand (80.). Die Zweitvertretung des Oberligisten verlor somit die erste Landesliga-Begegnung ihrer Geschichte.
Das Duell zwischen dem FV Bonn-Endenich und dem SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 war ein regelrechtes Drama. Zunächst verschoss Nick Brisevac einen Elfmeter (25.), nur damit sein Team durch ein Eigentor doch noch in Führung ging (35.). Lange hatte der Absteiger Probleme sich offensiv durchzusetzen, bis Nick Maier den 1:1-Ausgleich erzielte (77.). Nur kurze Zeit später holte sich Niko Janssen seine zweite gelbe Karte ab und flog somit vom Platz. In Überzahl gelang dem FV doch noch in der 86. Minute durch Ebrima Demba der 2:1-Siegtreffer. Endenich holte sich den ersten Dreier, während der SV nach einem langen Kampf ohne etwas Zählbares nach Hause fahren musste.
Für die neu formierte Mannschaft vom SC Fortuna Bonn lief es in der ersten Halbzeit nach Plan. Nach 23 Minuten führte der SC komfortabel mit 2:0. Unter den Torschützen war auch Zugang Dastit Bulliqi, der per Strafstoß das erste Mal für seinen neuen Klub traf (23.). Doch kurz vor der Pause kam der FV Wiehl durch Moritz Müller zurück (42.) und somit ging es mit einem 2:1 für die Gäste in die Halbzeit. In einem spannenden und umkämpften Duell behielten die Bonner schlussendlich die Ruhe und holten sich mit einem 2:1-Erfolg den ersten Dreier der neuen Saison.
Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind hat hohe Erwartungen nach den vergangenen drei Spielzeiten, in denen der Landesligist dreimal hintereinander den dritten Rang in der Tabelle belegte. Im ersten Duell gegen den TuS Marialinden musste die Borussia allerdings früh den 0:1-Rückstand hinnehmen (6.). Ein echter Schock war dies allerdings nicht für Hohenlind und so traf Justus Urbig nur kurz drauf zum 1:1-Ausgleich (9.). Da beide Teams es in der Folgezeit nicht schafften nachzulegen, war dies zeitgleich auch der Endstand. Der TuS, wie auch Lindenthal, mussten sich also jeweils mit einem Zähler zum Start zufrieden geben.
Der SC Rheinbach landete in der vergangenen Saison nur knapp hinter Hohenlind auf dem vierten Tabellenplatz. Im ersten Duell der neuen Spielzeit lief es zunächst nach Plan für den Favoriten denn in der 54. Minute ging der SC in Führung. Diese hielt allerdings nur kurz, denn im direkten Gegenzug glich die Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard aus (55.). Lange sah es nach einer Punktteilung beider Teams aus, bis Fabio Behrend in der Nachspielzeit den 2:1-Führungstreffer für die Spielvereinigung erzielte. Damit war jedoch noch nicht Schluss, denn Cem Karahan sorgte kurz vor Ende der Partie für den 3:1-Endstand (90+7.). Flittard holte sich den ersten Überraschungssieg. Rheinbach erlebte hingegen einen Fehlstart.