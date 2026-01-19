Landesliga Staffel 1: Alle Winter-Transfers im Überblick
Welche Klubs der Landesliga Staffel 1 sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen.
Die Winterpause gibt den Vereinen der Landesliga Staffel 1 die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
1. FC Spich
Trainer: Leonard Barth
Zugänge: Leonard Barth (als Trainer), Anil Dervis Tasdemir (SpVg Frechen 20)
Abgänge: Niclas Hoffmans (Ziel unbekannt), Linus Salm (SC Rheinbach)
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
Trainer: Christoph Gerlach
Zugänge: keine
Abgänge: Jonas Neumann (Spvgg 1897 Cannstatt)
FV Bad Honnef
Trainer: Benjamin Krayer
Zugänge: Nicholas Caspar (Ahrweiler BC 1920)
Abgänge: Sidar-Ali Simsik (FV Bonn-Endenich)
FV Bonn-Endenich
Trainer: Serhat Dogan
Zugänge: Sidar-Ali Simsik (FV Bad Honnef), Andrew Schmidt (SC Rheinbach), Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (Marokkanischer SV Bonn), Daniel Lingen (SSV Merten), Alihan Zor (SV Boluspor Bonn 1992), Mats Kersting (Sportfreunde Troisdorf 05)
Abgänge: Ilias Tazit (Ziel unbekannt), Adriano Giarrizzo (SC Rheinbach), Jan Olzem (SC Fortuna Bonn)
FV Wiehl 2000
Trainer: Sascha Mühlmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Blau-Weiß 06 Köln
Trainer: Sven Henke
Zugänge: Oliver Bering (CfB Ford Köln-Niehl 09/52), Maik Spiekermann (Welcome back :-))
Abgänge: Can Noah Kerkeling (Ziel unbekannt), Marco Meyer (unbekannt)
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
Trainer: Sascha Zinken
Zugänge: Lasse Lund (TV Sottrum), Ricky Fritzen (SC SW Köln), Louis-Noel Nowack (SSV Bornheim), Luca-Noel Kalinic (FC Hürth)
Abgänge: Max Herrig (unbekannt), Pascal Reitmeier (Karriereende), Karim Sharaf (Unbekannt), David Gsella (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Alexander Runkel (CfB Ford Köln-Niehl 09/52)
SC Fortuna Bonn
Trainer: Dario Paradiso
Zugänge: Moriba Keita (SC Rheinbach), Kordian Sicinski (zuletzt BW Friesdorf), Jan Olzem (FV Bonn-Endenich)
Abgänge: Eron Breznica (SV Rot-Weiß Merl), Maximilian Kuster (SV Schlebusch), Tomoya Kitazawa (Sportfreunde Düren), Maat Menes Elong (SV Rot-Weiß Merl), Sam George Williams (pausiert)
SC Rheinbach
Trainer: Stefan Behr-O'Hara
Zugänge: Florent Sylaj (Union Schafhausen), Betim Sylaj (Union Schafhausen), Niklas Heidemann (SpVg Porz 1919), Adriano Giarrizzo (FV Bonn-Endenich), Linus Salm (1. FC Spich), Bartu Gökcen (Ausland), Fabian Kaczmarek (SV Niederbachem), Michael Ojesanmi (Siegburger SV 04)
Abgänge: Moriba Keita (SC Fortuna Bonn), Jan-Sekou Michler (Unbekannt), Sami Hussain (Ziel unbekannt), Andrew Schmidt (FV Bonn-Endenich), Delord Unzola (SV Schönenbach 1920), Liongo Andondo (Ziel unbekannt), Khalid Whitter (Ziel unbekannt)
Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard
Trainer: Angelo Mazza
Zugänge: Jan Schreiber (SV Schlebusch), Niklas-Carl Uhl (SV Schlebusch), Piotr Arkadiusz Widera (SV Schlebusch), Koray Öztürk (SV Bergisch Gladbach 09), Ashraaf Yamba (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Jimmy Mbiyavanga (SC Borussia Köln-Kalk 05), Giuseppe Zarbo (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Ezana Michael (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard)
Abgänge: Damian Janneck Sebastian Blajet (Ziel unbekannt), Marc Landwehr (Ziel unbekannt), Henoc Gäel Junior Muamba (SV Schlebusch), Serhat Özdemir (Ziel unbekannt), Jack Bohnert (Ziel unbekannt), Mohamed Mastur (SC Borussia Köln-Kalk 05), Besmir Kadriji (SC Leverkusen 2017), Abderrahman Rabhi (SpVg Porz 1919), Betim Beqiri (GSV Langenfeld), Abdellah Rabhi (TuS Marialinden)
SSV Homburg-Nümbrecht
Trainer: Marcus Voike
Zugänge: keine
Abgänge: Marvin Wesenberg (TuS Lindlar 1925)
SV Eintracht Hohkeppel II
Trainer: Giuseppe Brunetto
Zugänge: keine
Abgänge: Leon Dema (SV Frielingsdorf 1925), Stefan Fiegen (FC Hürth), Klaos Yzellari (FC Pesch)
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
Trainer: Tuna Bilgin
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Schlebusch
Trainer: Heiko Dietz
Zugänge: Henoc Gäel Junior Muamba (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Mohammed Yassin Lectibi (FC Pesch II), Ephraim Ngoma (SpVg Porz 1919 II), Melfraxave Chuisse (ohne Verein), Maximilian Kuster (SC Fortuna Bonn)
Abgänge: Jesper Petersohn (DJK Gnadental), Luke Lachenicht (unbekannt), Jan Schreiber (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Niklas-Carl Uhl (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Piotr Arkadiusz Widera (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Kevin Kassunga (SV Solingen 08/10)
TuS Marialinden
Trainer: Maik Alzer
Zugänge: Abdellah Rabhi (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard)
Abgänge: Messie Kiwala (SC Borussia Köln-Kalk 05)
TuS Mondorf 1920
Trainer: Julian Fälber
Zugänge: Nico Werner (als Co-Trainer)
Abgänge: Lindit Gashi (FC Kosova Sankt Augustin), Nicolas Pentazidis (TuS Buisdorf)