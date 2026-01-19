Landesliga Staffel 1: Alle Winter-Transfers im Überblick

– Foto: LaBima, Kleinjung, Förste

Die Winterpause gibt den Vereinen der Landesliga Staffel 1 die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

Stand der Transferliste: 19. Januar 2026 – 12:00 Uhr

1. FC Spich

Trainer: Leonard Barth

Zugänge: Leonard Barth (als Trainer), Anil Dervis Tasdemir (SpVg Frechen 20)

Abgänge: Niclas Hoffmans (Ziel unbekannt), Linus Salm (SC Rheinbach)



FSV SW Neunkirchen-Seelscheid

Trainer: Christoph Gerlach

Zugänge: keine

Abgänge: Jonas Neumann (Spvgg 1897 Cannstatt)





FV Bad Honnef

Trainer: Benjamin Krayer

Zugänge: Nicholas Caspar (Ahrweiler BC 1920)

Abgänge: Sidar-Ali Simsik (FV Bonn-Endenich)



FV Bonn-Endenich

Trainer: Serhat Dogan

Zugänge: Sidar-Ali Simsik (FV Bad Honnef), Andrew Schmidt (SC Rheinbach), Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (Marokkanischer SV Bonn), Daniel Lingen (SSV Merten), Alihan Zor (SV Boluspor Bonn 1992), Mats Kersting (Sportfreunde Troisdorf 05)

Abgänge: Ilias Tazit (Ziel unbekannt), Adriano Giarrizzo (SC Rheinbach), Jan Olzem (SC Fortuna Bonn)



FV Wiehl 2000

Trainer: Sascha Mühlmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Blau-Weiß 06 Köln

Trainer: Sven Henke

Zugänge: Oliver Bering (CfB Ford Köln-Niehl 09/52), Maik Spiekermann (Welcome back :-))

Abgänge: Can Noah Kerkeling (Ziel unbekannt), Marco Meyer (unbekannt)



SC Borussia Lindenthal-Hohenlind

Trainer: Sascha Zinken

Zugänge: Lasse Lund (TV Sottrum), Ricky Fritzen (SC SW Köln), Louis-Noel Nowack (SSV Bornheim), Luca-Noel Kalinic (FC Hürth)

Abgänge: Max Herrig (unbekannt), Pascal Reitmeier (Karriereende), Karim Sharaf (Unbekannt), David Gsella (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Alexander Runkel (CfB Ford Köln-Niehl 09/52)



SC Fortuna Bonn

Trainer: Dario Paradiso

Zugänge: Moriba Keita (SC Rheinbach), Kordian Sicinski (zuletzt BW Friesdorf), Jan Olzem (FV Bonn-Endenich)

Abgänge: Eron Breznica (SV Rot-Weiß Merl), Maximilian Kuster (SV Schlebusch), Tomoya Kitazawa (Sportfreunde Düren), Maat Menes Elong (SV Rot-Weiß Merl), Sam George Williams (pausiert)



SC Rheinbach

Trainer: Stefan Behr-O'Hara

Zugänge: Florent Sylaj (Union Schafhausen), Betim Sylaj (Union Schafhausen), Niklas Heidemann (SpVg Porz 1919), Adriano Giarrizzo (FV Bonn-Endenich), Linus Salm (1. FC Spich), Bartu Gökcen (Ausland), Fabian Kaczmarek (SV Niederbachem), Michael Ojesanmi (Siegburger SV 04)

Abgänge: Moriba Keita (SC Fortuna Bonn), Jan-Sekou Michler (Unbekannt), Sami Hussain (Ziel unbekannt), Andrew Schmidt (FV Bonn-Endenich), Delord Unzola (SV Schönenbach 1920), Liongo Andondo (Ziel unbekannt), Khalid Whitter (Ziel unbekannt)



Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard

Trainer: Angelo Mazza

Zugänge: Jan Schreiber (SV Schlebusch), Niklas-Carl Uhl (SV Schlebusch), Piotr Arkadiusz Widera (SV Schlebusch), Koray Öztürk (SV Bergisch Gladbach 09), Ashraaf Yamba (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Jimmy Mbiyavanga (SC Borussia Köln-Kalk 05), Giuseppe Zarbo (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Ezana Michael (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard)

Abgänge: Damian Janneck Sebastian Blajet (Ziel unbekannt), Marc Landwehr (Ziel unbekannt), Henoc Gäel Junior Muamba (SV Schlebusch), Serhat Özdemir (Ziel unbekannt), Jack Bohnert (Ziel unbekannt), Mohamed Mastur (SC Borussia Köln-Kalk 05), Besmir Kadriji (SC Leverkusen 2017), Abderrahman Rabhi (SpVg Porz 1919), Betim Beqiri (GSV Langenfeld), Abdellah Rabhi (TuS Marialinden)



SSV Homburg-Nümbrecht

Trainer: Marcus Voike

Zugänge: keine

Abgänge: Marvin Wesenberg (TuS Lindlar 1925)



SV Eintracht Hohkeppel II

Trainer: Giuseppe Brunetto

Zugänge: keine

Abgänge: Leon Dema (SV Frielingsdorf 1925), Stefan Fiegen (FC Hürth), Klaos Yzellari (FC Pesch)



SV Grün-Weiss Brauweiler 1961

Trainer: Tuna Bilgin

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Schlebusch

Trainer: Heiko Dietz

Zugänge: Henoc Gäel Junior Muamba (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Mohammed Yassin Lectibi (FC Pesch II), Ephraim Ngoma (SpVg Porz 1919 II), Melfraxave Chuisse (ohne Verein), Maximilian Kuster (SC Fortuna Bonn)

Abgänge: Jesper Petersohn (DJK Gnadental), Luke Lachenicht (unbekannt), Jan Schreiber (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Niklas-Carl Uhl (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Piotr Arkadiusz Widera (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Kevin Kassunga (SV Solingen 08/10)



TuS Marialinden

Trainer: Maik Alzer

Zugänge: Abdellah Rabhi (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard)

Abgänge: Messie Kiwala (SC Borussia Köln-Kalk 05)



TuS Mondorf 1920

Trainer: Julian Fälber

Zugänge: Nico Werner (als Co-Trainer)

Abgänge: Lindit Gashi (FC Kosova Sankt Augustin), Nicolas Pentazidis (TuS Buisdorf)