Landesliga Staffel 1: Alle Winter-Transfers im Überblick

Winterpause bedeutet auch Zeit für mögliche Vereinswechsel. Wir blicken auf alle (bisherigen) Transfers der Landesliga Staffel 1.
1. FC Schöneberg 1913
Trainer: Halil Ibrahim Dayanc
Zugänge: Ibrahim Baba Aliyu (nach Verletzungspause), Erdem Mercan
Abgänge: Cihat Kaya (pausiert)
Berlin Hilalspor
Trainer: Erdinc Celen, Murat Akkas
Zugänge: Onur Gezer (VfB Sperber Neukölln 1912), Mert-Zihni Tuncer (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Furkan Kemer (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Furkan Ünlütürk (VfB Sperber Neukölln 1912)
Abgänge: Taha Aslan (unbekannt), Tamas Lovas (unbekannt), Mohamed Marouwane (unbekannt), Donte Williams (FC Spandau 06), Tarik Tosun (FSV Berolina Stralau 1901)
Berliner SC II
Trainer: Dominique Leitner
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt
BFC Preussen II
Trainer: René Wendl
Zugänge: Muhammed Bolat (BSV Hürtürkel)
Abgänge: Marcel Hackbart (S.D. Croatia Berlin II)
BSV Hürtürkel
Trainer: Umut-Ugur Binici
Zugänge: Faruk Namdar (BSV Dersim 1993), Ilkay Yegin (Berlin Türkspor), Mehmet Uzuner (S.D. Croatia Berlin), Süleyman Emre Durmus (S.D. Croatia Berlin), Erkan Dogan (Vereinslos)
Abgänge: Muhammed Bolat (BFC Preussen II), Ali Tanis (BSV Hürtürkel II), Ali Oguzhan (BFC Südring Amed), Hakan Önal (SV Norden-Nordwest 1898)
DJK Schwarz Weiß Neukölln
Trainer: Robert Heinrich
Zugänge: Pascal Maurice Stelter, Baris Karadag, Robert Heinrich (BFC Preussen)
Abgänge: Hakim Ben Nasr (unbekannt), Shaker Shawrdi (unbekannt), Muhammed Mücahid Mert (unbekannt), Bekar Hoeri (BFC Südring Amed), Noah Faubourg (Ziel unbekannt), Lukas Elszel (Ziel unbekannt), Glian Hoeri (Ziel unbekannt), Tobias Schmidt (TSV Rudow Berlin)
FC Internationale Berlin
Trainer: Juan José Swett Barros, Bülent Ulutürk
Zugänge: Leonard Homburger (VfB Friedrichshafen)
Abgänge: keine bekannt
Friedenauer TSC
Trainer: Thomas Plohmann
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Louis Anthony Guske (SC Staaken)
Pfeffersport
Trainer: Benno Scholze
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt
SC Berliner Amateure
Trainer: Edgar Döring
Zugänge: Ole Meckenstock (SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03)
Abgänge: keine bekannt
SC Borsigwalde 1910 Berlin
Trainer: Rogerio de Almeida
Zugänge: Bleron Ajazi (SV Sparta Lichtenberg II), Marvin Teuber (Spandauer SV), Kevin Liegener (Spandauer SV), Dominik Lindhammer (Frohnauer SC 1946), Nico Horvat (Frohnauer SC 1946)
Abgänge: keine bekannt
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
Trainer: Stefan Wirkus, Alex Liebenamm
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Ole Meckenstock (SC Berliner Amateure)
Sportfreunde Johannisthal
Trainer: Danilo Bethke
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt
SV BW Berolina Mitte 49
Trainer: Christian Peter
Zugänge: Dominik Sippel (SC Borsigwalde 1910 Berlin II)
Abgänge: keine bekannt
SV Empor Berlin II
Trainer: Maximilian Weber
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt
Stand: 14.01.2026