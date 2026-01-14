Landesliga Staffel 1: Alle Winter-Transfers im Überblick

Berliner SV 92Trainer: Dennis LinkeZugänge: Sharbil Karout (vereinslos)Abgänge: keine bekannt

BFC Preussen II

Trainer: René Wendl

Zugänge: Muhammed Bolat (BSV Hürtürkel)

Abgänge: Marcel Hackbart (S.D. Croatia Berlin II)



BSV Hürtürkel

Trainer: Umut-Ugur Binici

Zugänge: Faruk Namdar (BSV Dersim 1993), Ilkay Yegin (Berlin Türkspor), Mehmet Uzuner (S.D. Croatia Berlin), Süleyman Emre Durmus (S.D. Croatia Berlin), Erkan Dogan (Vereinslos)

Abgänge: Muhammed Bolat (BFC Preussen II), Ali Tanis (BSV Hürtürkel II), Ali Oguzhan (BFC Südring Amed), Hakan Önal (SV Norden-Nordwest 1898)



DJK Schwarz Weiß Neukölln

Trainer: Robert Heinrich

Zugänge: Pascal Maurice Stelter, Baris Karadag, Robert Heinrich (BFC Preussen)

Abgänge: Hakim Ben Nasr (unbekannt), Shaker Shawrdi (unbekannt), Muhammed Mücahid Mert (unbekannt), Bekar Hoeri (BFC Südring Amed), Noah Faubourg (Ziel unbekannt), Lukas Elszel (Ziel unbekannt), Glian Hoeri (Ziel unbekannt), Tobias Schmidt (TSV Rudow Berlin)



FC Internationale Berlin

Trainer: Juan José Swett Barros, Bülent Ulutürk

Zugänge: Leonard Homburger (VfB Friedrichshafen)

Abgänge: keine bekannt



Friedenauer TSC

Trainer: Thomas Plohmann

Zugänge: keine bekannt

Abgänge: Louis Anthony Guske (SC Staaken)



Pfeffersport

Trainer: Benno Scholze

Zugänge: keine bekannt

Abgänge: keine bekannt



SC Berliner Amateure

Trainer: Edgar Döring

Zugänge: Ole Meckenstock (SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03)

Abgänge: keine bekannt



SC Borsigwalde 1910 Berlin

Trainer: Rogerio de Almeida

Zugänge: Bleron Ajazi (SV Sparta Lichtenberg II), Marvin Teuber (Spandauer SV), Kevin Liegener (Spandauer SV), Dominik Lindhammer (Frohnauer SC 1946), Nico Horvat (Frohnauer SC 1946)

Abgänge: keine bekannt



SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03

Trainer: Stefan Wirkus, Alex Liebenamm

Zugänge: keine bekannt

Abgänge: Ole Meckenstock (SC Berliner Amateure)



Sportfreunde Johannisthal

Trainer: Danilo Bethke

Zugänge: keine bekannt

Abgänge: keine bekannt



SV BW Berolina Mitte 49

Trainer: Christian Peter

Zugänge: Dominik Sippel (SC Borsigwalde 1910 Berlin II)

Abgänge: keine bekannt



SV Empor Berlin II

Trainer: Maximilian Weber

Zugänge: keine bekannt

Abgänge: keine bekannt

Stand: 14.01.2026