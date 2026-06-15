Landesliga, Staffel 1: Alle Teams für die neue Saison in der Übersicht

Die Saison 2025/2026 ist in der Verbandsliga Württemberg und den vier württembergischen Landesligen beendet. Aktuell laufen die Relegationsrunden, in denen die letzten Plätze für die Landesliga vergeben werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.
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1. FV Löchgau
2. SG Schorndorf
3. TSV Ilshofen
4. TSG Öhringen
5. TV Oeffingen
6. TSV Heimerdingen
7. SG Weinstadt
8. Sport-Union Neckarsulm
9. SSV Schwäbisch Hall
10. SV Leonberg/Eltingen
11. TSV Crailsheim
12. SV Germania Bietigheim (Aufsteiger)
13. FC Union Heilbronn (Aufsteiger)
14. TSV Gaildorf (Aufsteiger)
15. Gewinner der Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 1
16. VfR Heilbronn (Absteiger)
17. FSV Waiblingen (Absteiger)
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Aus der Landesliga, Staffel 1, absteigen werden: SGM Krumme Ebene am Neckar (Bezirksliga Franken), SV Kaisersbach (Bezirksliga Rems/Murr/Hall), GSV Pleidelsheim (Bezirksliga Enz/Murr)
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