 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Landesliga, Staffel 1: Alle Teams für die neue Saison in der Übersicht

UPDATE am 15. Juni 2026 +++ Überblick zum Teilnehmerfeld der Verbandsliga.

von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jacqueline Maier

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
LL Württemberg St. 1
Bezirksliga Franken
BL Rems/Murr/Hall
SV Germania

Die Saison 2025/2026 ist in der Verbandsliga Württemberg und den vier württembergischen Landesligen beendet. Aktuell laufen die Relegationsrunden, in denen die letzten Plätze für die Landesliga vergeben werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

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Landesliga Württemberg, Staffel 1: Teilnehmer 2026/27

1. FV Löchgau

2. SG Schorndorf

3. TSV Ilshofen

4. TSG Öhringen

5. TV Oeffingen

6. TSV Heimerdingen

7. SG Weinstadt

8. Sport-Union Neckarsulm

9. SSV Schwäbisch Hall

10. SV Leonberg/Eltingen

11. TSV Crailsheim

12. SV Germania Bietigheim (Aufsteiger)

13. FC Union Heilbronn (Aufsteiger)

14. TSV Gaildorf (Aufsteiger)

15. Gewinner der Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 1

16. VfR Heilbronn (Absteiger)

17. FSV Waiblingen (Absteiger)

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Aus der Landesliga, Staffel 1, absteigen werden: SGM Krumme Ebene am Neckar (Bezirksliga Franken), SV Kaisersbach (Bezirksliga Rems/Murr/Hall), GSV Pleidelsheim (Bezirksliga Enz/Murr)

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