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Landesliga Staffel 1 2026/27: Das ist der Spielplan!
"Eröffnungsspiel" zwischen Pödinghausen und Steinhagen
von red · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser
Zum Auftakt hat der SV Heide Paderborn spielfrei. Bekanntlich muss die Landesliga Staffel 1 mit 17 Mannschaften spielen, nachdem der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) "vergessen" hatte, in der vergangenen Saison eine Abstiegsrunde zwischen den punktgleichen Mannschaften SVKT 07 Minden, Hövelhofer SV und SF DJK Mastbruch anzusetzen. Mastbruch stand aufgrund der schlechterer Tordifferenz "unter dem Strich" und bekam nachträglich den Klassenerhalt zugesprochen.
Das sind die 34 Spieltage der Landesliga Staffel 1:
1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - Spvg Steinhagen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TBV Lemgo - FC Preußen Espelkamp
So., 09.08.26 15:00 Uhr Hövelhofer SV - Post TSV Detmold
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - SV Avenwedde
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Dornberg - SF DJK Mastbruch
So., 09.08.26 15:30 Uhr Delbrücker SC - BV Bad Lippspringe
So., 09.08.26 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - VfB Schloß Holte
So., 09.08.26 15:30 Uhr TuS Lohe - SVKT 07 Minden
2. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Avenwedde - FC Bad Oeynhausen
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - Hövelhofer SV
So., 16.08.26 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - Delbrücker SC
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - TuS Lohe
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - TuS Dornberg
So., 16.08.26 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - TuS Lipperreihe
So., 16.08.26 15:30 Uhr Post TSV Detmold - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 16.08.26 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - TBV Lemgo
3. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr TBV Lemgo - Spvg Steinhagen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - VfB Schloß Holte
So., 23.08.26 15:00 Uhr Hövelhofer SV - SV Avenwedde
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - SV Heide Paderborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr Delbrücker SC - Post TSV Detmold
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - SF DJK Mastbruch
So., 23.08.26 15:30 Uhr TuS Lohe - BV Bad Lippspringe
So., 23.08.26 17:15 Uhr SVKT 07 Minden - FC Preußen Espelkamp
4. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Avenwedde - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - Delbrücker SC
So., 30.08.26 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - TuS Lohe
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Dornberg - TuS Lipperreihe
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - FC Bad Oeynhausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - Hövelhofer SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr Post TSV Detmold - TBV Lemgo
So., 30.08.26 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - SVKT 07 Minden
5. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr TBV Lemgo - VfB Schloß Holte
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - SF DJK Mastbruch
So., 06.09.26 15:00 Uhr Hövelhofer SV - SV Heide Paderborn
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - BV Bad Lippspringe
So., 06.09.26 15:30 Uhr Delbrücker SC - SV Avenwedde
So., 06.09.26 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - TuS Dornberg
So., 06.09.26 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - Spvg Steinhagen
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuS Lohe - Post TSV Detmold
6. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Avenwedde - TBV Lemgo
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - TuS Lohe
So., 13.09.26 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - FC Preußen Espelkamp
So., 13.09.26 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - FC Bad Oeynhausen
So., 13.09.26 15:00 Uhr TuS Dornberg - Hövelhofer SV
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 13.09.26 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - Delbrücker SC
So., 13.09.26 15:30 Uhr Post TSV Detmold - SVKT 07 Minden
7. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr TBV Lemgo - SF DJK Mastbruch
So., 20.09.26 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - TuS Dornberg
So., 20.09.26 15:00 Uhr Hövelhofer SV - TuS Lipperreihe
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - Post TSV Detmold
So., 20.09.26 15:30 Uhr Delbrücker SC - SV Heide Paderborn
So., 20.09.26 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - Spvg Steinhagen
So., 20.09.26 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - VfB Schloß Holte
So., 20.09.26 15:30 Uhr TuS Lohe - SV Avenwedde
8. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Avenwedde - SVKT 07 Minden
So., 27.09.26 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - FC Preußen Espelkamp
So., 27.09.26 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 27.09.26 15:00 Uhr TuS Dornberg - Delbrücker SC
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - TBV Lemgo
So., 27.09.26 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - TuS Lohe
So., 27.09.26 15:30 Uhr Post TSV Detmold - BV Bad Lippspringe
So., 27.09.26 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - Hövelhofer SV
9. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr TBV Lemgo - TuS Dornberg
So., 04.10.26 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - FC Bad Oeynhausen
So., 04.10.26 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - Post TSV Detmold
So., 04.10.26 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - SV Avenwedde
So., 04.10.26 15:30 Uhr Delbrücker SC - TuS Lipperreihe
So., 04.10.26 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - VfB Schloß Holte
So., 04.10.26 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - SF DJK Mastbruch
So., 04.10.26 15:30 Uhr TuS Lohe - SV Heide Paderborn
10. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Avenwedde - BV Bad Lippspringe
So., 11.10.26 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - Spvg Steinhagen
So., 11.10.26 15:00 Uhr Hövelhofer SV - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 11.10.26 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - TBV Lemgo
So., 11.10.26 15:00 Uhr TuS Dornberg - TuS Lohe
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - SVKT 07 Minden
So., 11.10.26 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - FC Preußen Espelkamp
So., 11.10.26 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - Delbrücker SC
11. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr TBV Lemgo - FC Bad Oeynhausen
So., 18.10.26 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - SV Avenwedde
So., 18.10.26 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - SV Heide Paderborn
So., 18.10.26 15:30 Uhr Delbrücker SC - Hövelhofer SV
So., 18.10.26 15:30 Uhr Post TSV Detmold - VfB Schloß Holte
So., 18.10.26 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - SF DJK Mastbruch
So., 18.10.26 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - TuS Dornberg
So., 18.10.26 15:30 Uhr TuS Lohe - TuS Lipperreihe
12. Spieltag
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - TuS Lohe
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Avenwedde - Post TSV Detmold
So., 25.10.26 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - Delbrücker SC
So., 25.10.26 15:00 Uhr Hövelhofer SV - TBV Lemgo
So., 25.10.26 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - SVKT 07 Minden
So., 25.10.26 15:00 Uhr TuS Dornberg - FC Preußen Espelkamp
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - BV Bad Lippspringe
So., 25.10.26 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - Spvg Steinhagen
13. Spieltag
So., 08.11.26 15:00 Uhr TBV Lemgo - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 08.11.26 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - SV Avenwedde
So., 08.11.26 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - SV Heide Paderborn
So., 08.11.26 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - TuS Lipperreihe
So., 08.11.26 15:30 Uhr Post TSV Detmold - SF DJK Mastbruch
So., 08.11.26 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - TuS Dornberg
So., 08.11.26 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - FC Bad Oeynhausen
So., 08.11.26 15:30 Uhr TuS Lohe - Hövelhofer SV
14. Spieltag
So., 15.11.26 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - TuS Lohe
So., 15.11.26 15:00 Uhr Hövelhofer SV - SVKT 07 Minden
So., 15.11.26 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - BV Bad Lippspringe
So., 15.11.26 15:00 Uhr TuS Dornberg - Spvg Steinhagen
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - Post TSV Detmold
So., 15.11.26 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - VfB Schloß Holte
So., 15.11.26 15:30 Uhr Delbrücker SC - TBV Lemgo
So., 15.11.26 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - FC Preußen Espelkamp
15. Spieltag
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Avenwedde - SF DJK Mastbruch
So., 29.11.26 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - SV Heide Paderborn
So., 29.11.26 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - TuS Lipperreihe
So., 29.11.26 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - Hövelhofer SV
So., 29.11.26 15:30 Uhr Post TSV Detmold - TuS Dornberg
So., 29.11.26 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - FC Bad Oeynhausen
So., 29.11.26 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 29.11.26 15:30 Uhr TuS Lohe - Delbrücker SC
16. Spieltag
So., 06.12.26 15:00 Uhr TBV Lemgo - TuS Lohe
So., 06.12.26 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - FC Preußen Espelkamp
So., 06.12.26 15:00 Uhr Hövelhofer SV - BV Bad Lippspringe
So., 06.12.26 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - Post TSV Detmold
So., 06.12.26 15:00 Uhr TuS Dornberg - VfB Schloß Holte
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - SV Avenwedde
So., 06.12.26 15:30 Uhr Delbrücker SC - SVKT 07 Minden
So., 06.12.26 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - Spvg Steinhagen
17. Spieltag
So., 13.12.26 15:00 Uhr SV Avenwedde - TuS Dornberg
So., 13.12.26 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - TuS Lipperreihe
So., 13.12.26 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - Hövelhofer SV
So., 13.12.26 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - Delbrücker SC
So., 13.12.26 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - SV Heide Paderborn
So., 13.12.26 15:30 Uhr Post TSV Detmold - FC Bad Oeynhausen
So., 13.12.26 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 13.12.26 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - TBV Lemgo
18. Spieltag
So., 14.02.27 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - TBV Lemgo
So., 14.02.27 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 14.02.27 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - FC Bad Oeynhausen
So., 14.02.27 15:00 Uhr SV Avenwedde - TuS Lipperreihe
So., 14.02.27 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - Delbrücker SC
So., 14.02.27 15:30 Uhr Post TSV Detmold - Hövelhofer SV
So., 14.02.27 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - TuS Dornberg
So., 14.02.27 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - TuS Lohe
19. Spieltag
So., 21.02.27 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - SF DJK Mastbruch
So., 21.02.27 15:00 Uhr Hövelhofer SV - VfB Schloß Holte
So., 21.02.27 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - Post TSV Detmold
So., 21.02.27 15:00 Uhr TBV Lemgo - BV Bad Lippspringe
So., 21.02.27 15:00 Uhr TuS Dornberg - SV Heide Paderborn
So., 21.02.27 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - SV Avenwedde
So., 21.02.27 15:30 Uhr Delbrücker SC - Spvg Steinhagen
So., 21.02.27 15:30 Uhr TuS Lohe - FC Preußen Espelkamp
20. Spieltag
So., 28.02.27 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - TBV Lemgo
So., 28.02.27 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Avenwedde - Hövelhofer SV
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - TuS Lipperreihe
So., 28.02.27 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - SVKT 07 Minden
So., 28.02.27 15:30 Uhr Post TSV Detmold - Delbrücker SC
So., 28.02.27 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - FC Bad Oeynhausen
So., 28.02.27 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - TuS Lohe
21. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr Hövelhofer SV - SF DJK Mastbruch
So., 07.03.27 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - SV Avenwedde
So., 07.03.27 15:00 Uhr TBV Lemgo - Post TSV Detmold
So., 07.03.27 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - TuS Dornberg
So., 07.03.27 15:30 Uhr Delbrücker SC - VfB Schloß Holte
So., 07.03.27 15:30 Uhr TuS Lohe - Spvg Steinhagen
So., 07.03.27 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - SV Heide Paderborn
So., 07.03.27 17:15 Uhr SVKT 07 Minden - BV Bad Lippspringe
22. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - TBV Lemgo
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Avenwedde - Delbrücker SC
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - Hövelhofer SV
So., 14.03.27 15:00 Uhr TuS Dornberg - FC Bad Oeynhausen
So., 14.03.27 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - SVKT 07 Minden
So., 14.03.27 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 14.03.27 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - FC Preußen Espelkamp
So., 14.03.27 15:30 Uhr Post TSV Detmold - TuS Lohe
23. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr TBV Lemgo - SV Avenwedde
So., 21.03.27 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - Spvg Steinhagen
So., 21.03.27 15:00 Uhr Hövelhofer SV - TuS Dornberg
So., 21.03.27 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - SV Heide Paderborn
So., 21.03.27 15:30 Uhr Delbrücker SC - SF DJK Mastbruch
So., 21.03.27 15:30 Uhr TuS Lohe - VfB Schloß Holte
So., 21.03.27 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - Post TSV Detmold
So., 21.03.27 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - TuS Lipperreihe
24. Spieltag
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SF DJK Mastbruch - TBV Lemgo
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SV Heide Paderborn - Delbrücker SC
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TuS Dornberg - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
Do., 25.03.27 19:30 Uhr TuS Lipperreihe - Hövelhofer SV
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Spvg Steinhagen - BV Bad Lippspringe
Do., 25.03.27 19:30 Uhr Post TSV Detmold - FC Preußen Espelkamp
Do., 25.03.27 19:30 Uhr VfB Schloß Holte - SVKT 07 Minden
Do., 25.03.27 19:30 Uhr SV Avenwedde - TuS Lohe
25. Spieltag
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - VfB Schloß Holte
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr BV Bad Lippspringe - Post TSV Detmold
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr Hövelhofer SV - FC Bad Oeynhausen
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - TuS Lipperreihe
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr TBV Lemgo - SV Heide Paderborn
Mo., 29.03.27 15:30 Uhr TuS Lohe - SF DJK Mastbruch
Mo., 29.03.27 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - SV Avenwedde
Mo., 29.03.27 15:30 Uhr Delbrücker SC - TuS Dornberg
26. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr TuS Dornberg - TBV Lemgo
So., 04.04.27 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - Delbrücker SC
So., 04.04.27 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - BV Bad Lippspringe
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Avenwedde - FC Preußen Espelkamp
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - TuS Lohe
So., 04.04.27 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 04.04.27 15:30 Uhr Post TSV Detmold - Spvg Steinhagen
So., 04.04.27 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - SVKT 07 Minden
27. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - SF DJK Mastbruch
So., 11.04.27 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - VfB Schloß Holte
So., 11.04.27 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - Hövelhofer SV
So., 11.04.27 15:00 Uhr TBV Lemgo - TuS Lipperreihe
So., 11.04.27 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - SV Avenwedde
So., 11.04.27 15:30 Uhr Delbrücker SC - FC Bad Oeynhausen
So., 11.04.27 15:30 Uhr TuS Lohe - TuS Dornberg
So., 11.04.27 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - SV Heide Paderborn
28. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr Hövelhofer SV - Delbrücker SC
So., 18.04.27 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - Post TSV Detmold
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Avenwedde - Spvg Steinhagen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - FC Preußen Espelkamp
So., 18.04.27 15:00 Uhr TuS Dornberg - SVKT 07 Minden
So., 18.04.27 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - TuS Lohe
So., 18.04.27 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - TBV Lemgo
So., 18.04.27 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - BV Bad Lippspringe
29. Spieltag
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr TuS Lohe - FC Bad Oeynhausen
So., 25.04.27 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - SF DJK Mastbruch
So., 25.04.27 15:00 Uhr TBV Lemgo - Hövelhofer SV
So., 25.04.27 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - TuS Dornberg
So., 25.04.27 15:30 Uhr Post TSV Detmold - SV Avenwedde
So., 25.04.27 15:30 Uhr Delbrücker SC - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 25.04.27 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - TuS Lipperreihe
So., 25.04.27 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - SV Heide Paderborn
30. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - TBV Lemgo
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Avenwedde - VfB Schloß Holte
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - Spvg Steinhagen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TuS Dornberg - BV Bad Lippspringe
So., 02.05.27 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - FC Preußen Espelkamp
So., 02.05.27 15:00 Uhr Hövelhofer SV - TuS Lohe
So., 02.05.27 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - Post TSV Detmold
So., 02.05.27 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - SVKT 07 Minden
31. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - SF DJK Mastbruch
So., 09.05.27 15:00 Uhr TBV Lemgo - Delbrücker SC
So., 09.05.27 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - FC Bad Oeynhausen
So., 09.05.27 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - TuS Dornberg
So., 09.05.27 15:30 Uhr TuS Lohe - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 09.05.27 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - Hövelhofer SV
So., 09.05.27 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - TuS Lipperreihe
So., 09.05.27 15:30 Uhr Post TSV Detmold - SV Heide Paderborn
32. Spieltag
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - VfB Schloß Holte
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr TuS Dornberg - Post TSV Detmold
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Hövelhofer SV - FC Preußen Espelkamp
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - SVKT 07 Minden
Mo., 17.05.27 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - SV Avenwedde
Mo., 17.05.27 15:30 Uhr TuS Lipperreihe - Spvg Steinhagen
Mo., 17.05.27 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - BV Bad Lippspringe
Mo., 17.05.27 15:30 Uhr Delbrücker SC - TuS Lohe
33. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Preußen Espelkamp - TuS Grün-Weiß Pödinghausen
So., 23.05.27 15:00 Uhr Spvg Steinhagen - FC Bad Oeynhausen
So., 23.05.27 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - TuS Dornberg
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Avenwedde - SV Heide Paderborn
So., 23.05.27 15:30 Uhr TuS Lohe - TBV Lemgo
So., 23.05.27 15:30 Uhr SVKT 07 Minden - Delbrücker SC
So., 23.05.27 15:30 Uhr BV Bad Lippspringe - Hövelhofer SV
So., 23.05.27 15:30 Uhr Post TSV Detmold - TuS Lipperreihe
34. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Heide Paderborn - SF DJK Mastbruch
So., 30.05.27 15:00 Uhr TuS Dornberg - SV Avenwedde
So., 30.05.27 15:00 Uhr TuS Lipperreihe - VfB Schloß Holte
So., 30.05.27 15:00 Uhr Hövelhofer SV - Spvg Steinhagen
So., 30.05.27 15:00 Uhr TuS Grün-Weiß Pödinghausen - BV Bad Lippspringe
So., 30.05.27 15:00 Uhr TBV Lemgo - SVKT 07 Minden
So., 30.05.27 15:30 Uhr FC Bad Oeynhausen - Post TSV Detmold
So., 30.05.27 15:30 Uhr Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp