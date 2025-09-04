Landesliga Stadtderby in Remscheid.

Kein Platz für Zweifel – es ist wieder Wochenende und das nächste Meisterschaftsspiel steht an.

Für die Mannschaft des FC Remscheid ist es zugleich die nächste Gelegenheit, sich selbst, dem Team und vor allem den treuen Fans zu beweisen: Wir können gewinnen – wir sind stark!

Hallo liebe leser es ist wieder soweit das Wochenende naht und es ist wieder an der zeit für mein Spieltag Vorbericht.

Zum Saisonauftakt gelang ein später 1:0-Sieg bei TVD Velbert in der 85. Minute. Ein Spiel, das Hoffnung machte – doch die folgenden Partien gingen jeweils mit 0:1 verloren. Klar ist: Die Mannschaft kann verteidigen, sie tritt geschlossen auf. Doch im Angriff hapert es noch. Trotz spielstarker Offensivkräfte wollte der Ball bisher nicht über die Linie. An Chancen mangelt es keineswegs, denn das Team von Trainer Ferdi Gülenc spielt einen sauberen, strukturierten Fußball von hinten nach vorne.

Doch woran liegt es? Auf den Rängen, im heimischen Stadion und in den sozialen Medien wird eifrig diskutiert. Vielleicht steckt noch die Enttäuschung vom knapp verpassten Aufstieg in den Knochen. Sicher ist: Der Kampfgeist und die Entschlossenheit sind da – das sieht man in jedem Spiel. Und wenn erst der Knoten platzt, werden die Gegner sehen, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Der Trainer wird die richtigen Worte finden.

Am Sonntag wartet ein echter Kracher: Das Stadtderby gegen den SSV Bergisch Born.

Die Gäste kommen mit Rückenwind ins Röntgenstadion. Nach dem Knappen ausscheiden im Niederrheinpokal gegen dem KFC Uerdingen 0:1 und der Auftaktniederlage der neuen Saison gegen SC Kapellen-Erft folgte ein starkes 3:3 gegen DV Solingen und ein überzeugendes 3:0 gegen TuRu Düsseldorf. Das Selbstbewusstsein ist spürbar gestiegen.

Ein Blick zurück:

In der vergangenen Saison trennte man sich im Hinspiel 2:2, das Rückspiel gewann der FCR im Röntgenstadion durch Treffer von Tasdemir und Knop mit 2:0.

Fazit:

Bergisch Born steht traditionell für torreiche Spiele – letzte Saison erzielten sie im Schnitt zwei Treffer pro Partie, kassierten aber auch drei Gegentore. Auch in dieser Spielzeit lautet die Bilanz nach drei Spielen 7:7 Tore. Der FC Remscheid war in der vergangenen Saison heimstark, deshalb wäre er eigentlich Favorit. Doch durch das aktuelle Momentum der Gäste ist es diesmal ein Duell auf Augenhöhe – 50:50. Eines ist sicher: Es wird ein intensives, rassiges Stadtderby.

Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr im Röntgenstadion – wenn es heißt: Landesliga-Stadtderby FC Remscheid gegen SSV Bergisch Born.

Weitere Spiele.

Niederrhein Landesliga Gruppe 1

4.Spieltag

Donnerstag 05.09.25

SC Viktoria Mennrath - DjK Neuss Gnadental

TuRu Düsseldorf - 1.FC Wülfrath

Sonntag 08.09.25

FC Remscheid - SSV Bergisch Born

SC Velbert - TSV Solingen

VSF Amern - FC Kosova Düsseldorf

SC Union Nettetal - ASV Süchteln

DV Solingen - VfB Hilden II

SC Kappelen Erft - 1.SpVg Solingen-Wald 03

SG Unterrath - TVD Velbert