Landesliga St. 1: Aufstiegsgipfel und Abstiegskracher

Beide Teams (34 bzw. 33 Punkte) sind in Lauerstellung und können mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze wahren. Viktoria siegt im Hinspiel 4:2 und hat mit Rayan Ait Manssour (13 Tore, 7 Assists) einen der gefährlichsten Spieler der Liga. BSV 1892, trainiert von Dennis Linke, will sich für die Hinspielpleite revanchieren. Geht mit drei Siegen in Folge gestärkt in die Partie.

So., 30.03.2025, 13:00 Uhr FSV Berolina Stralau 1901 Stralau SV Stern Britz 1889 Stern Britz 13:00 live PUSH