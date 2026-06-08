Landesliga! Sportfreunde Neuwerk halten Aufstiegs-Druck stand Mit einem 2:0 beim 1. FC Viersen haben sich die Sportfreunde Neuwerk am Sonntag den Aufstieg in die Landesliga gesichert. Die großen Höhepunkte kamen von den Rängen - und die Emotionen brachen nach dem Schlusspfiff aus den Beteiligten heraus. von Sascha Köppen · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Der Jubel der Neuwerker mit ihren Fans kannte kaum Grenzen. – Foto: Markus Verwimp

Es gibt die Momente im Fußball, die sich ins kollektive Gedächtnis einer ganzen Nation einbrennen. Dazu gehören Momente wie der einsame Spaziergang von Franz Beckenbauer 1990 über den Rasen des Olympiastadions in Rom. Der Rahmen ist natürlich deutlich kleiner, wenn ein Verein wie die Sportfreunde Neuwerk nach 22 Jahren in die Landesliga zurückkehrt. Und dennoch spielten sich am Sonntag Szenen ab, die klarmachen, dass in diesem Augenblick für Menschen ein Lebenstraum in Erfüllung ging.

So nahm sich etwa der Zweite Vorsitzende Peter Surujun einen Moment der Stille, als der Großteil der rund 600 Zuschauer am Hohen Busch, den nämlich die Neuwerker mitgebracht hatten, die Mannschaft bejubelte. Und dann müssen eben gestandene Männer auch mal eine Träne verdrücken. Denn Surujun gehört ohne Frage zu den Vätern dieses Erfolges. "Guck Dir das doch mal an, das ist doch einfach der Wahnsinn, was diese Jungs hier ausgelöst haben", sagte er, musste dabei durchaus zweimal ansetzen. Nicht weniger freuten sich die übrigen Vorstände, Chef Roger Neumann und Schatzmeister Michael "Perry" Haag. Letzterer kennt den Verein nun wirklich aus allen Perspektiven, war 2019 Chefcoach, als das Team aus der Kreisliga A in die Bezirksliga aufstieg. Aufstieg als Kollektivleistung Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass dieser Aufstieg keine Leistung von ein paar herausragenden Einzelkönnern war, sondern eine Kollektiv-Performance auf allen Ebenen. In der Mannschaft um Kapitän Tristan Benten gibt es nicht den "Allein-Unterhalter". In der Offensive ist Berkan Dursun mit 14 Treffern bester Schütze, es folgen Lasse Buschmann und Christian Schulz mit jeweils 13 Toren. "Das macht uns natürlich für den Gegner schwer auszurechnen", erklärte Trainer Dony Karaca im Moment des Triumphes, der nun also mit einem seiner Vereine aus der aktiven Zeit der Sprung in die Landesliga gelungen ist.