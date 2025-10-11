– Foto: Imago

Landesliga: Sport-Union Neckarsulm überrollt Crailsheim mit 4:1 Deutlicher Heimsieg heute im Spiel der Landesliga. Staffel 1.

In der Landesliga, Staffel 1, landet die Sport-Union Neckarsulm gegen den TSV Crailsheim einen 4:1-Heimsieg. Am Ende spiegelt der deutliche Neckarsulmer Erfolg die Kräfteverhältnisse auf dem Pichterich-Kunstrasen wider. 4:1- so klar wie das Ergebnis war auch der Leistungsunterschied zwischen beiden Teams.

Über weite Strecken dominierte die Elf von Trainer Pascal Marche das Duell der beiden bisher unter Wert gebliebenen Teams aus dem Unterland und aus Hohenlohe. Insbesondere in der ersten Halbzeit sahen die knapp 200 Zuschauer Einbahnstraßenfußball in Richtung Tor der Gäste. Während die Sport-Union überwiegend spielfreudig und offensiv agierte, war von den Gästen bis auf einen gefährlichen Standard-Kopfball kurz vor dem Seitenwechsel offensiv kaum etwas zu sehen. Neckarsulm hingegen überzeugte mit Dominanz und Spielkontrolle.

Folgerichtig brachte Youngster Fatlum Maliqi die Heimelf in Minute 19 mit 1:0 in Führung, als er nach einem gelungenen Spielzug über die rechte Außenbahn in Mittelstürmer-Manier aus kurzer Distanz einnetzen konnte. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts kam Crailsheim zunächst etwas besser ins Spiel, doch treffsicher zeigte sich erneut die Pichterich-Elf. Mattia Trianni schloss einen Angriff mit einem platzierten Flachschuss zum 2:0 ab (56.).