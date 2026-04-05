Landesliga-Spitzenteam verpflichtet Verbandsliga-Mittelfeldtalent

– Foto: Herbert Schürl / B. Lehm

Bei der Sport-Union Neckarsulm verbinden sich Osterfreude und Zukunftsplanung in diesen Tagen auf bemerkenswerte Weise. Nach zwei Vertragsverlängerungen präsentiert der Landesligist mit Elias Feljauer nun auch seinen ersten Neuzugang – und setzt damit in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, ein weiteres Zeichen für Bewegung und Entwicklung.

Die Personalie passt in eine Phase, in der sich die Sport-Union im gesicherten Mittelfeld der Tabelle bewegt, ohne den Blick für neue Impulse zu verlieren. Nach 21 Spielen steht Neckarsulm mit 32 Punkten auf Rang sieben und zeigte auch am Wochenende beim 1:1 gegen den Tabellenzweiten SKV Rutesheim, dass die Mannschaft konkurrenzfähig ist. Luca Rott brachte die Sport-Union in Führung, ehe der Ausgleich erst spät fiel. Gerade in einer solchen Lage, zwischen ordentlicher Gegenwart und möglicher Perspektive nach oben, gewinnen Transfers wie dieser an zusätzlichem Gewicht.

Mit Elias Feljauer kommt ein 22 Jahre alter Flügelspieler vom VfB Eppingen, dessen Profil klar umrissen ist. Dribbelstärke, technische Versiertheit und eine umtriebige, offensive Spielweise zeichnen ihn aus. Es sind jene Qualitäten, die auf den Außenbahnen Unterschiede machen können, weil sie einem Angriffsspiel Tempo, Unberechenbarkeit und Tiefe verleihen. Wer in engen Spielen nach Lösungen sucht, braucht Spieler, die mit dem Ball am Fuß nicht nur Raum überbrücken, sondern auch Gegner binden und Strukturen aufbrechen können. Genau dort scheint Feljauers Mehrwert zu liegen.