Landesliga-Spitzenteam verpflichtet Kreisliga-Torjäger

Der TSV Köngen treibt seine Kaderplanung weiter voran und begrüßt mit Pascal Schwickert einen spannenden Neuzugang für die Offensive. Der 22-Jährige aus Beuren soll den Grün-Weißen in der kommenden Saison noch mehr Möglichkeiten im letzten Drittel geben. Ob im Sturmzentrum oder auf den Flügeln: Schwickert bringt die Flexibilität mit, die in einem ambitionierten Kader besonders gefragt ist.

Seine fußballerische Ausbildung verlief über mehrere Stationen in der Region. Nach den Anfängen beim TSV Beuren spielte er auch für den FV 09 Nürtingen, den TSV Wendlingen und den VfL Kirchheim. Gerade dort machte er früh auf sich aufmerksam und hatte seinen Anteil daran, dass der VfL den Sprung in die Landesliga schaffte. Anschließend trat er studienbedingt etwas kürzer, blieb dem Fußball aber treu und wechselte zum TSV Linsenhofen, mit dem ihm direkt ein Aufstieg in die Kreisliga A gelang.