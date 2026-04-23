Landesliga-Spitzenteam verpflichtet Kreisliga-Torjäger

Mitten im Aufstiegsrennen sorgt der TSV Köngen für frische Offensivpower: Mit Pascal „Pasi“ Schwickert kommt zur neuen Saison ein variabler Angreifer in die Fuchsgrube, der Tempo, Abschlussstärke und Entwicklungswillen mitbringt. Für den Tabellendritten der Landesliga Staffel 2 ist das ein klares Signal im Blick auf die kommende Runde.
Der TSV Köngen treibt seine Kaderplanung weiter voran und begrüßt mit Pascal Schwickert einen spannenden Neuzugang für die Offensive. Der 22-Jährige aus Beuren soll den Grün-Weißen in der kommenden Saison noch mehr Möglichkeiten im letzten Drittel geben. Ob im Sturmzentrum oder auf den Flügeln: Schwickert bringt die Flexibilität mit, die in einem ambitionierten Kader besonders gefragt ist.
Seine fußballerische Ausbildung verlief über mehrere Stationen in der Region. Nach den Anfängen beim TSV Beuren spielte er auch für den FV 09 Nürtingen, den TSV Wendlingen und den VfL Kirchheim. Gerade dort machte er früh auf sich aufmerksam und hatte seinen Anteil daran, dass der VfL den Sprung in die Landesliga schaffte. Anschließend trat er studienbedingt etwas kürzer, blieb dem Fußball aber treu und wechselte zum TSV Linsenhofen, mit dem ihm direkt ein Aufstieg in die Kreisliga A gelang.
Neben seinen sportlichen Qualitäten passt Schwickert auch menschlich ins Profil des TSVK. Seine sympathische Art und sein klarer Wille, wieder höherklassig anzugreifen, überzeugten die Verantwortlichen. Beim TSV Köngen reizt ihn vor allem der familiäre Zusammenhalt, der die Mannschaft in dieser Saison bereits weit getragen hat.
Aktuell belegt der Aufsteiger mit 43 Punkten den dritten Tabellenplatz und liegt damit mitten im Rennen um die Spitzenplätze. Umso bedeutender ist es, dass der Verein frühzeitig an der Zukunft arbeitet. Passend dazu wartet am Sonntag, 26. April, mit dem Heimspiel gegen Spitzenreiter TSGV Waldstetten ein echter Härtetest. Schwickerts Verpflichtung setzt dafür schon jetzt ein Zeichen.