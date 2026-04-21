Landesliga-Spitzenteam verpflichtet Bezirksliga-Talent

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Mit Sergio „Sergi“ Portale hat der TSV Köngen einen spannenden Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 22 Jahre alte Linksfuß wechselt vom 1. FC Frickenhausen in die Fuchsgrube und soll die Außenbahnen mit Tempo, Technik und Offensivdrang beleben. Portale wurde unter anderem beim SSV Reutlingen ausgebildet und sammelte zudem Erfahrungen in der württembergischen Jugendauswahl. Besonders seine Stärke im Eins-gegen-eins, sein Spielwitz und seine Dynamik machen ihn zu einer vielversprechenden Verstärkung für das Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Überzeugt haben ihn in Köngen vor allem der starke Zusammenhalt, die Qualität im Kader und die klare Überzeugung des Trainerteams. Der TSVK freut sich auf Sergi und wünscht ihm eine erfolgreiche, verletzungsfreie Zeit.
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Der SKV Eglosheim hat eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft getroffen: Hichem „Hitch“ Riabi bleibt dem Verein langfristig erhalten und hat seinen Vertrag als Trainer der zweiten Mannschaft bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Damit setzt der SKV weiter auf Kontinuität und belohnt die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Monate. Ein großer Teil der positiven Entwicklung der zweiten Mannschaft ist eng mit Riabis Engagement verbunden. Umso höher ist es zu bewerten, dass er sich trotz anderer, teils lukrativerer Angebote bewusst für den SKV entschieden hat. Für Verein und Verantwortliche ist das ein starkes Zeichen. Eglosheim freut sich darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit Hitch fortzusetzen.
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