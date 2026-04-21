Landesliga-Spitzenteam verpflichtet Bezirksliga-Talent News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

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Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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TSV Köngen Mit Sergio „Sergi“ Portale hat der TSV Köngen einen spannenden Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 22 Jahre alte Linksfuß wechselt vom 1. FC Frickenhausen in die Fuchsgrube und soll die Außenbahnen mit Tempo, Technik und Offensivdrang beleben. Portale wurde unter anderem beim SSV Reutlingen ausgebildet und sammelte zudem Erfahrungen in der württembergischen Jugendauswahl. Besonders seine Stärke im Eins-gegen-eins, sein Spielwitz und seine Dynamik machen ihn zu einer vielversprechenden Verstärkung für das Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Überzeugt haben ihn in Köngen vor allem der starke Zusammenhalt, die Qualität im Kader und die klare Überzeugung des Trainerteams. Der TSVK freut sich auf Sergi und wünscht ihm eine erfolgreiche, verletzungsfreie Zeit. +++