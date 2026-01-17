Landesliga-Spitzenteam und Trainer trennen sich am Saisonende

Zur Winterpause steht die SG Empfingen auf dem dritten Rang der Landesliga Württemberg, Staffel 3. Nach der aktuellen Saison wird sich aber personell etwas ändern, der Verein teilt dazu folgende Informationen mit:

Die SG Empfingen und Trainer Alexander Eberhart setzen nach der Saison auf einen neuen Impuls.

Die SG Empfingen und Cheftrainer Alexander Eberhart haben sich nach einem offenen, intensiven und von großem gegenseitigem Respekt geprägten Austausch zu Beginn des Jahres gemeinsam dazu entschieden, den zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Beide Seiten sind überzeugt, dass es nach dieser erfolgreichen Phase der Zusammenarbeit der richtige Zeitpunkt ist, zur neuen Saison einen frischen Impuls zu setzen.

Seit seinem Amtsantritt hat Alex die Mannschaft mit hoher Fachkompetenz, großer Klarheit und spürbarer Leidenschaft geführt und entscheidend weiterentwickelt. In dieser Zeit hat sich die SG Empfingen kontinuierlich zu einer Spitzenmannschaft der Landesliga entwickelt. Dieser sportliche Weg ist Ausdruck harter Arbeit, hoher Identifikation und einer stets sehr vertrauensvollen sowie konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Trainerteam, Mannschaft und Verein.

Der volle Fokus liegt nun auf den verbleibenden Monaten der Saison und dem gemeinsamen sportlichen Ziel, einen Platz unter den Top 2 zu erreichen. Alex wird weiterhin mit voller Energie und Professionalität mit dem Team arbeiten, um sich mit dem Aufstieg und damit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte zu verabschieden.

Die SG Empfingen freut sich auf den bevorstehenden Saisonendspurt mit Alex an der Seitenlinie und auf viele weitere engagierte und starke Auftritte der Mannschaft.