Landesliga-Spitzenteam startet mit acht Zugängen

Die SG Schorndorf geht in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Trainer Koray Yildiz in die neue Saison. Acht Zugänge und drei Abgänge verändern den Kader im Sommer. Dazu wartet ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm mit Testspielen, dem WFV-Pokal gegen den VfR Aalen und dem Ligaauftakt gegen die SG Weinstadt.
Neu zur SG Schorndorf kommen Joel Cseledes vom SC Korb, Anas Hammouda und Nico Klasik vom TSV Schornbach, Paul Conradi vom TSV Rudersberg sowie Hajdar Shala vom FSV Waiblingen. Zudem wechseln Sven Haase vom SV Plüderhausen, Giovanni Camassa von ASGI Schorndorf und Luca Pritzkow vom SV Fellbach zur Mannschaft von Koray Yildiz. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, deshalb bleibt die Einordnung zunächst auf zusätzliche Breite und neue Konkurrenz im Landesliga-Kader beschränkt.
Auf der Abgangsseite stehen drei Spieler. Sercan Koc wechselt zum SV Breuningsweiler, Pascal Schal zum TV Weiler/Rems und Nick Wagner zum 1. FC Hohenacker. Weitere Leistungsdaten oder Einsatzrollen wurden nicht genannt. Der Kader muss damit punktuell neu sortiert werden, während die Zahl der Zugänge auf einen breiteren Umbruch hindeutet.
Die Vorbereitung beginnt am Sonntag, 19. Juli 2026, mit dem Auswärtsspiel beim TSV Bad Boll. Am Mittwoch, 22. Juli, empfängt Schorndorf die TSG Backnang. Drei Tage später testet die SG gegen die U19 der Stuttgarter Kickers. Am Samstag, 1. August, steht im WFV-Pokal das Heimspiel gegen den Regionalliga-Aufsteiger VfR Aalen an. Einen Tag später folgt das interne Duell mit der SG Schorndorf II.
Weitere Standortbestimmung ist am Samstag, 8. August, das Heimspiel gegen den TSV Köngen. Der Landesliga-Auftakt ist für Sonntag, 16. August, angesetzt. Dann empfängt Schorndorf die SG Weinstadt. Bis dahin wird entscheidend sein, wie schnell die neuen Spieler eingebunden werden und welche Struktur sich im veränderten Kader bildet.