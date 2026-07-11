Landesliga-Spitzenteam startet mit acht Zugängen

Neu zur SG Schorndorf kommen Joel Cseledes vom SC Korb, Anas Hammouda und Nico Klasik vom TSV Schornbach, Paul Conradi vom TSV Rudersberg sowie Hajdar Shala vom FSV Waiblingen. Zudem wechseln Sven Haase vom SV Plüderhausen, Giovanni Camassa von ASGI Schorndorf und Luca Pritzkow vom SV Fellbach zur Mannschaft von Koray Yildiz. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, deshalb bleibt die Einordnung zunächst auf zusätzliche Breite und neue Konkurrenz im Landesliga-Kader beschränkt.

Auf der Abgangsseite stehen drei Spieler. Sercan Koc wechselt zum SV Breuningsweiler, Pascal Schal zum TV Weiler/Rems und Nick Wagner zum 1. FC Hohenacker. Weitere Leistungsdaten oder Einsatzrollen wurden nicht genannt. Der Kader muss damit punktuell neu sortiert werden, während die Zahl der Zugänge auf einen breiteren Umbruch hindeutet.