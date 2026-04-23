Landesliga-Spitzenteam prästentiert bereits den sechsten Zugang News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

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Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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SG Empfingen Die SG Empfingen treibt ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter entschlossen voran und hat mit Maximilian Wagner bereits den sechsten Neuzugang verpflichtet. Der 27-Jährige kommt von den TSF Dornhan, wo er über Jahre als Kapitän, Führungsspieler und Identifikationsfigur voranging. Wagner bringt nicht nur reichlich Erfahrung, sondern auch eine bemerkenswerte Vielseitigkeit mit, da er in seiner Laufbahn nahezu jede Position bekleidete. Bei der SGE ist er vor allem auf der Schiene oder als Außenverteidiger eingeplant. Dazu kommen seine körperliche Präsenz, seine hohe Intensität und eine ausgeprägte Siegermentalität. Sportlicher Leiter Denis Weing sieht in Wagner einen echten Mentalitätsspieler, der dem Team sofort helfen kann. Für Empfingen ist dieser Transfer ein weiterer wichtiger Baustein. +++