Landesliga-Spitzenteam prästentiert bereits den sechsten Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die SG Empfingen treibt ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter entschlossen voran und hat mit Maximilian Wagner bereits den sechsten Neuzugang verpflichtet. Der 27-Jährige kommt von den TSF Dornhan, wo er über Jahre als Kapitän, Führungsspieler und Identifikationsfigur voranging. Wagner bringt nicht nur reichlich Erfahrung, sondern auch eine bemerkenswerte Vielseitigkeit mit, da er in seiner Laufbahn nahezu jede Position bekleidete. Bei der SGE ist er vor allem auf der Schiene oder als Außenverteidiger eingeplant. Dazu kommen seine körperliche Präsenz, seine hohe Intensität und eine ausgeprägte Siegermentalität. Sportlicher Leiter Denis Weing sieht in Wagner einen echten Mentalitätsspieler, der dem Team sofort helfen kann. Für Empfingen ist dieser Transfer ein weiterer wichtiger Baustein.
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Der FC Iliria Göppingen treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Maik den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der 19 Jahre alte Torhüter wechselt aus der dritten Mannschaft des Göppinger Sportvereins zum Kreisligisten und gilt als vielversprechendes Talent zwischen den Pfosten. Mit seiner Verpflichtung verstärkt Iliria gezielt die Torwartposition und setzt zugleich auf Entwicklungspotenzial für die Zukunft. Maik selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe und betont, wie sehr er sich darüber freue, künftig Teil der Mannschaft zu sein. Beim FC Iliria hofft man nun, dass der junge Keeper schnell Fuß fasst und in der kommenden Saison seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Runde leisten kann.
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