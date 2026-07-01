Landesliga-Spitzenteam geht mit zehn Zugängen in die neue Saison

– Foto: Carsten Trebuth

Der 1. FC Eislingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, geht mit Trainer Tim Schöller und einem breiten Kaderumbau in die neue Saison. Nach Platz drei als Aufsteiger kommen zehn Spieler hinzu, zwei Akteure verlassen den Verein. Der FCE möchte seine starke Entwicklung weiter fortsetzen und sich dauerhaft etablieren.

Die jüngere Bilanz des 1. FC Eislingen zeigt einen klaren Aufwärtstrend. Nach dem Abstieg aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, in der Saison 2016/17 und Rang 15 in der Bezirksliga Neckar/Fils 2017/18 folgte 2018/19 die Meisterschaft in der Kreisliga A3 Neckar/Fils. Seit der Rückkehr in die Bezirksliga spielte Eislingen fast durchgehend im oberen Bereich mit. Auf Platz drei in der Saison 2019/20 folgten Rang zwei, Platz fünf, Platz drei und Platz vier. 2024/25 wurde der FCE Vizemeister und schaffte anschließend den Sprung in die Landesliga.

Dort überzeugte die Mannschaft in der vergangenen Saison sofort. Platz drei als Aufsteiger unterstrich, dass Eislingen auch eine Liga höher konkurrenzfähig ist. Nun soll der Kader für die nächste Aufgabe breiter aufgestellt werden. Max Weber kommt von der TSG Salach, Lennard Weisl vom 1. FC Normannia Gmünd und Pascal Waly vom SSV Göppingen. Levin Hübler wechselt vom FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach nach Eislingen, Florijan Lutolli vom 1. FC Donzdorf.