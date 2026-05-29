Landesliga-Spitzenteam bedient sich beim Ligakonkurrenten

– Foto: Jacqueline Maier

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Trainer Philipp Munz sieht in ihm einen technisch versierten, spielintelligenten Akteur, der mit Übersicht, Lernbereitschaft und Entwicklungspotenzial überzeugt. Auch menschlich passe Cerban sehr gut zur Mannschaft. Der TVH freut sich auf die gemeinsame Zeit im schwarz-roten Trikot.

Der TV Herlikofen verstärkt sich zur kommenden Spielzeit mit Devran Cerban. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt aus der A-Jugend der SG Weinstadt an den Herlikofer Berg und möchte beim TVH seine ersten Schritte im Aktivenbereich machen.

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FV Löchgau

Der FV Löchgau verstärkt sich zur kommenden Saison mit Mardoche „Mardo“ Calemba. Der 25-jährige Flügelspieler wechselt vom Ligakonkurrenten TV Oeffingen zum Tabellenzweiten der Landesliga Württemberg, Staffel 1.

Calemba bringt über 150 Aktiven-Spiele sowie Erfahrung aus Landes- und Verbandsliga mit. Mit Tempo, Dynamik im Eins-gegen-Eins und offensiver Durchschlagskraft soll er das Löchgauer Spiel bereichern. Sportlicher Leiter Daniel Brodbeck verweist auf die starken direkten Duelle und freut sich über den Neuzugang.

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TSV Jesingen

Der TSV Jesingen verstärkt sich zur kommenden Saison mit Kim-Luca Quattrone. Der 27-jährige Offensivspieler bringt Qualität, Erfahrung und Spielwitz zu Blau-Weiß und ist flexibel einsetzbar.

In seiner bisherigen Laufbahn stehen 104 Spiele, 34 Tore und 27 Vorlagen zu Buche. Nach einer Verletzung möchte Quattrone wieder voll angreifen und seine Stärken einbringen. Mit seiner technischen Qualität, seiner positiven Art und seiner Erfahrung soll er die junge Jesinger Mannschaft sportlich wie menschlich bereichern.

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