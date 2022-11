Landesliga: Spitzenspiele und Derbys zum Abschluss des Jahres Landesliga +++ Die Paarungen des Wochenendes auf einen Blick

Mit dem Rückrunden-Auftakt wird am Wochenende der letzte Spieltag des Jahres in der Landesliga begangen. Zu diesem Anlass hält der Spielplan noch so manchen Kracher bereit. So treffen sich Union Schönebeck und der VfB Ottersleben im Norden zum Spitzenspiel. Im Süden kommt es am Sonntag gar zum Gipfeltreffen zwischen dem zweitplatzierten VfB Merseburg und Tabellenführer SV Edelweiß Arnstedt.

Auch abseits der Duelle um Spitzenpositionen stehen spannende Begegnungen an. So kommt es im Norden nicht nur zum Kreis-Derby zwischen Union Heyrothsberge und der SG Güsen/Parey, sondern in Wahrburg und Bismark auch jeweils zu Altmark-Duellen. In der Mitte-Staffel wollen die TSG Calbe und Germania Wernigerode im direkten Aufeinandertreffen ihr Aufstiegsjahr jeweils mit einem Sieg veredeln, während Mitaufsteiger Allemannia Jessen am Sonntag mit Eintracht Elster einen harten Brocken zum Derby empfängt. Alle Ansetzungen des Wochenendes in der Übersicht:

Landesliga Nord