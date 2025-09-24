Landesliga-Spitzenspiel endet am Mittwochabend ohne Sieger

Am Mittwochabend ging in der LOTTO-Landesliga Nord ein echtes Spitzenspiel über die Bühne. Im vorgezogenen Duell der 15. Runde empfing der aktuelle Tabellenführer FSV Saxonia Tangermünde den zuletzt aufstrebenden Ummendorfer SV.

Nach dem Trainerwechsel zu Tino Leßmann fuhr der USV zuvor neun Punkte binnen einer Woche ein - unter anderem mit Siegen über die Verbandsliga-Absteiger SV 09 Staßfurt (3:1) und SSV Gardelegen (3:2). Am Mittwochabend konnten die Ummendorfer diese Siegesserie allerdings nicht ausbauen.

Zu Gast beim FSV Saxonia Tangermünde trennte sich die Leßmann-Elf mit einem 1:1-Unentschieden. Jonas Heinemann hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht (20.), doch Pascal Lemke sorgte für die schnelle Antwort der Hausherren (22.). Vor 217 Zuschauern fielen keine weiteren Treffer im Spitzenspiel.

