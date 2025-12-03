Landesliga-Spitzenreiter verstärkt sich mit Ex-U19-Bundesliga-Spieler

Mit gerade einmal 31 Punkten aus 16 Spielen hat sich Westfalenliga-Absteiger Lüner SV die "Wintermeisterschaft" in der Landesliga Staffel 4 gesichert. Der direkte Wiederaufstieg ist das Ziel und wurde nun mit dem ersten Winterneuzugang untermauert. Vom Westfalenligisten SC Westfalia Herne kommt der 20-jährige Felix Boldin.

Boldin spielte im Jugendbereich in den höchsten Spielklassen. Der MSV Duisburg, der SC Preußen Münster (U17-Bundesliga) und zuletzt der SC Verl (U19-Bundesliga) waren u. a. seine Stationen, bevor er sein erstes Seniorenjahr 2024/25 beim Westfalenligisten FC Brünninghausen unter dem heutigen Lüner Trainer Giovannia Schiattarella verbrachte. Hernes damaliger Neu-Coach Misel Zec lotste ihn mit viel Vorschusslorbeeren im Sommer zum Westfalenligisten SC Westfalia Herne. Es blieb bei einem Kurzeinsatz Ende August, schon im September meldete er sich in Herne ab.

Reza Hassani, Sportlicher Leiter des LSV, sagt in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": „Felix ist ein sehr talentierter und flexibel einsetzbarer Spieler. Er kann sowohl auf der Acht als auch auf den Flügeln spielen - im Mittelfeld fühlt er sich am wohlsten. Er kennt unseren Verein, er kennt einige Spieler - und vor allem kennt er Giovanni Schiattarella. Er weiß, wie Giovanni arbeitet und wie gut er junge Spieler entwickeln kann. Wir freuen uns sehr, dass sich ein ehrgeiziger, zuverlässiger junger Spieler für Lünen entschieden hat. Er wird uns definitiv verstärken.“