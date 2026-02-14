Landesliga-Spitzenreiter verstärkt sich im Winter weiter

– Foto: Pressefoto Eibner

Wer als Aufsteiger zur Winterpause von der Spitze grüßt, hat mehr fast alles richtig gemacht. Der TSV Köngen, im Sommer der Bezirksliga Neckar/Fils entwachsen, führt die Landesliga, Staffel 2, nach 16 Spieltagen mit 36 Punkten an. Viele Siege, kaum Schwankungen, ein reifer Eindruck – das ist die Bilanz einer Mannschaft, die schneller angekommen ist, als es viele erwartet hatten. Nun folgt der nächste wohlüberlegte Schritt

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.



Mit Michele Ciro Corbisiero wechselt ein 19-jähriger Außenverteidiger vom Croatia Reutlingen nach Köngen. Ein Spieler mit italienischen Wurzeln, starkem linken Fuß und Offensivdrang. Bereits im vergangenen Jahr trainierte er mehrfach in der Fuchsgrube und empfahl sich mit Dynamik und sauberen Flanken.

Es ist kein spektakulärer Transfer, sondern einer mit strategischem Unterton. Köngen verbreitert den Kader behutsam – und unterstreicht, dass die Tabellenführung Anspruch und Verpflichtung zugleich ist.

Nach Michael Rüttinger (Rückkehrer zur zweiten Saisonhälfte) gibt es damit beim Landesliga-Spitzenreiter den zweiten Transfer in der laufenden Wintervorbereitung.

