Landesliga-Spitzenreiter verpflichtet Oberliga-Erfahrung News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

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Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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TSV Ehningen Der TSV Ehningen setzt als Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ein deutliches Zeichen auf dem Transfermarkt. Egemen Sarikaya wechselt vom Oberligisten FC Nöttingen an die Schalkwiese. Ausgebildet wurde der technisch starke Offensivspieler beim Karlsruher SC, anschließend sammelte er Oberliga-Erfahrung bei der TSG Balingen und zuletzt in Nöttingen. Ehningen gewinnt damit einen Spieler, der am Ball besondere Qualität mitbringt und Spiele prägen kann. Sarikaya spricht von einer neuen Herausforderung und freut sich auch auf bekannte Gesichter. Für den TSV ist die Verpflichtung ein ambitionierter Schritt. +++