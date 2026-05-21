Landesliga-Spitzenreiter verpflichtet Oberliga-Erfahrung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Ehningen setzt als Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ein deutliches Zeichen auf dem Transfermarkt. Egemen Sarikaya wechselt vom Oberligisten FC Nöttingen an die Schalkwiese. Ausgebildet wurde der technisch starke Offensivspieler beim Karlsruher SC, anschließend sammelte er Oberliga-Erfahrung bei der TSG Balingen und zuletzt in Nöttingen. Ehningen gewinnt damit einen Spieler, der am Ball besondere Qualität mitbringt und Spiele prägen kann. Sarikaya spricht von einer neuen Herausforderung und freut sich auch auf bekannte Gesichter. Für den TSV ist die Verpflichtung ein ambitionierter Schritt.
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Der FV Löchgau verstärkt sich als Zweiter der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Kevin Kloos vom Ligakonkurrenten TV Oeffingen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler bringt trotz seines jungen Alters bereits beachtliche Werte mit: zehn Saisontore und sechs Vorlagen stehen für seine offensive Wirkung. Sportlicher Leiter Daniel Brodbeck lobt seine Spielintelligenz, Dynamik und Torgefahr. Kloos kann auf den Flügeln variabel eingesetzt werden und passt damit in das Löchgauer Profil. Für den FVL ist die Verpflichtung ein Transfer mit Gegenwartswert und Entwicklungsperspektive – ein weiterer Baustein für den eingeschlagenen Weg. Aktuell steht Löchgau auf dem zweiten Platz.
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