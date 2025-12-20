Landesliga-Spitzenreiter verlängert mit seinem Trainerteam

Zur Winterpause führt der SV Zimmern die Tabelle der Landesliga Württemberg, Staffel 3, an. Nun gab es kurz vor Weihnachten noch positive Nachrichten rund um das Trainerteam. Folgende Informationen teilte der Verein auf Instagram mit:
Gute Nachrichten kurz vor Weihnachten. Sowohl das Trainerteam der 1. Mannschaft als auch Christoph Müller und Thomas Hempel bei der SGM sind auch in der nächsten Saison mit an Bord. Wir freuen uns sehr über die weitere Zusammenarbeit.
1. SV Zimmern 18 13-3-2 37:15 42
2. TSG Balingen II (Ab) 18 12-4-2 55:20 40
3. SG Empfingen 18 11-4-3 47:23 37
4. SV Nehren 16 11-1-4 35:18 34
5. VfL Nagold 18 10-4-4 38:23 34
6. VfB Bösingen 17 10-1-6 38:33 31
7. VfL Pfullingen (Ab) 18 7-4-7 35:29 25
8. SC 04 Tuttlingen 16 7-3-6 33:31 24
9. SV Croatia Reutlingen 18 7-2-9 35:42 23
10. BSV 07 Schwenningen 16 6-3-7 26:25 21
11. SSC Tübingen (Auf) 17 6-1-10 33:42 19
12. VfL Mühlheim (Auf) 18 5-4-9 29:39 19
13. SV Seedorf 17 5-2-10 21:31 17
14. TuS Ergenzingen (Auf) 17 4-3-10 32:39 15
15. FC 07 Albstadt 17 5-0-12 15:36 15
16. TSV Harthausen/Scher 16 3-2-11 13:39 11
17. Spvgg Freudenstadt (Auf) 17 2-3-12 16:53 9
