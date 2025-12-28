Landesliga-Spitzenreiter Salchendorf verlängert mit Trainer Mike Brado

Zwischenzeitlich war der Vorsprung von Germania Salchendorf auf die Konkurrenz satte acht Punkte groß, mittlerweile ist es an der an der Tabellenspitze ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geworden. Denn nach einem durchwachsenen Winter musste der Netphener Landesligist Verfolger SuS Bad Westernkotten auf einen Punkt wieder heranlassen.

Nichtdestotrotz kann man mit der Hinserie im Wüstefeld mehr als zufrieden sein, weshalb die Vereinsverantwortlichen der Salchendorfer den Vertrag mit Cheftrainer Mike Brado um ein weiteres Jahr verlängert haben. "Wir sind mit der Arbeit von Mike sehr zufrieden. Er hat in dem halben Jahr, in dem er nun bei uns tätig ist, viel Spaß und Schwung reingebracht. Auch die Zusammenarbeit mit unserem spielenden Co-Trainer Jan-Philipp Gelber und Athletiktrainerin Katharina Gross funktioniert sehr gut. Es passt alles tiptop", wird Salchendorfs Technischer Leiter Matthias Gräbener in der "Siegener Zeitung" zitiert.

Der B-Lizenz-Inhaber Brado wechselte im vergangenen Sommer vom letztjährigen Ligakonkurrenten FC Altenhof zu Germania Salchendorf, wo der 38-jährige Hünsborner das schwere Erbe von Thomas Scherzer antrat, der selbst zehn Jahre lang als Trainer an der Salchendorfer Seitenlinie stand. In der Landesliga Staffel 2 konnte man seitdem elf von 16 Partien gewinnen, zudem steht man im Viertelfinale des Kreispokals Siegen/Wittgenstein. Dort ist man als haushoher Favorit bei C-Ligist FC Ebenau zu Gast, ehe es im April zum vorgezogenen Finale gegen Titelfavorit TuS Erndtebrück kommen könnte.