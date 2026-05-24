Landesliga-Spitzenreiter mit internationalem Zugang

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der VfR Birkmannsweiler baut seinen Kader für die Saison 2026/27 weiter aus. Iakovos Porfyriadis wechselt vom SV Breuningsweiler ins Tal an den Buchenbach und ist bereits der fünfte Transfer des Vereins. Der 21-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zuhause und soll dort zusätzliche Qualität, Energie und Entwicklungspotenzial einbringen. Für den VfR ist die Verpflichtung ein weiterer Schritt in der frühen Kaderplanung. Birkmannsweiler setzt damit in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall auf junge Verstärkung mit Perspektive.

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TSV Ehningen

Der TSV Ehningen, Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 2, setzt seine Kaderplanung mit Nachdruck fort. Nils Hesmer wechselt zur Saison 2026/27 auf die Schalkwiese. Der variable Defensivspieler wurde beim SV Böblingen ausgebildet, spielte dort unter anderem in der U19-Oberliga und sammelte anschließend erste Landesliga-Erfahrung. Später führte ihn ein Fußballstipendium in die USA. Nun kehrt Hesmer in den württembergischen Fußball zurück. Weil er Trainerteam und Teile der Mannschaft bereits kennt, dürfte die Eingewöhnung leichter fallen. Ehningen gewinnt einen flexibel einsetzbaren Spieler mit internationaler Erfahrung.

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Spvgg Besigheim

Die Spvgg Besigheim setzt in der Bezirksliga Enz/Murr weiter auf junge Spieler mit Vereinsbezug. Felix Raiber kehrt zu Blau-Weiß zurück. Der 18-Jährige spielte bis zur B-Jugend in Besigheim, wechselte dann zur U19 der FV Löchgau und sammelte dort bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich. Raiber ist vor allem im defensiven Mittelfeld zuhause, kann aber auch in der Viererkette eingesetzt werden. Mit Kopfballstärke, Beidfüßigkeit und Präsenz bringt er Qualitäten mit, die Besigheims Weg der Entwicklung junger Spieler stützen.

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