Landesliga-Spitzenduell in Eilendorf – Verlautenheide unter Druck

Nach der ersten Niederlage nach zehn Siegen in Serie will Eintracht Verlautenheide beim formstarken SV Eilendorf zurück in die Erfolgsspur. Arnoldsweiler kann mit einem Heimsieg gegen Breinig weiter Druck auf den Tabellenführer ausüben. Gleichzeitig stehen in der unteren Tabellenhälfte richtungsweisende Duelle an, bei denen es um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht.