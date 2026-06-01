Landesliga-Spielzeit gebucht: Treubund macht den Klassenerhalt klar

Sicherlich war den Teams auf dem Platz anzumerken, dass es für die Lüneburger um wesentlich mehr ging. Die Gäste legten eine regelrechte Gala-Vorstellung hin und legten durch Max Börner (19., 33., 35.) und Mika Schönke entscheidend vor (21.). Hagen/Uthlede begann erst nach dem Seitenwechsel mit dem Fußball spielen, als Shaun Minns (78.) und Deik Ehmann spät Ergebniskorrektur betrieben (90.+5).