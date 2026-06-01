 2026-05-29T11:52:36.002Z

Spielbericht

Landesliga-Spielzeit gebucht: Treubund macht den Klassenerhalt klar

Landesliga Lüneburg: Vier Tore im ersten Abschnitt machen den Unterschied

von Moritz Studer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jörg Struwe

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Landesliga Lüneburg
TB Lüneburg
Hagen/Uthl.

Mit einer herausragenden Vorstellung im ersten Durchgang feiert der MTV Treubund Lüneburg den vorzeitigen Klassenerhalt. In der kommenden Spielzeit starten die Turner einen kleinen Neuanfang.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl.
MTV Treubund Lüneburg
MTV Treubund LüneburgTB Lüneburg
2
4
Abpfiff

Sicherlich war den Teams auf dem Platz anzumerken, dass es für die Lüneburger um wesentlich mehr ging. Die Gäste legten eine regelrechte Gala-Vorstellung hin und legten durch Max Börner (19., 33., 35.) und Mika Schönke entscheidend vor (21.). Hagen/Uthlede begann erst nach dem Seitenwechsel mit dem Fußball spielen, als Shaun Minns (78.) und Deik Ehmann spät Ergebniskorrektur betrieben (90.+5).

Damit bleiben die Turner weiterhin in der Landesliga und bekommen in der kommenden Spielzeit ein neues Gesicht. Felix Beck wird nach einigen erfolgreichen Jahren beim TV Jahn Schneverdingen II bei den Turnern übernehmen. Dazu kommt sein Assistent mit Marco Schumann vom TuS Harsefeld in die Salzstadt zurück.