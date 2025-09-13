Landesliga-Spieltag startet furios - so laufen die Spiele

5. Spieltag in der Landesliga Niederrhein: Am Freitagabend steigt unter Flutlicht das spannende Derby zwischen dem SV Scherpenberg und dem GSV Moers in der Gruppe 2. In der Gruppe 1 gibt es ein Solinger Derby und das Düsseldorf-Duell zwischen dem FC Kosova und der SG Unterrath.

Morgen, 15:30 Uhr TSV Solingen TSV Solingen DJK Gnadental Gnadental 15:30 PUSH

Morgen, 15:30 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born SC Union Nettetal Nettetal 15:30 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln VSF Amern VSF Amern 15:00 live PUSH

Morgen, 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova SG Unterrath SG Unterrath 15:30 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr TVD Velbert TVD Velbert Victoria Mennrath Mennrath 15:00 PUSH

Morgen, 13:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden II TuRU Düsseldorf TuRU 80 13:00 live PUSH

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - FC Kosova Düsseldorf

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II

So., 21.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - SSV Bergisch Born

So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Wülfrath

So., 21.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert

So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Solingen

So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TVD Velbert

So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Einigkeit Süchteln





Morgen, 15:00 Uhr PSV Wesel PSV Wesel ESC Rellinghausen ESC Rellingh 15:00 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - SV Scherpenberg

So., 21.09.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Bottrop

So., 21.09.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort

So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Budberg - FC Kray

So., 21.09.25 15:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SC Werden-Heidhausen

So., 21.09.25 15:30 Uhr GSV Moers - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Rhenania Bottrop

So., 21.09.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - PSV Wesel

