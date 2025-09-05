 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Wer stoppt am Wochenende wen?
Wer stoppt am Wochenende wen? – Foto: Udo Waffenschmidt

Landesliga-Spieltag: Los geht es am Freitag, Fokus auf Sonntag

In der Landesliga Niederrhein stehen am 4. Spieltag einige interessante Duelle an - klickt euch rein.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

In der Landesliga Niederrhein stehen am 4. Spieltag einige interessante Duelle an - klickt euch rein. Das ist der FuPa-Livetext.

____

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

____

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 20:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
20:00live

Heute, 19:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
19:30

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30live

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:00live

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:00

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Remscheid
So., 14.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VSF Amern
So., 14.09.25 15:00 Uhr TVD Velbert - Victoria Mennrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Kapellen-Erft
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK Gnadental
So., 14.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Union Nettetal
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SG Unterrath
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DV Solingen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Heute, 19:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
19:30live

Morgen, 17:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
FC Kray
FC KrayFC Kray
17:30live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
14:00

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:15

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:30

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:00live

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr VfB Bottrop - VfB Speldorf
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Scherpenberg - GSV Moers
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Sportfreunde Niederwenigern
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Kray - Viktoria Goch
So., 14.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel - ESC Rellinghausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Budberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Hamborn 07
So., 14.09.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SG Essen-Schönebeck

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 05.9.2025, 09:00 Uhr
André NückelAutor