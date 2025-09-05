Landesliga-Spieltag: Los geht es am Freitag, Fokus auf Sonntag

In der Landesliga Niederrhein stehen am 4. Spieltag einige interessante Duelle an - klickt euch rein. Das ist der FuPa-Livetext.
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Remscheid
So., 14.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VSF Amern
So., 14.09.25 15:00 Uhr TVD Velbert - Victoria Mennrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Kapellen-Erft
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK Gnadental
So., 14.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Union Nettetal
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SG Unterrath
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DV Solingen
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr VfB Bottrop - VfB Speldorf
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Scherpenberg - GSV Moers
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Sportfreunde Niederwenigern
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Kray - Viktoria Goch
So., 14.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel - ESC Rellinghausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Budberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Hamborn 07
So., 14.09.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SG Essen-Schönebeck
