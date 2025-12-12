Landesliga-Spieltag läuft: Siege für Rellinghausen und Budberg

In der Landesliga Niederrhein steigt mit dem 17. Spieltag das Finale der Hinrunde. Vor der Winterpause steigen in der Gruppe 1 zwei Topspiele, während in der Gruppe 2 Viktoria Goch und der SV Budberg den Rückstand an Rang zwei verkürzen wollen. Schon am Donnerstag gastiert der FC Kray beim ESC Rellinghausen.

18. Spieltag So., 01.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. FC Wülfrath So., 01.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TVD Velbert zg. So., 01.02.26 15:00 Uhr VSF Amern - Victoria Mennrath So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - TSV Solingen So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SSV Bergisch Born So., 01.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Kosova Düsseldorf So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - DJK Gnadental So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VfB 03 Hilden II

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag

Fr., 30.01.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07

So., 01.02.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97

So., 01.02.26 14:30 Uhr PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Budberg - 1. FC Lintfort

So., 01.02.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg

So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Rhenania Bottrop

So., 01.02.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - FC Kray

So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen

So., 01.02.26 15:30 Uhr GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern

