Landesliga-Spieltag läuft: Siege für Rellinghausen und Budberg

In der Landesliga Niederrhein steigt mit dem 17. Spieltag das Finale der Hinrunde. Vor der Winterpause steigen in der Gruppe 1 zwei Topspiele, während in der Gruppe 2 Viktoria Goch und der SV Budberg den Rückstand an Rang zwei verkürzen wollen. Schon am Donnerstag gastiert der FC Kray beim ESC Rellinghausen.
18. Spieltag
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. FC Wülfrath
So., 01.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TVD Velbert zg.
So., 01.02.26 15:00 Uhr VSF Amern - Victoria Mennrath
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - TSV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SSV Bergisch Born
So., 01.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Kosova Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - DJK Gnadental
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VfB 03 Hilden II
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07
So., 01.02.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97
So., 01.02.26 14:30 Uhr PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Budberg - 1. FC Lintfort
So., 01.02.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg
So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Rhenania Bottrop
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - FC Kray
So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern
