Landesliga-Spieltag läuft: Das bringt der Sonntag - LIVE

5. Spieltag in der Landesliga Niederrhein: Am Freitagabend steigt unter Flutlicht das spannende Derby zwischen dem SV Scherpenberg und dem GSV Moers in der Gruppe 2. In der Gruppe 1 gibt es ein Solinger Derby und das Düsseldorf-Duell zwischen dem FC Kosova und der SG Unterrath.
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II
So., 21.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - SSV Bergisch Born
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Wülfrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Solingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TVD Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Einigkeit Süchteln
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - SV Scherpenberg
So., 21.09.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Bottrop
So., 21.09.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Budberg - FC Kray
So., 21.09.25 15:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SC Werden-Heidhausen
So., 21.09.25 15:30 Uhr GSV Moers - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Rhenania Bottrop
So., 21.09.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - PSV Wesel
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: