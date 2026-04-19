 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Landesliga-Spieltag ist durch! Die aktuellen Ergebnisse und Tabellen

Landesliga Niederrhein: Drei Spiele finden vor dem Wochenende statt - klickt euch rein!

von André Nückel · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Für Spannung ist gesorgt.
Für Spannung ist gesorgt. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

FuPa präsentiert euch den 22. Spieltag der Landesliga Niederrhein: alle Spiele, alle Tore, alle Daten - natürlich zuerst die Ticker! Klickt euch durch.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
4
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
2
1
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
2
2

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
3
2
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
1
2
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
4
1
Abpfiff

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Das ist der nächste Spieltag

29. Spieltag
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid
So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
2
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
2
2
Abpfiff

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
0
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
0
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
3
5
Abpfiff
+Video

Heute, 16:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
3
1
Abpfiff
+Video

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Das ist der nächste Spieltag

29. Spieltag
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - FC Kray
So., 26.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Hamborn 07
So., 26.04.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Budberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Mülheimer FC 97
So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Viktoria Goch
So., 26.04.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SC Werden-Heidhausen

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