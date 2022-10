Reusrath steht vor einem wichtigen Spiel gegen TuSEM Essen. – Foto: Thomas Haesler

Landesliga-Spieltag 7: Es geht nur um Punkte In der Landesliga ist das erste Saison-Viertel absolviert, daher müssen die Mannschaften nun ihren Kurs halten - oder eben korrigieren.

Das erste Viertel der Landesliga-Saison am Niederrhein ist bereits absolviert, deshalb stehen die Tendenzen in alle Richtungen schon fest. Was euch der 7. Spieltag bringt, erfahrt ihr an dieser Stelle.

Spieltext VfB Hilden II - SC Kapellen

Spieltext Rather SV - FC Viersen

Morgen, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich Holzheimer SG Holzheim 15:30 PUSH

Spieltext FC Büderich - Holzheim

Spieltext VfR Fischeln - VSF Amern

Spieltext SC West - ASV Süchteln

____ Das ist der nächste Spieltag Spieltext Mennrath - SG Unterrath 8. Spieltag

Sa., 15.10.22 16:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Victoria Mennrath

So., 16.10.22 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfR Krefeld-Fischeln

So., 16.10.22 15:00 Uhr VSF Amern - Rather SV

So., 16.10.22 15:30 Uhr FC Büderich - 1. FC Viersen

So., 16.10.22 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Düsseldorf-West

So., 16.10.22 15:30 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II >>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1! _______________ Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Spieltext BW Dingden - SGE B.-Hau

Spieltext SV Hö-Nie - PSV Wesel

Spieltext Broekhuysen - Sterkr.-Nord

Spieltext DJK SF 97/30 - VfB Bottrop

Spieltext Scherpenberg - TSV WaWa

Spieltext Arm. Kloster - Fichte

Spieltext Mülh. FC 97 - Genc Osman

____ Das ist der nächste Spieltag 8. Spieltag

Fr., 14.10.22 20:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg - DJK Arminia Klosterhardt

So., 16.10.22 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 16.10.22 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg

So., 16.10.22 15:30 Uhr TuS Fichte Lintfort - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 16.10.22 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Mülheimer FC 97

So., 16.10.22 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Blau-Weiß Dingden

So., 16.10.22 17:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde Broekhuysen >>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2! _______________ Landesliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Spieltext SC Velbert - Wermelsk.

Morgen, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid SpVgg Steele SpVgg Steele 15:00 live PUSH

Spieltext FC Remscheid - SpVgg Steele

Morgen, 15:00 Uhr VfB Frohnhausen Frohnhausen ESC Rellinghausen ESC Rellingh 15:00 PUSH

Spieltext Frohnhausen - ESC Rellingh

Morgen, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop FSV Vohwinkel Wuppertal Vohwinkel 15:00 PUSH

Spieltext DJK Frintrop - Vohwinkel

Spieltext BW Mintard - FC Wülfrath

Spieltext DV Solingen - Niederwenig.