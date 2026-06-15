Landesliga-Spieler wechselt zu „Influencer-Club“ Delay Sports Berlin Über 580.000 Profile folgen dem Verein auf Instagram. von red · Heute, 15:42 Uhr · 0 Leser

Elias Nerlich, vor allem bekannt als „Eligella“, ist Gründer und Präsident von Delay Sports Berlin. – Foto: Frank Arlinghaus

Ein heimischer Landesliga-Spieler schließt sich dem wohl bekanntesten Amateurverein Deutschlands an. Samet Coskun verlässt den SC Neheim nach einem und wechselt zu Delay Sport Berlin II. Der 83-fache Oberliga-Spieler des SV Lippstadt, SC Paderborn II und SV Schermbeck zieht für ein Studium in die Hauptstadt und kommt nun bei einem der reichweitenstärksten Fußballvereine des Landes unter.

Delay Sports Berlin wurde 2021 von den Influencern Elias Nerlich alias „Eligella“ (1,6 Mio. Instagram-Follower) und Sidney Friede (1,1 Mio.), Ex-Profi von Wehen Wiesbaden und Hertha BSC II, gegründet und erlebte von dort an einen rasanten Aufstieg. Am 7. Juni stieg Delay Sports unter der Leitung von Ex-Profi Kevin Pannewitz in die Landesliga auf und feierte somit den vierten Aufstieg in der vierten Saison. Auch die 2. Mannschaft (A-Liga-Meister), die 3. Mannschaft (C-Liga), die U17 (A-Liga) und U15 (Bezirksliga) feierte in diesem Jahr die Meisterschaft. Auf Instagram besitzt Delay Sport eine Anhängerschaft von mehr als 580.000 Followern und weist damit mehr auf, als beispielsweise die Berliner Proficlubs Union und Hertha. Trainer der 2. Mannschaft ist Bilal Kamarieh, ebenfalls ein in der Szene bekannter Influencer und ebenfalls im Kleinfeldfußball (ehemals Icon League, mittlerweile Kings League) aktiv. In der Kreisliga A3 Berlin wurde die Reserve ungeschlagen Meister, für sie war es der dritte Aufstieg in Serie.

Bei seiner Vorstellung erklärt der gebürtige Lüdenscheider Coskun: „Ich wollte einfach wieder den Spaß zum Fußball finden. Den hatte ich in den letzten Jahren nicht wirklich. Ich kannte ‚Bilo', ich hatte ihm geschrieben, ob ich um fit zu bleiben mittrainieren kann. Dann hat sich das eine nach dem anderen entwickelt. Obwohl die Jungs ‚nur' Kreisliga spielen, merkt man, dass die Jungs eine ordentliche Qualität haben und sie keine Bezirks- oder Kreisliga-Mannschaft sind.“ Delay Sports II schreibt über den 24-Jährigen: „Auch Samet hatte Angebote aus höheren Ligen hat sich aber bewusst für unser Projekt entschieden. Umso mehr freuen wir uns, einen Spieler mit seiner Qualität, Erfahrung und Mentalität für uns gewonnen zu haben.“