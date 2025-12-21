Landesliga-Spieler wechselt und spannender Kreisliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

In der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen steht der TSV Musberg derzeit auf dem neunten Rang und hat nur wenige Punkte Vorsprung zur Abstiegszone. In der Winterpause verstärkt sich der TSV nun mit Landesliga-Erfahrung. Mehmet Karakus wechselt vom TV Echterdingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, zum Bezirksligisten. In der laufenden Hinrunde stand er fünf Mal auf dem Platz. Bereits in der Vorsaison sammelte er beim TSV Bernhausen mit 14 Einsätzen zahlreiche Erfahrung in der Landesliga. Seine Torgefahr stellte er letzte Saison in der Vorrunde bei der Spvgg Cannstatt unter Beweis, dort erzielte er in 13 Spielen 14 Tore. Nun zieht es den 26-jährigen Mittelfeldmann nach Musberg.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Sportgerichtsurteil in der Kreisliga B6: SGM TSV Ammertsweiler I/VfL Mainhardt II – SSV Schwäbisch Hall II – Wertung: 3:0 (Grund: Einsatz mehrerer nicht berechtigter Spieler seitens des SSV).

Türkspor Heidenheim

Wir freuen uns sehr, den Transfer von Taif Al-Azawi offiziell bekanntzugeben. Der Mittelfeldspieler wechselt vom TSKV Giengen zu uns und wird unsere Mannschaft ab sofort verstärken. Mit seiner Qualität im Mittelfeld bringt Taif wichtige Eigenschaften mit, die unserem Team sowohl spielerisch als auch charakterlich weiterhelfen werden. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell in die Mannschaft integrieren und einen wertvollen Beitrag zu unseren gemeinsamen Zielen leisten wird. Herzlich willkommen, Taif! Wir wünschen dir einen erfolgreichen Start und eine erfolgreiche Zeit in unseren Farben.

