Landesliga-Spieler wechselt in die zweite slowenische Liga

Muntean, der seine fußballerische Laufbahn maßgeblich beim SV Spaichingen prägte, verbrachte dort acht Jahre, bevor er eine Saison beim SV Zimmern verbrachte. Nun kehrt er in die Region zurück und möchte sich in der Landesliga beweisen. "Wir sind froh, Bogdan in unseren Reihen begrüßen zu dürfen", so Teammanager Andreas Probst vom SC 04 Tuttlingen. "Er ist ein talentierter Flügelspieler, der mit seiner Erfahrung und seinem Ehrgeiz unser Team bereichern wird. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell bei uns einleben und eine wichtige Rolle spielen wird." Bogdan Muntean selbst blickt der neuen Aufgabe gespannt entgegen: "Ich freue mich auf die Herausforderung beim SC 04 Tuttlingen. Die Landesliga ist eine starke Liga, und ich möchte alles geben, um mich hier zu etablieren und der Mannschaft zu helfen."

Der SC 04 Tuttlingen heißt Bogdan Muntean herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start in die neue Saison.

SC 04 Tuttlingen gibt bekannt, dass Mittelfeldspieler Esad Kadric (25) den Verein im Sommer verlassen und in die zweite slowenische Liga wechseln wird. Esad Kadric kam 2022 zum SC 04 Tuttlingen und hat sich seitdem zu einer festen Größe im Team entwickelt. In seiner Zeit beim Verein absolvierte er beeindruckende 150 Spiele und erzielte dabei 33 Tore. Seine unermüdliche Einsatzbereitschaft und sein Beitrag zum Spiel wurden von Fans und Mitspielern stets geschätzt.

„Wir möchten Esad von Herzen für alles danken, was er für den SC 04 Tuttlingen geleistet hat“, so Andreas Probst, Teammanager des SC 04 Tuttlingen. „Er war ein wichtiger Motor in unserem Mittelfeld und hat mit seiner Leidenschaft und seinen Toren maßgeblich zu unseren Erfolgen beigetragen. Esad wird für immer ein SCer bleiben. Wir wünschen ihm nur das Allerbeste für seine sportliche und persönliche Zukunft in Slowenien.“

Der gesamte Verein bedankt sich bei Esad Kadric für seinen Einsatz und wünscht ihm viel Erfolg bei seiner neuen Herausforderung.

FC Blaubeuren (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zum Saisonende verabschieden wir uns von Brikeldo Dashi, der zu Olympia Laupheim wechselt. Brikeldo absolvierte 15 Spiele für unser Team, erzielte dabei 2 Tore und bereitete 2 weitere vor. Wir danken dir für deinen Einsatz, deinen Kampfgeist und jeden Moment, den du auf dem Platz für unser Team gegeben hast. Wir werden deinen Humor und dein Lächeln, das nie aus deinem Gesicht verschwunden ist, sehr vermissen. Wir wünschen dir viel Erfolg in deinem neuen Verein und weiterhin eine tolle fußballerische Entwicklung. Wir sehen uns auf und neben dem Platz wieder!

Mit dem Saisonende verabschiedet sich ein weiterer Spieler von uns – Christian Gavric. Aus beruflichen Gründen muss er unseren Verein verlassen und schließt sich, wie auch Brikeldo Dashi, Olympia Laupheim an. Christian hat 19 Spiele für uns bestritten und dabei ein wunderschönes Tor erzielt – ein Treffer, den wir nicht vergessen werden. Es war ein großartiges Jahr mit dir, Christian! Wir danken dir für deinen Einsatz, deinen Teamgeist und deine positive Art auf und neben dem Platz.

Wir freuen uns sehr, Ismail Demiray, einen der besten Spieler von SC Türkgücü und der gesamten Landesliga Staffel 4 in der letzten Saison, bei uns begrüßen zu dürfen! Ismail ist mit gerade mal 22 Jahren ein torgefährlicher, kreativer und ausdauerstarker Mittelfeldspieler, der in 30 Spielen beeindruckende 23 Tore erzielt hat – eine Statistik, die viele Stürmer nicht vorweisen können! Unser Sportvorstand Bulent Aksakal über Ismail: „Ismail ist ein torgefährlicher, kreativer und ausdauerstarker Spieler und das mit gerade mal 22 Jahren. Er ist schon sehr weit für sein Alter. Ich kenne Ismail seit seinem 3. Lebensjahr und schon damals war klar, dass er nichts anderes wollte als Fußball spielen und am liebsten Tore schießen.

Seit der U17 in Laupheim haben wir immer wieder Spiele von ihm angeschaut. Es war mir wichtig, dass er seinen Weg selber geht und dort Fußball spielt, wo er sich wohlfühlt. Darum ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, als er mir mitteilte, dass er sich jetzt bereit fühlt, zum FC Blaubeuren zu wechseln. Seine Statistik spricht Bände. Er hat in 30 Spielen sagenhafte 23 Tore als Mittelfeldspieler erzielt. Das ist eine Statistik, welche man bei vielen Stürmern nicht sieht. Er ist ein klarer „box-to-box-player“. Wir haben eine funktionierende Mannschaft, die viel Laufbereitschaft auf dem Platz zeigt und hier kann Ismail als Motor noch ein paar „PS“ beitragen. Wir freuen uns sehr, ihn jetzt in unserem Team zu haben. Herzlich Willkommen Mr. Demiray.“ Ismail, wir sind begeistert, dich in unserem Team zu haben – auf viele Tore und erfolgreiche Momente!

FC Dostluk Friedrichshafen (Kreisliga A2 Bodensee)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Trainerstab 25/26: Zu unseren Meisterstrainern, Chefcoach Ridvan und Co-Trainer Serkan kommt mit Batuhan Karaca ein erfahrener Mann dazu, der die letzten 3 Saisons als Co-Trainer bei unserem Nachbarn VFB FN tätig war. Wir wünschen allen Beteiligten eine erfolgreiche Zusammenarbeit und Saison.

Transfer: Offensiv-Spieler Kenan Karci verstärkt unser Team und wechselt vom Ligakonkurrenten TSG Ailingen zu uns. Herzlich willkommen Kenan. Wir wünschen eine erfolgreiche aber vorallem eine Verletzungsfreie Saison.

TSV Herbolzheim (Kreisliga B5 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Es kommt zusammen was zusammen gehört - unser TSV verstärkt sich mit dem verlorenen Sohn. Mit der Erfahrung von 10 Jahren Bezirksliga und dem ein oder anderen Tor kehrt unser Herwelzer Jung endlich zurück nach Hause. Mit Hendrik Belz gelingt es unserem TSV einen Torjäger & echten Typen zu verpflichten. Wir freuen uns Hendrik endlich in unserer Mitte begrüßen zu dürfen und wünschen eine Verletzungsfreie und erfolgreiche Zeit im Grün-Weiß.

