Landesliga-Spieler wechselt in die Kreisliga und fünf Abgänge

– Foto: Christian Schneider

Der TSV Frommern hat seinen Kader für die kommende Saison mit einem vertrauten Gesicht komplettiert. Jonas Nowak kehrt nach seiner Zeit außerhalb zum Bezirksligisten zurück und ist der letzte Neuzugang des Sommers. Der Mittelfeldspieler fühlt sich vor allem im Zentrum wohl und soll seine spielerischen Qualitäten in die Mannschaft einbringen. Darüber hinaus schätzt der Verein seine positive Art, mit der er auch abseits des Platzes für gute Stimmung im Team sorgt.

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SF Dornstadt/Bollingen

Die Sportfreunde Dornstadt/Bollingen verstärken ihre Defensive für die kommende Saison mit Nikita Bogomolow. Der 20-jährige Abwehrspieler wechselt vom TSV Neu-Ulm zum B-Ligisten und soll die Mannschaft mit seiner Dynamik, seinem Ehrgeiz und seinem Entwicklungspotenzial bereichern. Der Verein sieht im jungen Defensivspieler eine Verstärkung für die Zukunft und begrüßt ihn als weiteren Neuzugang im gelb-schwarzen Trikot der Sportfreunde.

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TSV Wolfschlugen

Beim TSV Wolfschlugen endet mit dem Saisonabschluss eine prägende Personalphase in der Kreisliga B2 Neckar/Fils. Fünf Spieler verlassen den Verein, darunter mit Daniel Schroth, Lukas Ness, Alexander Kurz, Andreas Reith und Lukas Schmid mehrere langjährige Stützen der Mannschaft. Besonders einschneidend ist das Karriereende von Torhüter Daniel Schroth, der verletzungsbedingt aufhört, dem Verein jedoch als Torwarttrainer im Jugendbereich erhalten bleibt. Auch Lukas Ness legt eine Pause vom aktiven Fußball ein. Alexander Kurz, Andreas Reith und Lukas Schmid waren über Jahre feste Bestandteile der Mannschaft und prägten den sportlichen Weg des TSV Wolfschlugen nachhaltig.

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