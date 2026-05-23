Landesliga-Spieler verstärkt Bezirksligist und Verlängerungen

– Foto: Joachim Koschler

Der TSV Oberboihingen meldet in der Bezirksliga Neckar/Fils den fünften Neuzugang für die kommende Saison. Louis Hartenstein wechselt vom TSV Köngen an den Neckarpark. Dort spielte er zuletzt bei einem Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, und bringt entsprechend Erfahrung aus einem ambitionierten Umfeld mit. Für Oberboihingen ist seine Verpflichtung ein weiteres Signal in der Kaderplanung: Die „Erschde“ gewinnt Qualität hinzu und setzt ihren Weg fort, den Kader gezielt für die neue Spielzeit zu verstärken.

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SG Reutlingen

Die SG Reutlingen kann in der Bezirksliga Alb weiter auf Amara Sidibe setzen. Der Spieler geht in seine achte Saison am Ententeich und bleibt der SGR damit auch in einer schwierigen Phase treu. Nach einer zähen Runde mit Verletzungssorgen und wenigen Einsatzminuten steht zunächst seine Gesundheit im Mittelpunkt. Verein und Spieler haben sich dennoch früh auf den gemeinsamen Weg 2026/27 verständigt. Sidibes Zusage steht für Kontinuität, Verbundenheit und die Hoffnung auf ein starkes Comeback.

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SGM Kreßberg

Die SGM Kreßberg hält in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall drei weitere Spieler für die Saison 2026/27. Marco Däschner bleibt als laufstarker Flügelspieler auf der rechten Seite ein wichtiger Motor. Luca Krieger soll im zentralen Mittelfeld weiter Spielintelligenz, Leichtigkeit und zunehmend auch Torgefahr einbringen. Thomas Kreidl bleibt als schneller Außenspieler auf der linken Bahn erhalten und hat bereits mehrfach Spiele mitentschieden. Die Zusagen stehen für Kontinuität, gewachsenen Zusammenhalt und den gemeinsamen Willen, die Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen.

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