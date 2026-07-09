Landesliga-Spieler verletzt, neuer Kreisliga-Keeper und Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der VfL Nagold aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, muss vorerst auf Christos Thomaidis verzichten. Der Spieler verletzte sich am vergangenen Wochenende im Testspiel gegen die U19 der Stuttgarter Kickers schwer an der Schulter. Inzwischen wurde Thomaidis im Winghofer Medicum in Rottenburg erfolgreich operiert. Der Verein zeigte sich erleichtert über den guten Verlauf des Eingriffs und wünscht ihm für die Reha Kraft, Geduld und eine schnelle Genesung. Mannschaft, Verein und Fans stehen hinter ihm.

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TSV Flacht

Der TSV Flacht aus der Kreisliga A2 Enz/Murr begrüßt Erjon Bobaj zurück an der Kelterstraße. Der 19-Jährige wechselt vom TSV Heimerdingen zu seinem Jugendverein und soll vorrangig die Defensive verstärken. Bobaj war früher im defensiven Mittelfeld zuhause und fühlt sich auch in der Innenverteidigung wohl. In den vergangenen beiden Jahren wurde er zudem häufiger als Stürmer eingesetzt. Trotz einer schweren Knieverletzung im Frühjahr bringt er Vielseitigkeit mit und gilt als Allrounder im Flachter Kader.

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DJK-SG Wasseralfingen

Die DJK-SG Wasseralfingen aus der Kreisliga B3 Ostwürttemberg begrüßt Maximilian Kahl im Aktivenbereich. Der Torwart kommt aus der eigenen Jugend und verstärkt zur Saison 2026/27 das Torwartteam. Für Kahl ist es der nächste Schritt in seiner Entwicklung innerhalb des Vereins. Die DJK-SG setzt damit auf den eigenen Nachwuchs und bindet ein weiteres Talent an die Mannschaft. In seiner ersten Saison bei den Aktiven soll Kahl Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln.

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