Landesliga-Spieler ist weg - Sperre für C-Jugend-Spieler

SSV Schwäbisch Hall

Ousainou Danso – er wurde ein Opfer der politischen Situation

Mit großer Bestürzung müssen wir euch mitteilen, dass unser Ousainou „Ousi“ Danso am 15.10.2025 nach Gambia abgeschoben wurde.

Trotz seines regelmäßigen Besuchs im Deutschkurs und einer festen Zusage für eine Ausbildung, die er in Kürze beginnen sollte, wurde Ousi zum Opfer der aktuellen politischen Situation.

Für uns war Ousi nicht nur ein Spieler, sondern ein echtes Vereinsherz. In 59 Spielen erzielte er 21 Tore und bereitete 14 weitere vor – Zahlen, die zeigen, wie wichtig er sportlich für uns war. Doch noch viel mehr war er ein Freund, ein Vorbild und ein Mensch, der unseren Verein mit seiner positiven Art geprägt hat.

Unvergesslich bleibt sein Doppelpack im Aufstiegsspiel gegen den TSG Öhringen, mit dem er uns in die neue Liga geschossen hat. Seine Leidenschaft, sein Einsatz und seine besondere Magie am Ball werden wir nie vergessen.

Wir als Verein sind tief betroffen und versuchen aktuell alles, um Ousi so schnell wie möglich wieder zurückzuholen.

Er war fester Teil unserer Gemeinschaft und hat gezeigt, was Integration, Teamgeist und Zusammenhalt wirklich bedeuten.

Ousi – du bleibst für immer Teil unserer SSV-Familie.

Wir geben nicht auf und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen

+++ Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg +++ Fußballbezirk Nordschwarzwald Das teilt der Fußballbezirk mit: C-Juniorenspieler für drei Spiele gesperrt Das Sportgericht Nordschwarzwald hat einen C-Juniorenspieler der SG Neubulach/Teinachtal für drei Pflichtspiele gesperrt. Der Spieler hat den Schiedsrichter in beleidigender Weise attackiert, wobei er sich abfällig über dessen Körperbau und Herkunft äußerte. Da es sich um eine 6-er Staffel handelt, wurde eine Sperre von drei Spielen ausgesprochen, welche das Sportgericht für tatangemessen hält. Der Schiedsrichter zeigte für die Aussage „Lass die Karte stecken - geh doch Döner essen, du Fettsack“ die Rote Karte. Auch nach dem Platzverweis kam es zu weiteren Zwischenrufen von außerhalb des Spielfelds, sodass die Partie kurzzeitig unterbrochen werden musste. Erst nach Aufforderung durch Trainer und Mitspieler verließ der Spieler das Spielfeld. Er zeigte weder Einsicht, noch entschuldigte er sich für sein Verhalten. „Ein solches Vergehen wird als "Beleidigung" gewertet“, begründet das Sportgericht. Das Urteil gilt vorbehaltlich einer zehntägigen Einspruchsfrist.

