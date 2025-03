Landesliga-Spektakel am Sonntag: Überraschungen und viele Tore

____

Cronenberger SC – 1. FC Viersen 1:3

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Dylan Oberlies (40. Amos Claude Tusevo), Nico Korpilla, Seungho Noh, Eliot Cakolli, Dominik Schäfer, Muhammet-Fathi Ödemis (72. Daniel Lopez Hakimi), Hakan Türkmen (46. Sebastian Schmieta), Efstathios Iosifidis, Davide Leikauf (65. Berat Kahraman), Julian Kray (86. Maikel Klein) - Trainer: David Schättler - Trainer: Luciano Velardi

1. FC Viersen: Ilyas El Edghiri, Maximilian Andre Wichelhaus, Micael Nack, Shogo Taniguchi, Amirhossein Hajiaghabozorgi (72. Kevin Jude Mohanraj), Adnan Aoudou, Moussa Coulibaly, Haruki Ishitsuka (79. Adams Kreuer), Milosz Nocek (90. Muhammed Münib Gül), Kei Saito, Marvin Stefan Struckmann - Trainer: Florian Wittkopf - Trainer: Dirk Heimanns

Schiedsrichter: Jonathan Nam Fröhlich - Zuschauer: 169

Tore: 0:1 Amirhossein Hajiaghabozorgi (12.), 0:2 Marvin Stefan Struckmann (23.), 1:2 Dominik Schäfer (36.), 1:3 Haruki Ishitsuka (41.)



FC Kosova Düsseldorf – TuRU Düsseldorf 4:0

FC Kosova Düsseldorf: Robert Marabian, Enis Vila, Bujar Idrizi, Arton Tolaj, Resul Ahmeti, Daniel Pfaffenroth (56. Leonard Lekaj), Astrit Hyseni, Qlirim Koshtanjeva (82. Sherif Krasniqi), Lejs Zenuni (74. Omar Boudoudou), Khalid Al-Bazaz (63. Ermir Sadrija), Fatlum Ahmeti (78. Naser Ilazi) - Trainer: Mohamed El Mimouni jr.

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Mikura Suzuki (81. Florian Josip Berisic), Gian Luca Iseni, Chihyun Jung, Sahin Ayas (71. Shunya Kuroda), Mohamed Darwish, Melva Luzalunga, Diyar Turan (64. Emirhan Bülbül), Melfraxave Chuisse (76. Yannick Wollert) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Fatlum Ahmeti (25.), 2:0 Fatlum Ahmeti (59. Foulelfmeter), 3:0 Fatlum Ahmeti (68.), 4:0 Qlirim Koshtanjeva (80.)



SC Velbert – Victoria Mennrath 2:1

SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec, Tolga Can Lafatan, Robin Strohmenger, Nahum Belay Ghebressulasie, Laurens Bock, Stanislao Apicella (94. Tom Luis Schumacher), Mert Celik (79. Gjilf Shabani), Riyan Khan (70. Simon Prenaj), Georgios Baladoukas (92. Raul Vazquez Maldonado), Eray Yigiter (90. Engincan Yildiz) - Trainer: Dennis Czayka

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis (89. Nasser El Aboussi), Jacob Küppers, Maurice Passage, Noah Kubawitz, Vasiko Gogolidze (62. Miguel Werner), Maximilian Lambertz, Paul Szymanski, Johannes Minkiti (60. Paul Trützschler), Tomi Alexandrov - Trainer: Maurice Passage - Trainer: Simon Netten

Schiedsrichter: Fynn Tonscheidt - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Riyan Khan (45.), 2:0 Noah Kubawitz (71. Eigentor), 2:1 Maximilian Lambertz (73.)



VfB 03 Hilden II – VfL Jüchen-Garzweiler 3:4

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Kai Stanzick, Sergio Percoco, Fabio Bachmann, Koray Temiz, Tim Schwarz, David Szewczyk, Jan Niklas Tkacik, Daniel Ivezic (81. Azad Sari), Timm Florian Bungert (66. Robin Weyrather), Etienne Feese (71. Joshua Schneider) - Trainer: Sven Otto - Trainer: Koray Sakacali - Trainer: Philipp Schütz

VfL Jüchen-Garzweiler: Felix Gerdts, Lucas Esser (46. Jan-Lars Schuchardt), Sven Moseler (46. Glayne Wago), Tim Heubach, Jochen Schumacher, Vincent Zajaczkowski, Pascal Moseler, Jannik Schulte (82. Matteo Giorgio Matz), Sebastian Wilms, Nils Friebe (70. Reo Kamiyama), Marco Lüttgen (61. Justin Butterweck) - Trainer: Marcel Winkens

Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Jan Niklas Tkacik (14.), 2:0 Jan Niklas Tkacik (52.), 2:1 Pascal Moseler (66.), 2:2 Tim Heubach (75.), 2:3 Glayne Wago (75.), 3:3 David Szewczyk (78.), 3:4 Reo Kamiyama (85.)

Gelb-Rot: Robin Weyrather (84./VfB 03 Hilden II/)



SC Kapellen-Erft – ASV Einigkeit Süchteln 0:3

SC Kapellen-Erft: Newton Osayuwamen Lawrence, Yannik Ebert, Thomas Lavia (61. Tim Effertz), Marco Arno Heiermann (27. Jan Lukas Nosel), Taeyun Song, Julián Garcia Ramon (46. Nils Mäker), Jonas Giesen (77. Efe Özen), Alexandros Kiriakidis (61. Ebenezer Amoah), Luis Giesen, Luca Tim Jerz, Kazuki Hayashi - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Lennart Ingmann

ASV Einigkeit Süchteln: Stefan Zabel, Maurice Bock, Luca Mikail Kovacevic, Toni Weis, Lars Prigge (72. Batuhan Arslanoglu), Lennart Mehler, Kaiya Otsu (84. Philipp Kremer), Timur Enes, Janpeter Zaum (78. Leo Heinrich Rennett), Leon Falter, Melano Thier (80. Metin Türkay) - Trainer: Volker Hansen - Trainer: Frank Mitschkowski

Schiedsrichter: Felix Kastner - Zuschauer: 173

Tore: 0:1 Leon Falter (39.), 0:2 Maurice Bock (45.+2 Foulelfmeter), 0:3 Leo Heinrich Rennett (85.)



Holzheimer SG – FC Remscheid 3:5

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Simon Büchte, Tom Meurer (46. Jan Schumacher), Nicolas Kiebel, Fawad Mirzada, Maurice Pluntke, Joel Aschenbroich, Baran Bal, Paul Wolf, Lucas Thierry Müller, Justin Schiffer (50. Abdelkarim Afkir) - Trainer: Jesco Neumann

FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Enes Tekin, Niklas Burghard, Daniel Saibert, Vittorio Di Mari, Dominik Heinen, Ahmed Al Khalil (81. Siyamend Alo), Germano Bonanno (75. Leonhard Fronia), Timo Leber (67. Furkan Tasdemir), Phil Knop (85. Andrii Pedchenko) - Trainer: Ferdi Gülenc

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Düsseldorf) - Zuschauer: 185

Tore: 1:0 Joel Aschenbroich (18.), 1:1 Phil Knop (42.), 1:2 Phil Knop (48.), 1:3 Germano Bonanno (54.), 2:3 Joel Aschenbroich (62.), 2:4 Phil Knop (64.), 3:4 Maurice Pluntke (70. Foulelfmeter), 3:5 Leonhard Fronia (90.+5)



VSF Amern – SG Unterrath 1:1

VSF Amern: Dominik Jakobs, Nico Wehner, Frederik Verlinden (91. Dominik Kleinen), Maik Lambertz, Niklas Thobrock, Yuta Sakamaki, Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa (80. Tolga Arslan), Lamin Fuchs (85. Niclas Hoppe), Darius Strode - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Tijan Saidy Sally (76. Jeffrey Obrien Effa Guarko), Michael Blum, Oluremi Martins Williams, Jamil Jamal Al Hussein (92. Mohammad Sreij), Derrik Berko (76. Sakae Iohara), Ionas-Apostolos Frantzozas, Oliver Tomasz Dessau, Christian Bus (76. Alexander Straeten), Shuki Hamanosono, Bünyamin Dogan (63. Bankole Zerubbabel Jarrett) - Trainer: Deniz Aktag

Schiedsrichter: Marcel Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Selman Sevinc (72. Foulelfmeter), 1:1 Bankole Zerubbabel Jarrett (90.)



DV Solingen – DJK Fortuna Dilkrath 3:0

DV Solingen: Danylo Zenikov, Nusret Yagmur (69. Kentaro Fukuta), Blerton Muharremi, Emin Safikhanov (63. Kosei Fujita), Rafu Numakunai, Tuncay Muhammet Altuntas, Mehmet Zeki Tunc (46. Ilias El Joudi), Mohamed Aaross (67. Ali Ahmad), Salim El Fahmi (63. Sefa Mikail Özalp), Gabriel Binga Pemba, Bilal El Ouamari - Trainer: Engin Kizilarslan

DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Louis Claser, Mats Zechlin, Daniel Felipe Karpf-Luque, Niklas Mülders, Tacettin Muslubas, Jannick Gries, Jonas Gries, Leon Hammerschmidt, Edward Lomotey, Leon Rene Meis (70. Gijs Haenen)

Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf ) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Bilal El Ouamari (2.), 2:0 Salim El Fahmi (35.), 3:0 Ilias El Joudi (61.)



SSV Bergisch Born – VfR Krefeld-Fischeln 3:1

SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Tobias Schäfer, Marius Müller, Frederik Streit, Alexander Kelm, Alexander Eicker, Anouar Isaoui, Tristan Maresch, Furkan Kücüktireli (84. Leo Wuttke), Aleksandar Stanojevic (87. Prince Chijoke Osuoha), Jonas Frank Niehues (74. Francesco Leonardo Di Donato) - Trainer: Tim Janowski

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Hope Noruwa Ogansuyi, Marc Jean Lacroix, Patrick Pasthy (61. Jannick Geraets), Marc Knops (81. Ylber Rrahmani), Jasin Saiti, Lars Marcel Werth-Jelitto, Fynn Ziemes, Carlo Honoré Heinrich (68. Niklas Geraets), Mats Platen - Trainer: Ronny Kockel

Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Aleksandar Stanojevic (1.), 1:1 Hope Noruwa Ogansuyi (8.), 2:1 Aleksandar Stanojevic (59.), 3:1 Tristan Maresch (66.)

____

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag

Fr., 14.03.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Bergisch Born

Fr., 14.03.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfL Jüchen-Garzweiler

Fr., 14.03.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft

So., 16.03.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen

So., 16.03.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern

So., 16.03.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - Holzheimer SG

So., 16.03.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - FC Kosova Düsseldorf

So., 16.03.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Cronenberger SC

So., 16.03.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Velbert

_______________

SV Blau-Weiß Dingden – DJK Blau-Weiß Mintard 1:0

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Michael Leyking, Jonas Beckmann, Lukas Maximilian Valler, Kevin Juch (57. Christian Gurny), Robin Volmering, Jonas Schneiders (67. Hannes Göring), Matties Volmering, Lasse Hoffmann (82. Leon Norman Bender), Nicolas Clasen (56. André Bugla), Mohamed Salman (74. Kemoh Sacko) - Trainer: Jürgen Stratmann

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Henry Schäumer, Leon Eschen, Noah Stemmer (90. Yassin Andich), Ouassim El Abdouni (67. Linus Ansumana), Nick Heppner, Niklas Nett, Matondo-Manace Mbombo (90. Lukas Mühlenfeld), Simon Schwarz (81. Noah Devran Andich Abdeslam), Princely Ngangjoh (88. Nils Slawinski) - Trainer: Marco Guglielmi

Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Hannes Göring (90.+6)



SG Essen-Schönebeck – VfB Bottrop 5:3

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Hakan Terzi, Antony Brai, David Lenze, Yassine Bentaleb, Nana Kwame Appiah, Yasar Cakir, Soheib Benhamza, Volodymyr Honcharov, Luiz-Simon Kreisköther - Trainer: Mark Gaede - Trainer: Olaf Rehmann

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah (46. Alessandro Falcone), Emre Köksal, Deniz Michalik, Anil Özgen (70. Jérôme Martial Sabrowski), Danny Steinmetz (46. Hüssein El-Moussa) (75. Hussein Alameddine), Ahmed Jemaiel, Ali Al Hakim (31. Emin Aksu), Mick Matthes, Raphael Steinmetz, Rene Biskup - Trainer: Niko Andreadakis - Trainer: Dusan Trebaljevac - Trainer: Necip Eren

Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Ahmed Jemaiel (23.), 1:1 Yasar Cakir (24.), 2:1 Soheib Benhamza (29.), 3:1 Anel Corovic (42.), 4:1 Yasar Cakir (45.), 5:1 Luiz-Simon Kreisköther (51.), 5:2 Raphael Steinmetz (54.), 5:3 Rene Biskup (67.)



PSV Wesel – GSV Moers 1:4

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Timo Giese, Lennart Laader, Noah Habig, Lauritz Meis (56. Luis Jakob Blaswich), Florian Karwath (82. Paul Schnepel), Orkay Güclü, Necati Güclü (81. Denys Ovsiannikov), Felix Gehrmann (81. Clement Edache Itodo), Berkan Toptas (46. Stephan Sanders), Max Mahn - Trainer: Björn Assfelder

GSV Moers: Deniz Aktas, Osman Simsek, Shadi Ghrayeb (88. Luan Schreiber), Julian Lösbrock, Thorsten Kogel (82. Lewis Brempong), Ilias El Moumen (80. Tim Konrad), Pierre Nowitzki, Burak Bayram, Sergen Avni Dogan (68. Bajazit Ljesnjanin), Joel Preuß, Danny Rankl (84. Ava Kader) - Trainer: Dirk Warmann

Schiedsrichter: Timur Kaan Özcelik - Zuschauer: 131

Tore: 0:1 Danny Rankl (20.), 0:2 Joel Preuß (23.), 1:2 Necati Güclü (33.), 1:3 Joel Preuß (50.), 1:4 Osman Simsek (78.)

Gelb-Rot: Orkay Güclü (37./PSV Wesel/)



SV Scherpenberg – ESC Rellinghausen 4:6

SV Scherpenberg: Julian Geitz, Nico Frömmgen, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Joel Schoof, Konstantin Möllering, Marcel Kretschmer (43. Etinosa Igbionawmhia), Matthias Tietz, Marcio Jordan Blank, Samet Sadiklar (39. Jamie van Dornick), Darius Elliot Jones (59. El Houcine Bougjdi) - Trainer: Christian Mikolajczak

ESC Rellinghausen: Dennis Hornig, Niklas Piljic, Nico Beckmann, Leon Lieske, Bünyamin Sahin (77. Tobias Doil), Tom Holz (70. Simon Neuse), Linus Tom Butz (45. Yaw Osei Awuah), Malik Tchalawou (62. Aaron Oteng-Appiah), Luka Bosnjak, Edisher Ugrekhelidze, Berkan Eken (86. Bradley Asoh) - Trainer: Sascha Behnke

Schiedsrichter: Niklas Peuten (Tönisvorst) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Marcio Jordan Blank (10.), 2:0 Konstantin Möllering (15.), 3:0 Samet Sadiklar (19.), 3:1 Edisher Ugrekhelidze (41.), 4:2 Marcio Jordan Blank (45.), 3:2 Berkan Eken (45.+5), 4:3 Berkan Eken (52.), 4:4 Yaw Osei Awuah (67.), 4:5 Aaron Oteng-Appiah (78.), 4:6 Bradley Asoh (90.+2)

Rot: Julian Geitz (40./SV Scherpenberg/Foulspiel)



DJK Adler Union Frintrop – VfB Speldorf 2:2

DJK Adler Union Frintrop: Justin Kirstein, Jonas Rübertus, Leon Engelberg, Christian Büttner, Steffen Herzog, Nils van den Woldenberg, Timo Dapprich, Dustin Hoffmann, Burak Demirdere, Linus Wissing, Yannick Reiners - Trainer: Marcel Cornelissen

VfB Speldorf: Kai Gröger, Mika Pollmann (77. Ahmet Aldemir), Noah Jecksties, Toshiaki Sato, Gabriel Heckerott, Janis Timm, Abdoulaye Sall (77. Fabian Schürings), Hendrik Hammacher, Yassin Merzagua, Alfred Appiah, Calvin Küper - Trainer: Dimitri Steininger - Trainer: Tino Kirsch

Schiedsrichter: Marvin Konopatzki - Zuschauer: 385

Tore: 1:0 Dustin Hoffmann (21.), 1:1 Alfred Appiah (47.), 2:1 Steffen Herzog (74.), 2:2 Alfred Appiah (79.)

Rot: Nils van den Woldenberg (63./DJK Adler Union Frintrop/Grobes Foul)



Sportfreunde Hamborn 07 – SpVgg Steele 1:1

Sportfreunde Hamborn 07: Marian Ograjensek, Michel Roth, Joel Bayram, Kenson Götze, Nico Kuipers (66. Julian Keibel), Kevin-Dean Krystofiak, Gino Mastrolonardo (68. Metehan Türkoglu), Lennard Kaiser (66. Niklas Daunheimer) (78. Michael Tosh Lake), Danilo Settimio Curaba, Rashad Ouro-Akpo (85. Chrysanth Mallek), Jared Alexander Valdes - Trainer: Marcel Stenzel

SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Marc Geißler, Dominic Hörstgen (61. Jan-Lukas Lippeck), Fabian Handke, Simon Meister (72. Karsten Meinusch), Deven Liebetrau, Alex Graham Royle, Leon Tüns (74. Fauzani Issa Issaka), Louis Smeilus (88. Aristote Tshiani), Jonas Lippeck, Timo Nickel - Trainer: Dirk Möllensiep

Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Timo Nickel (70.), 1:1 Julian Keibel (81.)

Rot: Joel Bayram (62./Sportfreunde Hamborn 07/)



SV Budberg – DJK Arminia Klosterhardt 0:1

SV Budberg: Marc Anders, Simon Kömpel, Jan Luca Häselhoff (91. Davud Kocagöz), Jeremy Umberg, Tim Beerenberg, Lennart Hahn, Ole Egging, Felix Weyhofen, Moritz Paul, Florian Mordt (73. Niklas Ueberfeld), Tim Ulrich (81. Robin Morawa) - Trainer: Tim Wilke

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron, Meik Kunz, Johann Müller, Mirac Bayram (84. Oguzhan Mirac Cengiz), Fabian Abel, Emre Onur (76. Vladyslav Azaronok), Moritz Osthoff (90. Artur Veselov), Emre Yalcin (81. Meris Glogic) - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Moritz Behrend (Krefeld) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Jannik Bystron (56.)



Sportfreunde 97/30 Lowick – FC Kray 2:0

Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Niels Nijman, Timo Sanders, Luca Bollmann, Henning Ternes (88. Niels Langenhoff), Rene Üffing, David Hulshorst (84. Fynn Bennemann), Leonard Langenbrink, Peter Mayr (69. Lary Terhart), Fynn Borremans (48. Jan Weibring), Marvin Müller (76. Tim Bröcking) - Trainer: Guido Wiesmann

FC Kray: Ahmed Kulalic, Semih Köse, Koffi Jason Togbedji, Ebeny Senior Nguimba (69. Kadir Vatanel), David Leinweber, Brown Osaro Amadin (76. Obiora Uzukwu), Noah Schulz, Marc Andre Gotzeina (55. Djibril Tamsir Camara), Edmond Kadrijaj, Abid Yanik (46. Juri Korte), Emmanuel Yeboah - Trainer: Marcel Poelman

Schiedsrichter: Richard Barkoczi (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 David Hulshorst (13.), 2:0 Tim Bröcking (87.)



FC Blau-Gelb Überruhr – 1. FC Lintfort 2:2

FC Blau-Gelb Überruhr: Mika Mrstik, Eljvir Ahmet, Mohamed Sealiti, Bright John Essien (92. Alper Islam), Takamasa Kaneko, Enes Cakir, Talha Evler (65. Yoshitaka Myojin), Leon Fritsch, Sohail Nadi, Ahmet Tugrul Tepebas (79. Enes Isiktas), Ibrahim Bayraktar - Trainer: Muhammet Isiktas

1. FC Lintfort: Stefan Hüpen, Rafael Vizuete Mora, Philipp Hasse (46. Matti Völkel), Jonas Haub, Bugra Arslanboga (74. Julian Klement), Marvin Ehis, Kevin Bodden (65. Carlos Candido Pin), Furkan Baydar, Amine Feldaoui (54. Marvin von Zabiensky), Florian Ortstadt (74. Boran Sezen), Baha Arslanboga - Trainer: Meik Bodden - Trainer: Gökhan Erol - Trainer: Marcin Baluch

Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Bright John Essien (55.), 2:0 Leon Fritsch (75.), 2:1 Baha Arslanboga (82.), 2:2 Marvin Ehis (88.)

____

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag

Fr., 14.03.25 19:00 Uhr SpVgg Steele - SV Blau-Weiß Dingden

Fr., 14.03.25 19:15 Uhr FC Kray - DJK Adler Union Frintrop

Sa., 15.03.25 17:00 Uhr GSV Moers - SV Scherpenberg

So., 16.03.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 16.03.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SV Budberg

So., 16.03.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Hamborn 07

So., 16.03.25 15:30 Uhr VfB Bottrop - PSV Wesel

So., 16.03.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SG Essen-Schönebeck

So., 16.03.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - FC Blau-Gelb Überruhr





_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: