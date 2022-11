Landesliga: Sololauf bringt Vorentscheidung Wormatia II zeigt in der Landesliga zwei Gesichter und verliert gegen Altleiningen 0:3 +++ SV Gimbsheim rutscht auf Abstiegsplatz

Die Wormatia war vor 100 Zuschauern in der ersten halben Stunde das bessere Team. Ein Kopfball der Wormser wurde nach rund zehn Minuten von einem Altleininger von der Linie gekratzt (7.). Dann hatte Luca Sorge mit einem Pfostentreffer Pech (20.). Altleiningen kam danach besser in die Partie und schlug nach dem Seitenwechsel zu. Nach einer Ecke köpfte Omer Beker die Vorderpfälzer mit 1:0 (53.) in Front. „Wir wollten in der zweiten Hälfte Standardsituationen für den Gegner eigentlich vermeiden“, sagte der Wormser Coach Eugen Gopko. Die Wormser wirkten nach dem Altleininger Treffer angeschlagen. Gopko gab zu: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so den Faden verlieren würden.“

SVW Mainz – SV Gimbsheim 2:0 (0:0)

Die Gimbsheimer erwischten einen richtig schlechten Start in die Begegnung in Weisenau. Die Platzherren wirkten zu Beginn wacher und gingen durch die Treffer von Finn Noah Leoff (9.) und Robin Lehmann (14.) frühzeitig mit 2:0 in Front. „Leider haben wir die ersten beiden Gegentore viel zu schnell kassiert. Wenn du so früh mit 0:2 hinten liegst, gegen so eine konterstarke Mannschaft wie Weisenau es ist, dann wird es halt ganz schwer“, sagte der Gimbsheimer Coach Steven Jones. Direkt nach dem 0:2 hatte der Gimbsheimer Sebastian Schulz Pech mit einem Lattentreffer (20.). In der Folgezeit versuchten die SVG-Akteure viel und legten einen großen Aufwand an den Tag, doch der Abwehrverband der Mainzer war einfach nicht zu knacken. „Leider haben wir an diesem Tag kein Glück gehabt, aber auch einfach nicht die Mittel gefunden, die Partie nach dem schlechten Start noch zu drehen“, sagte Jones nach dem 0:2.

Die Gimbsheimer rutschten durch die Niederlage in diesem „Sechs-Punkte-Spiel“ im Kampf um den Ligaverbleib auf den 15. Rang ab und stehen damit auf einem Abstiegsplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nun zwei Zähler. Den ersten Nichtabstiegsrang belegt jetzt – der SVW Mainz.