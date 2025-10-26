Landesliga: Solingen Wald marschiert, FC Remscheid rutscht weiter ab

Spieltag 11 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Die 1. SpVg Solingen-Wald baut ihren Vorsprung auf und wird nun vom DV Solingen verfolgt. Einige Überraschungen am Spieltag. FC Remscheid fällt nach erneuter Niederlage auf Rang 16 ab.

Der SSV Bergisch Born hat gegen den FC Kosova Düsseldorf mit 2:1 gewonnen und damit einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Vor 150 Zuschauern brachte Lutonda Ntiti die Gastgeber früh in Führung (15.), doch Qlirim Koshtanjeva (25.) glich nur zehn Minuten später aus. Nach der Pause blieb die Partie offen, bis Marvin Brüggehoff in der 71. Minute einen Abpraller zum 2:1 verwandelte. Kosova kassierte damit nach einem guten Lauf eine empfindliche Pleite und kann am Sonntag Platz zwei verlieren.

Die TuRU Düsseldorf setzte sich im Heimspiel gegen den FC Remscheid mit 2:1 durch. Bereits in der 7. Minute brachte Mykyta Kildiiarov die Gastgeber in Führung. Nach Wiederanpfiff erhöhte Selcuk Yavuz (76.) auf 2:0, bevor Stanislao Apicella (86.) für Remscheid verkürzte. Mehr bekamen die Gäste aber nicht mehr zustande, weshalb der FCR in jedem Fall auf einem Abstiegsplatz bleibt.

Der TSV Solingen gewann sein Heimspiel mit 2:1 gegen den ASV Einigkeit Süchteln. Justin Gregor Niedworok (28.) und Jan Niklas Tkacik (34.) erzielten die frühe 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Bora Nurettin Kat (70.) blieb es spannend, doch der TSV brachte den Vorsprung über die Zeit. Mit dem vierten Saisonsieg verbessert sich Solingen auf Rang 14, Süchteln rutscht im engen Mittelfeld auf Platz 8 ab. Ein Coup im Abstiegskampf.

Der 1. FC Wülfrath setzte sich souverän mit 5:1 gegen den TVD Velbert durch und sammelte damit wichtige Punkte im Tabellenkeller. Nach Treffern von Arman Corovic (28.) und Ebrahim Omayrat (39.) führte der Aufsteiger zur Pause. In der Schlussphase trafen Nico Köhler (76., 89.) und Florian Schikowski (85.), während Velbert nur durch Soma Ando (80.) erfolgreich war. Wülfrath steht nun auf Platz 13, der TVD bleibt weiter punktlos Letzter.

Der DV Solingen gewann mit 3:0 gegen den SC Union Nettetal und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. Tuncay Altuntas traf kurz vor der Pause (44.), nachdem zuvor zwei Strafstöße ungenutzt geblieben waren. Tarkan Türkmen erhöhte per Elfmeter (47.), Eray Yigiter stellte den Endstand her (79.). Solingen bleibt mit 21 Punkten Tabellenzweiter, Nettetal fällt auf Platz neun zurück und rennt den Erwartungen auch wegen enormen Personalpech hinterher.

Die VSF Amern setzten sich beim SC Kapellen-Erft mit 2:0 durch und springen auf Rang vier. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit trafen Johannes Hamacher und Kouki Ozawa im zweiten Durchgang für die Gäste. Kapellen rutschte durch die vierte Saisonniederlage auf die Zehn ab, während Amern den Anschluss an die Spitzengruppe hält.

Mit 4:1 gewann die SG Unterrath beim SC Velbert und schob sich auf Rang 6 vor. Die Gäste führten früh durch Christian Bus (11.) und bauten den Vorsprung durch Bünyamin Dogan (53.) sowie Dustin Hörz (61.) aus. Velbert verkürzte durch Moritz Overfeld (66.), doch Antonio Munoz-Bonilla (76.) sorgte für die Entscheidung. Unterrath bleibt damit in der Spitzengruppe, während der SC nach der fünften Niederlage auf Platz 15 abrutscht.

Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 baute ihre Tabellenführung mit einem 6:0-Heimsieg gegen Victoria Mennrath weiter aus. Edin Šehić (5., 28.), Enes Topal (8.), Fabio Di Gaetano (45.), Nikolaos Skondras (81.) und Dylan Oberlies (82.) trafen für die Solinger, die mit 26 Punkten an der Spitze bleiben. Mennrath rutscht ab - das war ein Statement.

Die DJK Gnadental feierte beim Schlusslicht VfB 03 Hilden II einen 6:3-Auswärtserfolg. Bereits nach 38 Minuten führten die Gäste mit 4:1, ehe Hilden in der Schlussphase noch zweimal traf. Die Tore für Gnadental erzielten Leon Borkowski, Oliver Wargalla (2), Milos Jesic, Tarik Mavili und Malte Hauenstein. Durch den Sieg kletterte der Aufsteiger auf Rang 12, während Hilden mit nur vier Punkten Tabellen-17. bleibt.

____

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag

So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen

So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen

So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born

So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II

So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf

So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath

So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert

So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft



13. Spieltag

Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath

So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf

So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal

So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln

So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental

So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born

So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern

So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath

So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert