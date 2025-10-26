Landesliga: Solingen Wald marschiert, FC Remscheid rutscht weiter ab

 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Gemischte Gefühle im Bergischen Land.
Gemischte Gefühle im Bergischen Land.

Landesliga Niederrhein 1: Die 1. SpVg Solingen-Wald baut ihren Vorsprung auf und wird nun vom DV Solingen verfolgt. Einige Überraschungen am Spieltag. FC Remscheid fällt nach erneuter Niederlage auf Rang 16 ab.

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
2
1

Der SSV Bergisch Born hat gegen den FC Kosova Düsseldorf mit 2:1 gewonnen und damit einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Vor 150 Zuschauern brachte Lutonda Ntiti die Gastgeber früh in Führung (15.), doch Qlirim Koshtanjeva (25.) glich nur zehn Minuten später aus. Nach der Pause blieb die Partie offen, bis Marvin Brüggehoff in der 71. Minute einen Abpraller zum 2:1 verwandelte. Kosova kassierte damit nach einem guten Lauf eine empfindliche Pleite und kann am Sonntag Platz zwei verlieren.

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
2
1
Abpfiff
Die TuRU Düsseldorf setzte sich im Heimspiel gegen den FC Remscheid mit 2:1 durch. Bereits in der 7. Minute brachte Mykyta Kildiiarov die Gastgeber in Führung. Nach Wiederanpfiff erhöhte Selcuk Yavuz (76.) auf 2:0, bevor Stanislao Apicella (86.) für Remscheid verkürzte. Mehr bekamen die Gäste aber nicht mehr zustande, weshalb der FCR in jedem Fall auf einem Abstiegsplatz bleibt.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
2
1
Abpfiff

Der TSV Solingen gewann sein Heimspiel mit 2:1 gegen den ASV Einigkeit Süchteln. Justin Gregor Niedworok (28.) und Jan Niklas Tkacik (34.) erzielten die frühe 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Bora Nurettin Kat (70.) blieb es spannend, doch der TSV brachte den Vorsprung über die Zeit. Mit dem vierten Saisonsieg verbessert sich Solingen auf Rang 14, Süchteln rutscht im engen Mittelfeld auf Platz 8 ab. Ein Coup im Abstiegskampf.

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
5
1
Abpfiff
Der 1. FC Wülfrath setzte sich souverän mit 5:1 gegen den TVD Velbert durch und sammelte damit wichtige Punkte im Tabellenkeller. Nach Treffern von Arman Corovic (28.) und Ebrahim Omayrat (39.) führte der Aufsteiger zur Pause. In der Schlussphase trafen Nico Köhler (76., 89.) und Florian Schikowski (85.), während Velbert nur durch Soma Ando (80.) erfolgreich war. Wülfrath steht nun auf Platz 13, der TVD bleibt weiter punktlos Letzter.

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
3
0
Abpfiff
Der DV Solingen gewann mit 3:0 gegen den SC Union Nettetal und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. Tuncay Altuntas traf kurz vor der Pause (44.), nachdem zuvor zwei Strafstöße ungenutzt geblieben waren. Tarkan Türkmen erhöhte per Elfmeter (47.), Eray Yigiter stellte den Endstand her (79.). Solingen bleibt mit 21 Punkten Tabellenzweiter, Nettetal fällt auf Platz neun zurück und rennt den Erwartungen auch wegen enormen Personalpech hinterher.

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
0
2
Abpfiff

Die VSF Amern setzten sich beim SC Kapellen-Erft mit 2:0 durch und springen auf Rang vier. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit trafen Johannes Hamacher und Kouki Ozawa im zweiten Durchgang für die Gäste. Kapellen rutschte durch die vierte Saisonniederlage auf die Zehn ab, während Amern den Anschluss an die Spitzengruppe hält.

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1
4
Abpfiff

Mit 4:1 gewann die SG Unterrath beim SC Velbert und schob sich auf Rang 6 vor. Die Gäste führten früh durch Christian Bus (11.) und bauten den Vorsprung durch Bünyamin Dogan (53.) sowie Dustin Hörz (61.) aus. Velbert verkürzte durch Moritz Overfeld (66.), doch Antonio Munoz-Bonilla (76.) sorgte für die Entscheidung. Unterrath bleibt damit in der Spitzengruppe, während der SC nach der fünften Niederlage auf Platz 15 abrutscht.

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
6
0
Abpfiff
Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 baute ihre Tabellenführung mit einem 6:0-Heimsieg gegen Victoria Mennrath weiter aus. Edin Šehić (5., 28.), Enes Topal (8.), Fabio Di Gaetano (45.), Nikolaos Skondras (81.) und Dylan Oberlies (82.) trafen für die Solinger, die mit 26 Punkten an der Spitze bleiben. Mennrath rutscht ab - das war ein Statement.

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
3
6
Abpfiff
Die DJK Gnadental feierte beim Schlusslicht VfB 03 Hilden II einen 6:3-Auswärtserfolg. Bereits nach 38 Minuten führten die Gäste mit 4:1, ehe Hilden in der Schlussphase noch zweimal traf. Die Tore für Gnadental erzielten Leon Borkowski, Oliver Wargalla (2), Milos Jesic, Tarik Mavili und Malte Hauenstein. Durch den Sieg kletterte der Aufsteiger auf Rang 12, während Hilden mit nur vier Punkten Tabellen-17. bleibt.

____

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born
So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft

13. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath
So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf
So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern
So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath
So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert

