Landesliga: Solingen Wald marschiert, FC Remscheid rutscht weiter ab

Spieltag 11 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Die 1. SpVg Solingen-Wald baut ihren Vorsprung auf und wird nun vom DV Solingen verfolgt. Einige Überraschungen am Spieltag. FC Remscheid fällt nach erneuter Niederlage auf Rang 16 ab.
Der TSV Solingen gewann sein Heimspiel mit 2:1 gegen den ASV Einigkeit Süchteln. Justin Gregor Niedworok (28.) und Jan Niklas Tkacik (34.) erzielten die frühe 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Bora Nurettin Kat (70.) blieb es spannend, doch der TSV brachte den Vorsprung über die Zeit. Mit dem vierten Saisonsieg verbessert sich Solingen auf Rang 14, Süchteln rutscht im engen Mittelfeld auf Platz 8 ab. Ein Coup im Abstiegskampf.
Die VSF Amern setzten sich beim SC Kapellen-Erft mit 2:0 durch und springen auf Rang vier. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit trafen Johannes Hamacher und Kouki Ozawa im zweiten Durchgang für die Gäste. Kapellen rutschte durch die vierte Saisonniederlage auf die Zehn ab, während Amern den Anschluss an die Spitzengruppe hält.
Mit 4:1 gewann die SG Unterrath beim SC Velbert und schob sich auf Rang 6 vor. Die Gäste führten früh durch Christian Bus (11.) und bauten den Vorsprung durch Bünyamin Dogan (53.) sowie Dustin Hörz (61.) aus. Velbert verkürzte durch Moritz Overfeld (66.), doch Antonio Munoz-Bonilla (76.) sorgte für die Entscheidung. Unterrath bleibt damit in der Spitzengruppe, während der SC nach der fünften Niederlage auf Platz 15 abrutscht.
12. Spieltag
So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born
So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft
13. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath
So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf
So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern
So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath
So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert