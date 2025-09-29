Landesliga SO 🗣: Wastl happy "über den Punkt" – Murnau muss leiden

Der TSV 1860 Rosenheim lässt gegen den SV Dornach Hochkaräter sowie einen Elfmeter liegen und muss sich am Ende mit einem Remis zufriedengeben. Hallbergmoos Trainer Andreas Giglberger sieht gegen Grünwald ein tolles Landesliga-Spiel und hebt zwei Spieler hervor. Einen Grünwalder und einen Hallbergmoos-Spieler. Auf die schwache Leistung gegen Schwabing hat der TSV Kastl stark reagiert. Trainer Harald Mayer zieht den Hut vor seiner Mannschaft. Enttäuscht ist dagegen Steven Toy. Nach einer starken ersten Hälfte lässt Kirchheim in Abschnitt zwei viel vermissen. Die Stimmen zum 13. Spieltag der Landesliga Südost.

Gökhan San, Trainer des SVN München: »Meine Jungs haben heute wirklich aufopferungsvoll gekämpft. Keinem kann man einen Vorwurf machen. Wir waren lange im Spiel und man hat gesehen, dass wir versucht haben, unseren Plan umzusetzen. Wir gehen nach Rückstand in Führung und hatten auch die Gelegenheit zu erhöhen, um uns Luft zu schaffen. Die Gegentore fallen zu einem äußerst unglücklichen Zeitpunkt.

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Für uns ein mental schweres Spiel aufgrund der Rahmenbedingungen. Wir haben natürlich auch vernommen, dass Murnau und Hallbergmoos in den letzten beiden Heimspielen beim SVN nur mit zwei Toren Unterschied gewonnen haben. Wir waren entsprechend gewarnt. Wie es aber immer so ist, haben wir es doch nicht ganz hinbekommen, die letzten dominanten Auftritte zu bestätigen. Dass wir nach Rückstand, das Spiel dann doch noch mehr oder weniger souverän drehen, spricht für die Jungs. Am Ende hätten wir es leichter haben können. Das Ziel des Auswärtsdreiers wurde erfüllt. Der Rest ist mir heute egal. 25 Punkte nach 13 Spielen, sind für uns überragend!«

Die Gegentore, die wir bekommen, passieren eben Mannschaften, die im Moment unten drinstehen – da kommt vieles zusammen. Aber eines will ich klar sagen: Die Jungs haben sich reingehauen, Charakter gezeigt und alles gegeben. Natürlich ist das Ergebnis am Ende enttäuschend. Aber mein Dank für diese Truppe ist viel größer als die Enttäuschung, weil sie Woche für Woche allen Widrigkeiten trotzt und nie aufgibt. Handtuch werfen gibt’s nicht. Wir ziehen das gemeinsam durch bis zum Schluss – mit Charakteren, in erster Linie. Glückwunsch an Schwabing, die ihre Chancen eiskalt genutzt haben.«

Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »In der ersten Halbzeit haben wir ein ausgeglichenes Spiel gesehen, mit kaum nennenswerten Torchancen auf beiden Seiten. Nach einer Zehn-Minuten-Strafe mussten wir uns etwas tiefer fallen lassen, sowohl in den letzten Minuten der ersten Halbzeit als auch in den ersten sechs bis sieben Minuten nach der Pause, als wir weiterhin in Unterzahl agiert haben. Direkt nach Ablauf der Zeitstrafe haben wir gewechselt, um kein unnötiges Risiko einer roten Karte einzugehen, sind aber offensiv nicht mehr richtig zum Zug gekommen. In der zweiten Halbzeit war Rosenheim dann die klar bessere Mannschaft. Wir haben es nicht mehr geschafft, uns zu befreien, und auch die Wechsel haben nicht den erhofften Effekt gebracht. Rosenheim war spielbestimmend und hatte nach einem Elfmeter sowie einem Lattentreffer mehrere sehr gute Chancen, sodass wir am Ende auch durchaus hätten verlieren können – wahrscheinlich hätten wir sogar verlieren müssen, wenn man die zweite Halbzeit betrachtet. Umso glücklicher sind wir heute über den Punkt. Nach drei schwächeren Spielen hat die Mannschaft heute wieder als Einheit agiert, gekämpft und sich in die Bälle geworfen. Das müssen wir beibehalten, nächste Woche wieder alles reinhauen, um gegen Garmisch Punkte zu holen.«

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »In der ersten Halbzeit war es ein relativ ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften kaum zu Torchancen gekommen sind. Nach der Pause konnten wir deutlich mehr Druck auf das Tor von Dornach ausüben und hatten drei richtig gute Möglichkeiten, die wir eigentlich nutzen müssen. Hinzu kam noch ein verschossener Elfmeter. Leider ist es uns nicht gelungen, eine dieser Chancen zu verwerten, weshalb wir uns diesmal mit dem Punkt zufriedengeben müssen.«

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Wir mussten heute viel leiden, weil wir gegen eine sehr starke Mannschaft gespielt haben. In den ersten 25 Minuten hat uns Wasserburg klar dominiert. Unglaublich, wie ruhig und abgezockt sie uns haben laufen lassen. In dieser Phase haben wir nach Ballgewinnen die Kugel viel zu schnell wieder abgegeben. Und trotzdem hatten wir zwei bis drei gute Möglichkeiten, aus denen wir mehr machen müssen.

In der zweiten Halbzeit haben wir uns reingebissen, leidenschaftlich verteidigt und auch mit Ball deutlich besser gespielt. Sowohl das 1:0 als auch der 1:1-Ausgleich waren sehenswert herausgespielt. Es war ein hochintensives und sehr interessantes Landesliga-Spiel. Wir werden die Partie genau analysieren, weil wir uns von dieser Wasserburger Mannschaft einiges abschauen können. Beide Teams haben ein starkes Spiel abgeliefert!«

Kirchheim zwiegespalten: »Beste Halbzeit mit Ball« und »wie eine Schülermannschaft«

Zeigten nach der schwachen Leistung vergangene Woche eine starke Reaktion: Der TSV Kastl schlug Kirchheim mit 5:2. – Foto: Bernhard Schmöller

Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Die erste Halbzeit war wahrscheinlich unsere beste erste Halbzeit mit Ball in dieser Saison. Wir haben das Spiel klar dominiert, aber der gegnerische Torwart hatte einen goldenen Tag und konnte mehrere Chancen vereiteln. Leider sind die Gegentore zu einfach gefallen, zudem war das zweite Tor klar Abseits. Trotzdem sind wir mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen, weil wir die klar bessere Mannschaft waren.

In der zweiten Halbzeit haben wir jedoch alle Basics in der Kabine gelassen und haben wie eine Schülermannschaft verteidigt. Alles, was uns zuvor stark gemacht hat – auch gegen Murnau – konnten wir nicht mehr auf den Platz bringen. Besonders mit den langen Bällen von Kastl sind wir überhaupt nicht klargekommen: Wir haben weder den ersten noch den zweiten Ball gewonnen. Auch die Einwechslungen haben leider nicht den gewünschten Effekt gezeigt.«

»Die richtige Reaktion«: TSV Kastl mit »sehr wichtigem« Erfolg gegen Kirchheim

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Wir sind gut in die Partie gegen Kirchheim gestartet und konnten früh mit 1:0 in Führung gehen. Danach haben wir allerdings zweimal nicht aufgepasst und lagen verdient mit 1:2 zurück. Noch vor der Pause haben wir den Ausgleich zum 2:2 erzielt. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel zunächst offen, doch mit dem 3:2 haben wir uns abgesetzt und anschließend noch das vierte und fünfte Tor nachgelegt. Im Großen und Ganzen fiel das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch aus, aber Hut ab vor meiner Mannschaft – sie hat die richtige Reaktion gezeigt, alles investiert und sich den Sieg meiner Meinung nach absolut verdient. Dieser Erfolg ist für uns sehr, sehr wichtig. Nächste Woche geht’s nach Wasserburg. Mal sehen, was da möglich ist.«