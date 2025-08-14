Landesliga SO LIVE: Wacker früh in Führung

Der SV Aubing traf am Mittwochabend auf den Kirchheimer SC. In einer engen Partie konnte sich keine der Mannschaften durchsetzen, das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Durch den einen Punkt verpasst Aubing den Sprung an die Tabellenspitze, der KSC steht auf Platz zehn.

Den Führungstreffer erzielte Leo Tomic (48.) und brachte den Aufsteiger so auf die Siegerstraße. Der Kirchheimer SC konnte sich von dem Rückstand lange nicht erholen, schlug aber spät zurück. Peter Schmöller sorgte für eine Punkteteilung in Aubing (90.).

SV Aubing München – Kirchheimer SC 1:1

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Michael Appiah, Hans Haderecker, Aldin Bajramovic (69. Gabriel Slipac), Leo Tomic, Abdul Bangura, Abdelilah Erraji (69. Abdulbassit Djobo), Claudio Milican (86. Ziad Saibou), Daniel Koch, Balthasar Zimmermann - Trainer: Patrick Ghigani

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Thomas Branco De Brito, Marinus Bachleitner, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (66. Nuyan Karsak), Korbinian Vollmann, Jan Köhler (69. Marco Flohrs), Luca Mauerer (78. Lenny Gremm), Sami Benrabh (60. Niklas Karlin), Roman Prokoph (78. Peter Schmöller) - Trainer: Steven Toy

Schiedsrichter: Leon Kanwischer (Augsburg) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Leo Tomic (48.), 1:1 Peter Schmöller (90.)